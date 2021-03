Danmarks uheldigste landsholdsspiller trækker på smilebåndet

Fodbold. Det har været en del bump på vejen for landsholdsspilleren Kasper Dolberg det seneste år. Nice-angriberen har haft flere skader, blindtarmsbetændelse og corona – to gange endda – og han har fået stjålet et dyrt ur af en holdkammerat, han har haft indbrud i sit hjem og fået stjålet sin bil. »Mange af de ting er lidt irriterende, men på den anden side af det hele kan man bare se tilbage på det og smile lidt. Det har været lidt et uheldigt år, men det er ovre nu«, siger landsholdsangriberen til Ritzau forud for torsdagens VM-kamp mod Israel. På landsholdet har den 23-årige silkeborgenser scoret fem gange i 22 kampe siden debuten i 2016.

Direkte sport i tv Onsdag 24. marts TV 2 Sport 15.10 Cykling: Catalonien Rundt, 3. etape 18.30 Håndbold: Silkeborg/V.-Esbjerg (k) 20.30 Håndbold: København-Herning (k) 03.00 Basketball: Utah-Brooklyn TV3 Sport 22.05 Ishockey: Ottawa-Calgary 01.05 Ishockey: Pittsburgh-Buffalo 6’eren 18.00 Fodbold: Tyrkiet-Holland 20.45 Fodbold: Frankrig-Ukraine Eurosport 1 15.15 Cykling: Catalonien Rundt, 3. etape 20.45 Fodbold: Serbien-Irland Eurosport 2 15.00 Cykling: Classic Brugge-De Panne 20.45 Fodbold: Belgien-Wales TV 2 Sport X 15.45/18.00 Tennis: Miami Open Vis mere

Forskning. Videnskabsfolk i Storbritannien har udviklet en spyttest, der med mere end 90 procents nøjagtighed kan opdage en hjernerystelse hos professionelle rugbyspillere. Det skriver Ritzau. Testen kan bane vej for, at hjernerystelser kan diagnosticeres under kamp i en række sportsgrene i fremtiden.

Fodbold. Spillerne fra Atlético Madrid fik sig lidt af en forskrækkelse under tirsdagens træning. Angriberen Moussa Dembele kollapsede pludselig midt på banen, og der blev med det samme tilkaldt hjælp, skriver AFP. Dembele var ifølge lægerne besvimet på grund af et fald i blodtrykket, og han meldes ok igen.

Fodbold. David Beckhams klub Inter Miami hentet har forsvarsspilleren Kieran Gibbs, der kommer til fra West Bromwich Albion. Det meddeler den amerikanske klub på sin hjemmeside. Den tidligere Arsenal-spiller skifter til sommer og har fået en kontrakt, der gælder til og med 2023-sæsonen.

Ishockey. Der skal en syvende og afgørende kamp til at afgøre DM-kvartfinaleserien mellem Frederikshavn White Hawks og Esbjerg Energy. Det står klart, efter at nordjyderne tirsdag aften under maksimalt pres vandt 3-2 på egen is og udlignede til 3-3 i kampe. Nu er det så knald eller fald på fredag. Rungsted Seier Capital, Aalborg Pirates og Sønderjyske har allerede spillet sig videre til semifinalerne.