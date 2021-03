Sportsblik: Hvis den danske sportselite vil redde verden, vil den selv dø

Kast et blik i avisen, læs vores faste rubrik Sportsdøgnet – og få en hurtig viden om, hvordan danske sportsfolk klarer sig rundtomkring i verden.

Lad os tage torsdagsavisen, samme dag, som disse linjer skrives. Her kan man i Sportsdøgnet læse – foruden en stor artikel om det danske fodboldlandshold på mission i Israel – at ungdomslandsholdet er i Ungarn.

Man kan også læse, at fodboldspilleren Pernille Harder er fløjet fra London til Tyskland med succes. At det går godt for en dansk riffelskytte i Indien. At fem danske golfspillere er i fuld sving i Tanzania. At cykelrytteren Vingegaard har vundet i Italien – og at det kvindelige fodboldlandshold i næste måned skal flyve til både Wales og England.

Og i dagene forinden fortalte vi om alle de danske badmintonspillere, der havde optrådt i England efter at de havde deltaget i turneringer rundtomkring i det fjerne Østen, og at svømmeren Pernille Blume havde klaret det olympiske kvalifikationskrav i Marseille i Frankrig.

Danske sportsfolk er altså konstant på farten i hele verden. Konstant på rejse mod nye mål. Således også kvindernes håndboldlandshold, der nu skal flyve til Rumænien og Østrig for at kvalificere sig til næste EM.