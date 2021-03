Antonsen møder Axelsen i stor dansk semifinale ved All England

Badminton. Anders Antonsen, der som den eneste har besejret Viktor Axelsen i 2021, er klar til semifinalerne ved All England. Den 23-årige dansker besejrede fredag i kvartfinalen Kanta Tsuneyama fra Japan med 21-16, 9-21, 21-11 og skal i semifinalen møde netop landsmanden Viktor Axelsen, som i overlegen stil vandt sin kvartfinale over Thailands Sitthikom Thammasin 21-4, 21-15. Til gengæld tabte Mia Blichfeldt sin kvartfinale til Thailands top-10-spiller Ratchanok Intanon i tre sæt.

Cykling. Eksverdensmesteren Mads Pedersen (Trek-Segafredo) tjente 150 værdifulde point til verdensranglisten, da han på de belgiske landeveje spurtede sig til andenpladsen i det 199,9 km lange Bredene Koksijde Classic – et arrangement i kategorien lige under WorldTour-løbene. Den 25-årige dansker sad ellers perfekt på hjul af belgieren Tim Merlier (Alpecin-Fenix), da en snes ryttere nåede sammen til mål, men Mads Pedersen formåede ikke at passere Merlier, der sejrede med et par længder. Det var belgierens tredje gevinst i år og den syvende til Alpecin-Fenix, hvor de fire andre er hjemført af hollænderen Mathieu van der Poel.

Golf. Søren Kjeldsen er fortsat bedste dansker i Kenya Open efter anden runde. Kjeldsen gik fredagens 18 huller i to slag under par og ligger på en delt 12.-plads i turneringen, der er en del af European Tour. Joachim B. Hansen er et enkelt slag dårligere end Kjeldsen, mens Benjamin Poke ligger længere tilbage i feltet. Nicolai Højgaard og Lucas Bjerregaard klarede ikke cuttet og er ude af turneringen. Finske Kalle Samooja og australske Scott Hend ligger øverst i 11 slag under par.

Tennis. Det bliver ved med at gå godt for Daria Kasatkina i Skt. Petersborg, hvor hun sendte Clara Tauson ud af turneringen. Fredag skaffede hun plads i semifinalen, efter hun havde besejret 2. seedede Veronika Kudermetova i tre sæt, og det bliver veteranen Svetlana Kuznetsova, som lørdag står på den anden side af nettet. En anden russisk veteran, Vera Zvonareva, er også nået frem til semifinalen, hvor hun møder landsmandinden Margarita Gasparyan, der fredag besejrede topseedede Ekaterina Alexandrova. Fredag var der for første gang syv russiske spillere ud af otte mulige i turneringens kvartfinaler.

Ishockey. Fire sejre i fire kampe og en billet til semifinalerne. Sådan er status for både Aalborg Pirates, Rungsted Seier Capital og SønderjyskEs mænd efter fredagens kvartfinaler. Fredag aften vandt alle tre hold for fjerde gang i træk over deres respektive modstandere og avancerede dermed til DM-semifinalerne. I grundspillet var de tre hold også med helt oppe i toppen. Rungsted endte som nr. 1, mens Aalborg blev toer, og SønderjyskE sluttede som nr. 4 efter de 48 kampe i grundspillet. I knockoutkampene fredag var styrkeforholdet derfor måske ikke så overraskende, selv om flere af de undertippede mandskaber bed godt fra sig.

Aalborg vandt 7-3 ude over Herlev Eagles, som flere gange i kampen ellers snusede til en overraskelse. SønderjyskE var lige så overbevisende, da holdet vandt med præcis de samme cifre, 7-3, ude over Herning Blue Fox. Rungsted Seier Capital vandt knebent 4-3 ude over Rødovre Mighty Bulls. I den sidste kvartfinale mødes Frederikshavn White Hawks og Esbjerg Energy. Her er Esbjerg foran med 2-1 i kampe inden fredagens kamp.

Fodbold. Sidste sæsons tabende finalister i Champions League får mulighed for en revanche i denne sæsons kvartfinaler. Ved dagens lodtrækning blev Paris SG nemlig parret med de regerende mestre fra Bayern München. »Paris er et stærkt besat hold. De er nummer 2 i deres hjemlige liga, og vi vil blive udfordret på højeste niveau«, vurderer Bayerns sportsdirektør Hasan Salihamidzic på klubbens Twitter-konto. I de øvrige kvartfinaler mødes Manchester City-Dortmund, Porto-Chelsea – og Real Madrid-Liverpool, der er en gentagelse af finalen fra 2018. Samtidigt er der trukket lod til semifinalerne, hvor der er mulighed for et rent tysk møde og et rent engelsk møde.

Fodbold. Efter torsdagens 1-0-sejr på San Siro i Milano over AC Milan er Manchester United bookmakernes største favoritter til at vinde Europa League-turneringen. Første forhindring på vejen er en kvartfinale mod spanske Granada, der har hjemmebane i det første opgør 8. april. Der er returkamp en uge senere.

Arsenal-Slavia Prag, Ajax-Roma, Dinamo Zagreb-Villarreal. Semifinalelodtrækningen: United/Granada-Ajax/Roma og Arsenal/Slavia-Zagreb/Villarreal.

Fodbold. Lodtrækningen til kvart- og semifinalerne i Europa League havde ifølge Ekstra Bladet positiv betydning for dansk fodbold, da lodtrækningen udelukkede en finale mellem tjekkiske Slavia Prag og Zagreb fra Kroatien. Begge hold skulle nemlig i finalen for at trænge Danmark ud af Uefa-ranglistens top-15, der giver bonus i form af en ekstra plads i de europæiske turneringer fra 2022/2023 – herunder to pladser i kvalifikationen til Champions League til Superligaens nummer 1 og 2.

Fodbold. Tottenhams reservemålmand Joe Hart kom torsdag aften ved en fejl til at fejre klubbens store nedtur i Europa League. De engelske favoritter havde vundet det første opgør mod Dinamo Zagreb med 2-0 på hjemmebane, så det var en stor skuffelse, da kroaterne torsdag vandt 3-0 efter forlænget spilletid og sendte Tottenham ud. På Joe Harts Instagram-profil blev resultatet alligevel fejret som en sejr, da han efter slutfløjt skrev »job done« – eller på dansk ’færdigt arbejde’. Det var dog en klar fejl begået af en af person, der hjælper målmanden med at lave opdateringer på de sociale medier, hævder Joe Hart. »Jeg er lige vågnet og er netop blevet gjort opmærksom på, at nogen troede, at vi havde vundet 3-0. Hvor sløset det end lyder, så er det sandheden. Det er uacceptabelt, og jeg er sikker på, at det har irriteret mange mennesker, og det beklager jeg«, siger den 33-årige målmand fredag.

Badminton. Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen kom som de første danske spillere videre til lørdagens semifinaler ved All England-turneringen i Birmingham. Parret sejrede i kvartfinalen i to sæt 21-10, 21-14 mod Christo og Toma Popov fra Frankrig. I kvinderns double kæmpede Maiken Fruergaard/Sara Thygesen bravt, men blev slået af det finaleseedede japanske par Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara. 21-14, 19-21, 21-15 sluttede det til japanerne, der slog den danske konstellation for femte gang i karrieren.

Yderligere 7 danske singler og doubler skal i aktion i løbet af fredag, hvor den første overraskelse er indtruffet: Den japanske verdensetter Kento Momota tabte til malaysiske Lee Zii Jia i kvartfinalen.

Danskere i aktion

Mænd, single: Viktor Axelsen-Sitthikom Thammasin, Anders Antonsen-Kanta Tsuneyama

Viktor Axelsen-Sitthikom Thammasin, Anders Antonsen-Kanta Tsuneyama Kvinder, single: Mia Blichfeldt-Ratchanok Intanon

Mia Blichfeldt-Ratchanok Intanon Mænd, double: Mathias Christiansen/Niclas Nøhr-Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe, Jeppe Bay/Lasse Mølhede-Nipitphon Phuangphuapet/Tanupat Viriyangkura

Mathias Christiansen/Niclas Nøhr-Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe, Jeppe Bay/Lasse Mølhede-Nipitphon Phuangphuapet/Tanupat Viriyangkura Mixeddouble: Niclas Nøhr/Amalie Magelund-Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Mikkel Mikkelsen/Rikke Søby-Marcus Ellis/Lauren Smith

Fodbold. Manchester United har indgået et nyt hovedsponsorat med softwarevirksomheden TeamViewer. Den femårige aftale begynder ved den kommende sæsons start. De økonomiske rammer er ikke oplyst. Uniteds nuværende hovedsponsoraftale med Chevrolet har angiveligt været branchens største med en samlet værdi på over 3,5 milliarder kroner over en otteårig periode.

Fodbold. Rangers-manager Steven Gerrard anklager en Slavia Prag-spiller for racisme mod Rangers-spilleren Glen Kamara, da skotterne i aftes blev sendt ud af Europa League af tjekkerne, der har danske Alexander Bah på holdet. »Min spiller fortæller mig, at der blev sagt racistiske ting til ham. Jeg er sur. Jeg kender Glen, og jeg stoler 100 procent på ham, og det er virkelig skuffende«, siger Steven Gerrard ifølge Ritzau. Gerrard vil nu have Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til at se på sagen, som Slavia Prag mener ikke har fugls føde på sig.

Genåbning. Det fra på mandag gældende forsamlingsloft for udendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter på 50 personer vækker glæde og håb i idrættens verden. Nu skal der tages det næste skridt, siger Morten Mølholm Hansen, adm. direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF). »Vi har oplevet mange udfordringer under coronakrisen, men den lange nedlukning af indendørsidrætten er nok den mest kritiske. Hvis indendørsidrætten ikke genåbner efter påske, risikerer vi, at sæsonen er slut. Og det vil have alvorlige konsekvenser. Hvis børn og unge først er tilbage til sæsonstarten efter sommerferien, så frygter vi, at det bliver svært at genaktivere dem«, lyder det fra Morten Mølholm Hansen.

Fodbold. Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har afvist en ukrainsk appel omkring et skrivebordsnederlag til Schweiz i en Nations League-kamp sidste år. Et coronaudbrud i den ukrainske trup gjorde, at holdet blev sat i karantæne af de schweiziske myndigheder og ikke kunne møde op til kamp. Ukrainerne blev idømt et nederlag på 0-3 – et nederlag der kostede østeuropæerne pladsen i Nations Leagues topdivision.

Basketball. 14 spillere fra NBA-holdet Atlanta Hawks er blevet vaccineret mod coronavirus uden at springe over i køen. Spillerne er blevet vaccineret, fordi de har et BMI-tal – kropsmasseindeks – på over 25, som på papiret indikerer overvægt.

Håndbold. Endnu en dansk landsholdsspiller er rapporteret smittet med coronavirus efter sidste uges to landskampe mod Nordmakedonien. Det er Henrik Møllgaard fra Aalborg, der er smittet. Tidligere på ugen kom det frem, at Lasse Møller, Jacob Holm og Hans Lindberg var blevet smittet.

Fodbold. Silkeborg IF rykkede i sommeren 2020 ud af Superligaen, men trods den sportslige nedtur er der optur i regnskabet. Selskabet bag klubben kommer således ud af 2020 med et overskud på 28,5 millioner kroner. Det skyldes først og fremmest fem spillersalg: Frederik Alves Ibsen blev solgt til West Ham, Mads Emil Madsen til LASK Linz, Eskild Dall til Ajax Amsterdam, Jeppe Okkels til IF Elfsborg og Ronnie Schwartz til FC Midtjylland.

Amerikansk fodbold. Houston Texans’ quarterback Deshaun Watson er omdrejningspunkt i en sag om mulige seksuelle overgreb. Tre kvindelige massører har i løbet af indeværende uge lavet civile søgsmål mod Deshaun Watson. En af kvinderne anklager ham ifølge flere medier, heriblandt ESPN, for at have tvunget hende til at udføre en seksuel handling i december sidste år. To andre kvindelige massører har tidligere forklaret, at Watson angiveligt har rørt dem med sine kønsorganer. Watson afviste i onsdags den første anklage på Twitter: »Jeg har ikke set anklagen, men jeg ved dette: Jeg har aldrig behandlet en kvinde med andet end respekt. Sagsøgerens advokat hævder, at det ikke handler om penge, men før han åbnede sagen, krævede han ubegrundet et sekscifret forlig, hvilket jeg afviste«.

Fodbold. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær roser den tilbagevendte Paul Pogba for matchvinderrollen i Europa League-dysten torsdag i Italien mod AC Milan, som United slog 1-0 og dermed 2-1 samlet. »Vi har savnet Paul. Han har været ude i næsten to måneder, og han blev skadet, da han var på vej mod topformen. Han kommer til at give os et stort løft i sæsonafslutningen«, siger Solskjær ifølge Ritzau om franskmanden, der blev skiftet ind efter pausen og scorede det afgørende mål få minutter senere.

Der er lodtrækning til kvartfinalerne i Europa League kl. 13 i dag, hvor følgende hold skal parres: Arsenal, Dinamo Zagreb, Granada, AS Roma, Manchester United, Slavia Prag, Villarreal og Ajax. Kl. 12 gælder det sammensætningen af kvartfinalerne i Champions League.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand blev noteret for tre assist, da han med Columbus Blue Jackets natten til fredag besejrede Carolina Hurricanes i NHL med 3-2. Winnipeg Jets havde Nikolaj Ehlers på isen i næsten 18 minutter, da holdet tabte 1-2 til Edmonton Oilers.