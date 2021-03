Vinderen af sejlsportens hellige gral er fundet

Sejlsport. Sejlsportens hellige gral med en mere end 150 år lang historie forbliver på newzealandske hænder. Det står klart, efter at Team New Zealand gentog bedriften fra for fire år siden og tog sejren i den prestigefyldte kapsejlads America’s Cup ud for Aucklands kyst. Efter at have være bagud med 2-3 i dysten, som sejles bedst af 13 sejladser, tog de forsvarende mestre fem sejladser på stribe. Dermed beholder newzealænderne trofæet i endnu fire år efter en sejr på 7-3. »Det er fuldstændig surrealistisk. Det betyder alt for os som hold«, lyder det fra besætningsmedlemmet Peter Burling ifølge nyhedsbureauet AFP.





Direkte sport i tv Onsdag 17. marts TV 2 Sport 10.00 Badminton: All England TV3+ 21.00 Fodbold: Chelsea-Atlético M. TV3 Sport 17.45 Fodbold: Paris SG-Lille 21.00 Fodbold: Bayern M.-Lazio 00.05 Ishockey: Ottawa-Vancouver TV3 Max 18.00 Håndbold: Flensburg/H.-Bergischer 20.15 Håndbold: Wetzlar-Göppingen Eurosport 1 14.45 Cykling: Nokere Koerse TV 2 Sport X 11.00 Tennis: ATP fra Dubai 18.45 Fodbold: Juventus-Napoli 02.30 Basketball: Dallas-LA Clippers Vis mere

Badminton. Der er lettelse i den danske lejr ved All England-turneringen i Birmingham. Ingen blandt danskerne er nemlig smittede med coronavirus. Tirsdag opstod der ellers tvivl om, hvorvidt danskerne kunne sendes i kamp, fordi assisterende træner Thomas Stavngaard var blevet testet positiv for coronavirus. Thomas Stavngaard er blevet testet igen, og denne gang var resultatet negativt, meddeler TV2 Sport natten til onsdag. Danske spillere og trænere blev som følge af Stavngaards positive test isoleret på deres hotelværelser, og indledningsvist forlød det, at alle, der havde været i nær kontakt med ham, skulle trække sig fra turneringen.

Fodbold. Joakim Mæhle og Atalanta er færdige i Champions League efter endnu et nederlag til Real Madrid, der sejrede 3-1 i aftes og dermed 4-1 samlet i 1/8-finalen. »Vi havde snakket om at komme blæsende ud for at overrumple dem fra start, men det er et stærkt hold med mange kvaliteter«, siger Mæhle til TV3+ og tilføjer: »Set over begge kampe kan vi tage nogle gode ting med, men de var skarpere end os i begge ender«.

Golf. Tiger Woods er tirsdag blevet udskrevet fra et hospital i Californien, efter at han i februar kom til skade i en bilulykke ved Los Angeles. »Glad for at kunne oplyse, at jeg er hjemme og fortsætter med at komme mig«, skriver Woods i et tweet. Den 45-årige legende måtte efter uheldet gennem en flere timer lang og omfattende operation for skader i sit højre ben.