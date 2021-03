Real Madrid og Manchester City spadserer i kvartfinalerne med sikre sejre

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.00 Tennis: WTA fra Skt. Petersborg, Clara Tauson-Daria Kasatkina 18.30 Håndbold: Skanderborg-Fredericia 20.30 Ishockey: Aalborg-Herlev TV3+ 21.00 Fodbold: Real Madrid-Atalanta TV3 Sport 21.00 Fodbold: Man. City-Gladbach 00.05 Ishockey: Washington- Islanders Eurosport 1 13.30 Cykling: Tirreno-Adriatico TV 2 Sport X 11.00/18.00 Tennis: Dubai ATP 00.30 Basketball: Boston-Utah Vis mere





Fodbold. For tredje sæson i træk er Manchester City klar til kvartfinalerne i Champions League. Samlet set vandt det engelske hold 4-0 over Borussia Mönchengladbach efter at returkampen ligesom det første opgør endte 2-0 til City. Kevin de Bruyne og Ilkay Gündogan scorede Citys mål allerede før pausen, og det tyske mandskab havde ikke mange muligheder for at ændre slagets gang. Kampen blev som det første opgør spillet i Budapest, og som den skred frem forsvandt tempoet langsomt. Manchester City behøvede med den solid føring i ryggen ikke yde mere, og Gladbach havde tydeligvis mistet troen på et godt resultat med de to mål mod sig før pausen.

Også Real Madrid er klar til kvartfinalerne, og det er en fremgang i forhold til de seneste par sæsoner, hvor ottendedelsfinalen har været endestation for de mangedobbelte vindere af turneringen. Efter at have vundet den første kamp mod italienske Atalanta 1-0, vandt Real hjemmekampen 3-1 og går dermed videre med samlet 4-1. Karim Benzema gjorde det til 1-0 i 1. halvleg, og efter pausen øgede anfører Sergio Ramos til 2-0 på straffespark. Luis Muriel reducerede for Atalanta inden Marco Asensio slog sejren fast fem minutter før slutsignalet. Den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle var på banen i hele kampen for Atalanta.

Fodbold. EM uden fans på stadion er ikke et scenarie, Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) arbejder med. Det understreger Uefa-præsident Aleksander Ceferin ifølge det britiske medie Sky Sports. T tidligere har forbundet ikke meldt så skråsikkert ud om sommerens slutrunde, der oprindeligt skulle have været afviklet i 2020. »Vi har adskillige scenarier på bordet, men vi kan garantere, at det er udelukket af spille en eneste kamp ved EM 2020 uden fans«, siger han og tilføjer: «Alle værtslande skal kunne garantere fans til deres kampe«.

Badminton. All England går alligevel ikke i gang onsdag morgen. Tirsdag aften har arrangørerne af den prestigefyldte badmintonturnering udskudt åbningskampene fra klokken 9 onsdag morgen engelsk tid til klokken 14, skriver TV2 Sport. Årsagen er, at All England er blevet indhyllet i en kaotisk coronasituation efter at flere deltagere - både spillere og trænere - tirsdag er blevet testet positive. Heriblandt den danske assistenttræner Thomas Stavngaard. Men prøverne har vist sig at være uregelmæssige, og derfor skal der nu laves nogle nye, lyder det.

Ishockey. En af Danmarks mest hæderkronede ishockeyklubber - Herning Blue Fox - kommer næppe længere end til kvartfinalen i denne sæsons slutspil. Tirsdag tabte midtjyderne også den tredje kvartfinale til Sønderjyske, som dermed fører serien med 3-0 og kun mangler én sejr, da der spilles bedst af syv kampe. Også grundspilsvinderen, Rungsted Seier Capital, er foran 3-0 i kvartfinaleserien, efter at tirsdagens hjemmekamp mod Rødovre Mighty Bulls blev vundet med 4-2.

Håndbold. Hans Lindberg er tirsdag blevet konstateret smittet med coronavirus. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på Twitter. Den rutinerede fløjspiller var i den forgangne uge en del af den danske landsholdstrup, der spillede to kampe i EM-kvalifikationen mod Makedonien. DHF skriver, at samtlige spillere blev testet inden for det sidste døgn, de var samlet, inden de gik hver til sit. Alle prøver var negative, lyder det.

Fodbold. Zlatan Ibrahimovic er tilbage på det svenske landshold, næsten fem år efter at han sagde farvel. Den svenske landstræner, Janne Andersson, har udtaget den 39-årige AC Milan-spiller til Sveriges VM-kvalifikationskampe senere på måneden. Det skriver nyhedsbureauet TT. Ibrahimovic er foreløbig noteret for 116 landskampe og har scoret 62 mål. »Først og fremmest er det en virkelig god fodboldspiller, den bedste vi har haft i Sverige. Det er selvfølgelig rigtig godt, at han ønsker at komme tilbage«, siger Janne Andersson til Sveriges Fodboldforbunds hjemmeside. »Ud over det, han kan bidrage med på banen, har han jo en utrolig erfaring og kan give den videre til de andre spillere på holdet«.

Badminton. Danmarks assisterende landstræner Thomas Stavngaard er testet positiv for coronavirus dagen før starten på turneringen All England. Det bekræfter Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, over for TV2 Sport. »Lige nu er vi sammen med arrangørerne og de engelske sundhedsmyndigheder i gang med smitteopsporing for at finde ud af, hvem der betegnes som nære kontakter«, siger Jens Meibom.

Fodbold. Træneren for SønderjyskEs superligahold, Glen Riddersholm, kan alligevel ikke vende tilbage til sidelinjen, når holdet på søndag møder FC Nordsjælland i den sidste kamp i grundspillet. Riddersholm er tirsdag blevet idømt en karantæne på én spilledag efter blandt andet at have væltet et bord i protest mod en dommerkendelse i en kamp mod AaB 8. marts. Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans. SønderjyskE-træneren har ellers netop overstået to spilledages karantæne, som han blev tildelt i en forbindelse med en tidligere sag.

Håndbold. Den rutinerede målvogter Cecilie Greve har forlænget aftalen med Nykøbing Falster Håndboldklub, hvor hun har spillet siden 2017. Kontrakten løber nu til udgangen af næste sæson. »Jeg er rigtig glad for, at klubben og jeg er nået til enighed om en kontraktforlængelse og glæder mig til min femte sæson i den gule og blå trøje«, siger hun i en pressemeddelelse. 29-årige Cecilie Greve har tidligere spillet for HC Odense og Randers og er noteret for 43 A-landskampe.

Fodbold. Liverpools jagt på top-4 i Premier League lever stadig efter en 1-0-sejr på udebane mod Wolverhampton mandag aften, men kampen blev skæmmet af en hovedskade til hjemmeholdets målmand, Rui Patrício. Den 33-årige portugisiske målmand fik behandling på banen i ti minutter, hvormed kampen nåede op på 107 minutter, inden dommeren fløjtede den af. Det var i det 89. minut, at Rui Patrício kolliderede med holdkammeraten Conor Coadys knæ, idet de begge forsøgte at forhindre Liverpool-stjernen Mohamed Salah i at score. Det lykkedes dem ikke. Til gengæld blev Salahs mål dømt offside. Rui Patrício måtte bæres fra banen på en båre. Hans landsmand og kampens målscorer, den portugisiske Liverpool-angriber Diogo Jota, sidder tilbage med blandede følelser efter kampen.

»Livet er vigtigere (end fodbold). Vi håber, at Rui Patrício kommer sig hurtigt«, siger Jota, der skiftede fra netop Wolverhampton til Liverpool inden denne sæson, til Sky Sports. Rui Patrício var angiveligt ved bevidsthed, da han blev båret fra banen, men Wolverhampton-spillerne husker kun alt for godt, hvor alvorlige hovedskader kan være. Holdets angriber Raúl Jiménez er stadig ved at komme sig, efter at han pådrog sig et kraniebrud i en kamp mod Arsenal i november. Det skriver The Guardian.

Sejlsport. For tredje gang på stribe kom Team New Zealand bagfra og besejrede italienske Luna Rossa, da der tirsdag blev sejlet America’s Cup ved Auckland, New Zealand. Dermed fører de forsvarende mestre 6-3 og ligner en oplagt samlet vinder. De to hold mødes igen onsdag, hvor den 36. udgave af konkurrencen kan blive endeligt afgjort, og det kommer til at foregå i samme farvand, som da de to hold mødtes for godt 20 år siden, hvor Team New Zealand forsvarede sin titel ved at besejre Luna Rossa. Italien har endnu aldrig vundet America’s Cup.

Ishockey. Med to sejre over Frederikshavn har Esbjerg fået en perfekt start på DM-slutspillet. Men vestjyderne bliver svækket i de kommende opgør i kvartfinaleserien. Holdet må nemlig undvære den stærke amerikaner Craig Puffer, som er blevet idømt to spilledages karantæne for en voldsom tackling i søndagens kamp i Frederikshavn. Tacklingen gik ud over Thomas Søndergaard, der blev ramt i hovedet af Puffers ene skulder.

Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix Zoran Mamic er færdig som cheftræner i Dinamo Zagreb. Nu venter fængslet.

Fodbold. Kroaten Zoran Mamic må opgive jobbet som cheftræner for Dinamo Zagreb og i stedet indstille sig på en knapt så feteret tilværelse som bedrageridømt straffefange. Ved retten i Zagreb blev Mamic mandag idømt fire år og otte måneders fængsel for sin rolle i en sag, der også indbefatter hans bror og flere andre personer. Sent mandag aften meddelte Dinamo Zagreb, at Mamic med omgående virkning forlader jobbet som træner i klubben. »Selv om jeg ikke føler mig skyldig, accepterer jeg dommen og fratræder stillingen som cheftræner og sportsdirektør for Dinamo«, siger Zoran Mamic til klubbens hjemmeside.

Tennis. Efter Holger Rune tabte til Sebastian Baez i Santiago, og Mikael Torpegaard tabte til Lucas Catarina i Cleveland, er det tirsdag eftermiddag (ca. 13.00) Clara Tausons tur til at række ud efter mere succes. Det foregår i Skt. Petersborg, hvor den unge dansker møder den 8.-seedede russer Daria Kasatkina i 1. runde. Efter en vellykket kvalifikation har Tauson erobret 20 sæt på stribe, så russeren skal spille godt for at bremse hende. Turneringen er ikke uventet præget af russiske profiler som f.eks. topseedede Ekaterina Alexandrova, 2.-seedede Veronika Kudermetova, veteranen Svetlana Kuznetsova og dertil den tidligere French Open-vinder fra Letland, Jelena Ostapenko.

Fodbold. For andet år i træk er der plus på bundlinjen i Esbjerg fB, som ellers fik fiasko og rykkede ud af Superligaen sidste sommer. En større donation fra en hovedaktionær har sammen med engangsindtægter fra spillersalg og tv-aftale dog sørget for et overskud på 2,1 millioner kroner i det regnskabsår, der sluttede ved nytår. Til sammenligning kom klubben ud af 2019 med et plus på 2,9 millioner.

Badminton. De danske singlespillere ved All England, som starter i Birmingham onsdag, får rigeligt at mærke, at Japan vender tilbage til de internationale turneringer. Både Viktor Axelsen og Rasmus Gemke møder japanere i 1. runde – hhv. Koki Watanabe og Kenta Nishimoto – mens Hans-Kristian Vittinghus og Anders Antonsen møder hhv. Misha Zilberman (Israel) og Brice Leverdez (Frankrig). Hos kvinderne skal Mia Blichfeldt, Line Kjærsfeldt og Julie Dawall Jakobsen alle op mod japanere – hhv. Sayaka Takahashi, Aya Okori og 2.-seedede Nozomi Okuhara – i 1. runde, mens Line Christophersen skal møde Gregoria Mariska Tunjung (Indonesien).

Fodbold. Med bare en enkelt spillerunde tilbage af Superligaens grundspil kæmper fire hold stadig med om de to sidste pladser i top-6, som giver en billet til mesterskabsspillet. Randers ligger lige nu bedst placeret med 29 point, Sønderjyske og AaB er à point på 28, mens FC Nordsjælland står noteret for 26. Det får Randers’ Vito Hammershøy-Mistrati, som mandag blev Randers-helt med en sen udligning mod rivalerne fra AGF, til at udråbe holdet som favorit til at komme i top-6. »et bliver et kæmpe puslespil i sidste runde, og selvfølgelig er vi favoritter, når vi ligger bedst af de fire hold, der kan nå med i top-6 før den sidste runde«, siger han. Randers møder dog FC København på hjemmebane, som Mistrati ser som den sværeste modstander i de fire holds sidste kampe. »Vi har den sværeste kamp, men vi har okay muligheder, og vi skal simpelthen bare vinde den kamp mod FCK«.

Fodbold. Lionel Messi blev på flere måder hovedpersonen, da FC Barcelona med Martin Braithwaite på bænken i det meste af kampen pligtsejrede på hjemmebane med 4-1 over bundholdet Huesca. Allerede da argentineren figurerede i Barcelonas startopstilling, var der lagt op til en Messi-aften. Det var nemlig hans 767. optræden for klubben, og dermed tangerede han Xavi Hernandez’ rekord for fleste kampe for Barcelona. Og så var det kun naturligt, at Messi også spillemæssigt kom i fokus. Det skete allerede efter 12 minutter, da han tog et par gode træk uden for feltet og fænomenalt skruede bolden op i hjørnet via undersiden af overliggeren til 1-0. Argentineren scorede også målet til 4-1 efter at have lagt op til 3-1-målet.