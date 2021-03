Markant nødråb: »Situationen med den indendørs idræt nok er den alvorligste af de mange udfordringer, vi har haft under coronakrisen«

Det er vigtigt at åbne for de indendørs sportsgrene, især for børnene, lyder det i et opråb fra idrætten, der ser det som en vigtig del af sin rolle i coronakrisen at lægge pres på politikerne.