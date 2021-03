»Det er stærkt undervurderet, hvor god han egentlig er«: Efter det ægte, perfekte hattrick må Brøndby da være guldfavorit

Nogle mener, at begrebet ’hattrick’ stammer fra middelalderen. At det har rødder i bueskytternes konkurrencer og beskrev den utrolige dåd, når en person bare brugte tre pile på at skyde hatten af tre figurer. Et hat-trick.

Andre sporer begrebet tilbage til midten af 1800-tallet, da en engelsk kricketspiller ved navn Heathfield Harman Stevenson kastede bolden så perfekt, at han eliminerede tre battere – eller gærdespillere – i træk. Det var så formidabel en bedrift, at tilskuerne indsamlede penge og købte den store idrætsmand en hat. Et trick, der var en hat værd.

Uanset om det ene, det andet eller begge dele er korrekte, forbinder de fleste vel nu begrebet med fodbold. Det er det faste udtryk for at score tre mål i samme kamp, og i sig selv er det forbundet med en aura af noget særligt. Men det kommer i flere kategorier. Der er et almindeligt hattrick, der er et perfekt hattrick, der er et ægte hattrick, og jo flere kriterier en spiller lever op til, des mere mytisk er det.

Søndag eftermiddag levede Mikael Uhre fra Brøndby op til dem alle.