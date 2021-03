Dansk teenager nedlægger favorit og er i ATP-kvartfinale

FAKTA Direkte sport i tv DR1 16.15 Fodbold: SønderjyskE-Fremad A. TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA fra Dubai 20.00 Håndbold: N.makedonien-DK (m) TV3+ 18.45 Fodbold: B93-AGF TV3 Sport 01.05 Ishockey: Winnipeg-Toronto 6’eren 18.55 Fodbold: Man. United-Milan 21.00 Fodbold: Tottenham-D. Zagreb Eurosport 1 13.30 Cykling: Tirreno-Adriatico 17.20 Skiskydning: World Cup 18.55 Fodbold: Slavia Prag-Rangers FC 21.00 Fodbold: Olympiakos-Arsenal Eurosport 2 14.15 Cykling: Paris-Nice 18.00 Golf: The Players Championship TV 2 Sport X 12.30 Tennis: ATP fra Qatar 17.25 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 01.30 Basketball: Brooklyn-Boston 04.00 Basketball: LA Clippers-Golden S. Vis mere





Tennis. 17-årige Holger Rune fik natten til torsdag franske Benoît Paire til at se fuldstændig ordinær ud, da det danske talent ved Chile Open spillede sig i sin første ATP-kvartfinale. Paire, der ligger langt over danskeren på verdensranglisten, har ganske vist ikke været i god form frem mod kampen, men Rune havde også lagt en klar taktik, som gav pote. Det fortæller tennistalentet efter kampen, som endte 6-2, 6-3 til danskeren. »I dag gik jeg mest efter hans forhånd, for jeg ved, hvor farlig hans baghånd kan være og også hans serv-flugtspil«, siger Rune til atptour.com. »Jeg forsøgte at spille tungt og med spin til hans forhånd, og hver gang, der kom en kort bold, gik jeg ind og tog bolden tidligt«. I kvartfinalen venter 8.-seedede Federico Delbonis – verdens nummer 86.

Håndbold. 14 spillere og en reserve må landstræner Nikolaj Jacobsen udtage til OL-truppen. Det bliver noget af en udfordring at vælge spillere fra, når nu Danmark råder over så mange dygtige håndboldspillere. Til EM- og VM-slutrunder må trupperne bestå af 16 spillere. Tidligere på året vandt Danmark VM i Egypten, og dermed bliver træneren nødt til at sortere minimum to VM-guldvindere fra til OL-truppen, som afholdes i Tokyo i sommeren 2021. Nikolaj Jacobsen lægger ikke skjul på, at det bliver svært at udtage en OL-trup. »Der er stor konkurrence, og der er mange dygtige spillere at vælge imellem, så det bliver naturligvis svært at udtage truppen«, siger landstræneren ifølge Ritzau. Landsholdsspillerne er samlet i Aalborg forud for EM-kvalifikationskampene mod Nordmakedonien i denne uge, og for mange af dem er det en gylden mulighed for at vise sig frem. Det gælder også de mest rutinerede spillere.

Fodbold. FC Barcelonas cheftræner, Ronald Koeman, havde håbet på større træfsikkerhed hos sine spillere i onsdagens returkamp mod Paris Saint-Germain i Champions Leagues ottendedelsfinaler. Men havde det ikke været for en pragtpræstation af Keylor Navas i PSG-målet, føler Koeman sig overbevist om, at Barcelona havde fået et bedre resultat end 1-1 med fra Paris. Det var langtfra nok til at vende 1-4 fra det første opgør til samlet sejr. »Deres målmand var kampens bedste spiller. Vi havde vores chancer, men vi udnyttede dem ikke. I den første kamp var de ultra effektive foran mål, men det var vi ikke i returkampen. Den forskel på effektiviteten er udslagsgivende set over de to opgør«.

Fodbold. Krisesnakken i Liverpool kan få en lille pause, efter at holdet onsdag fik en meget tiltrængt succesoplevelse med avancementet til Champions Leagues kvartfinaler efter 2-0 over Leipzig på Anfield. Kan holdet vinde turneringen, er billetten sikret til den næste Champions League. Derfor har angriberen Mohamed Salah rettet sit blik mod den mulighed. »Det var et vigtigt resultat for os. Vi kom hertil efter at have tabt en del kampe i Premier League. Holdet er ikke i sin bedste form lige nu, men vi vil kæmpe for succes i Champions League«, siger egypteren til BT Sport.