Første skridt mod VM: Sådan en kamp har Danmark ikke tabt siden 1980

Et helt nyt kapitel skal i historiebogen om det danske fodboldlandshold: VM-kvalifikationen i 2021.

Og sådan en blank side er der mange gode erfaringer med i den 113 år gamle fortælling, der startede med en 9-0-sejr over Frankrig ved OL-slutrunden i 1908.

Danmark var længe om at blive en del af VM-turneringerne, fordi Dansk Boldspil-Union i mange år betragtede det for et anliggende for nationer med professionelle nationer, som de erklærede amatører fra Danmark ikke havde noget at stille op imod.