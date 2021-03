Superliga-rival: Brøndby får slet ikke nok kredit for det, de leverer

Fodbold. Brøndby er så småt begyndt at stikke af i kampen om superligaguldet. Søndag vandt de blå-gule stensikkert over OB og har nu 4 point ned til FC Midtjylland på andenpladsen. Midtjydernes Alexander Scholz, der selv var med til at spille 0-0 mod FC København søndag aften, letter på hatten for Brøndbys niveau. »Jeg tænker bare, at de er gode. De får slet ikke nok kredit for det, de gør. Da vi mødte dem, synes jeg, vi var heldige med at vinde«, siger han med henvisning til FCM-sejren på 1-0 over Brøndby i slutningen af februar. Siden det opgør har FC Midtjylland tabt to kampe og spillet en uafgjort i ligaen, mens Brøndby har hentet syv point af ni mulige.

FAKTA Direkte sport i tv TV3+ 21.00 Fodbold: W.hampton-Liverpool TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Randers FC 00.05 Ishockey: Buffalo-Washington Eurosport 1 13.30 Cykling: Tirreno-Adriatico TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Dubai Duty Free Champ. (m) 21.00 Fodbold: Barcelona-Huesca 01.00 Basketball: Brooklyn-NY Knicks

Tennis. Den tidligere verdensetter i tennis Kim Clijsters melder afbud til Miami Open, som hun ellers har fået et wildcard til. Afbuddet til turneringen, som begynder 22. marts, skyldes, at 37-årige Clijsters ikke er i god nok form, blandt efter et covid-19-forløb i januar. Det skriver hun på Twitter. »Jeg havde covid i januar, og selv om symptomerne var milde, så forstyrrede det mit træningsprogram«, skriver Clijster og uddyber, at hun ikke er, hvor hun »... ønsker at være«.

NFL. Efter en glorværdig karriere siger Drew Brees nu stop i NFL. Stjerne-quarterbacken, der har spillet 20 sæsoner i den hårdtslående liga for amerikansk fodbold, har spillet sin sidste kamp og stopper karrieren. Det meddeler han på Instagram. Brees startede karrieren hos San Diego Chargers i 2001, men er mest kendt for sine 15 år hos New Orleans Saints. Brees kom til holdet i 2006, året efter New Orleans blev ramt af voldsomme skader efter orkanen Katrinas hærgen, og førte hurtigt holdet til nye højder. Det kulminerede i 2009-sæsonen, hvor Saints vandt Super Bowl. Det skulle dog vise sig at blive Brees’ højdepunkt i klubben. Det blev således Saints’ eneste mesterskab med Drew Brees ved roret.

Fodbold. Australske Samantha Kerr leverede et fornemt hattrick og en saltomortale, da Chelseas kvinder søndag vandt 6-0 over Bristol City i den engelske Liga Cup-finale. Pernille Harder sad på Chelseas bænk gennem hele opgøret.

Fodbold. Tidligere Uefa-præsident Michel Platini skal optræde i to forskellige Fifa-retssager – som anklaget og vidnei denne uge. Mandag og tirsdag skal han ved retten i Bern ud i den sidste høring omhandlende anklagerne mod ham selv i en sag om korruption. Altså sagen, som fik Fifa til at udelukke ham og Blatter fra al fodbold i mange år. Sagens kerne er den efterhånden meget omtalte betaling på to millioner schweizerfranc fra Blatter til Platini i 2011. Betalingen faldt kort før, Platini undlod at stille op som modkandidat til Blatter til Fifas præsidentvalg i 2011. Begge hævdede, trods manglende dokumentation for det, at det var betaling for konsulentarbejde udført af Platini for Fifa fra 1999 til 2002.

Når han har forklaret sig over to dage i Bern, rykker den franske fodboldlegende 80 kilometer østpå til Sarnen. Her skal han igen møde i retten, men denne gang som vidne. I kølvandet på Blatters og Platinis fald fra fodboldens politiske tinder blev sidstnævntes næstkommanderende i Uefa, Gianni Infantino, valgt som ny Fifa-præsident. Trods løfter om at rydde op i skandalebutikken, som Fifa var endt med at være, er Infantino nu selv endt på anklagebænken. Det er i denne sag, Platini skal optræde som vidne. Hans tidligere Uefa-løjtnant er anklaget for som Fifa-præsident at have forsøgt at misbruge sin magtposition og obstruere sager ved tre hemmelige møder med den tidligere schweiziske statsanklager i 2016 og 2017.