Kvinfo-direktør om fyret sportschef: »Jeg tror, tendensen er, at vi ret hurtigt vil se en som ham i spil igen«

»Der er et nybrud i det her«.

Sådan lyder reaktionen fra Kvinfos direktør, Henriette Laursen, om håndteringen af sagen om sportschefen Hans Jørgsen Haysen, der mandag 1. marts skulle have tiltrådt sit nye job som sportschef i fodboldklubben AGF – et topjob i den danske Superliga – for blot tre dage senere at måtte se sin kontrakt blive ophævet på grund af »personlige årsager«, som AGF meddelte.

Den hurtige annullering af kontrakten skete, efter at en 28-årig kvinde fra hans tidligere arbejdsplads, superligaklubben SønderjyskE, havde sendt kompromitterende materiale til både hans tidligere og nye arbejdsgiver. Nærmere bestemt sms’er med stærkt seksuelt sprogbrug fra Haysens side, ifølge JydskeVestkysten, som har set ordvekslingerne.

Kvinden har ifølge Århus Stiftstidende gennem længere tid følt sig krænket af Haysen og er i dag sygemeldt fra sit nuværende job.