»Det gør kæmpestort indtryk«: Joy Mogensen tager frustrationerne til sig

Det ene øjeblik protesterer fodboldfans for at få lov til at komme på stadion igen. Det næste kommer den danske idræt med et fælles og rungende opråb om at genåbne den indendørs sport – især for at styrke børnenes trivsel i coronakrisen. Og så ruller fodbolden en storstilet kampagne ud, fordi »vi har behov for at kunne samles flere end 25 personer« udendørs, så det er muligt at »spille stævner« og »genoplive foreningerne«.

Midt i det hele står kulturminister Joy Mogensen (S). Hun er regeringens repræsentant på idrætsområdet, og derfor er mange af ønskerne, frustrationerne og budskaberne rettet mod netop hende. Og hun forsikrer, at hun hører dem.

»Det gør kæmpestort indtryk på mig, hvad idrætten – og også resten af kulturlivet – pointerer. Når jeg taler med mennesker, som ikke er professionelt eller frivilligt engageret i idrætten, hører jeg også, at alle kan mærke fraværet af kultur og idræt. Det påvirker vores livskvalitet og mentale velfærd«, siger Joy Mogensen.

»Derfor er det også så vigtigt, at vi nu får regnet på alle dele af samfundet. Vi skal både tage højde for at passe på arbejdspladser og sikre, at vores børn og unge kommer videre med deres uddannelser, liv og drømme. Men selvfølgelig skal vi også sikre, at det, der binder os sammen – kulturen og idrætslivet – bliver godt beskrevet, så vi kan træffe de beslutninger, som i sidste ende fører til en åbning af samfundet. Hurtigst muligt og når det er sundhedsmæssigt forsvarligt«, siger hun.

Det er et komplekst puslespil, der indeholder alt muligt fra skoler over storcentre til idrætten. Men idrætten er vel vigtigere for sjælen og kroppen, end den er i kroner og ører. Hvad betyder det i sådan et puslespil?