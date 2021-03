Sportsredaktør boykotter VM i Qatar og kalder det »en kæmpe skandale på alle parametre«

Der var nok mange danskere, der torsdag trak i de rød-hvide farver, da Danmark spillede landskamp mod Israel og vandt 2-0 i den første kvalifikationskamp til VM i Qatar.

Andreas Mayerhofer var ikke en af dem.

Han har fulgt fodbold hele sit liv, er redaktør på Helsingør Dagblads sportsredaktion og elsker, elsker, elsker fodbold. Alligevel har han valgt at boykotte VM af den simple årsag, at han ikke vil støtte værtslandet, Qatar.

I 10 år har han raset over, at VM »blev købt for at bruge sporten til at vaske et diktatur rent med fodbold og folkelighed«, skriver han i en klumme i sin avis. Og det vil han ikke være med til længere. Derfor har han valgt ikke at se en eneste kamp hverken i kvalifikationen til VM eller under slutrunden, når den tid kommer. Og det er ifølge ham selv det ultimative offer.

»Alle, der kender mig, ved, at det her er det maksimale, jeg kan gøre i forhold til at give afkald på noget, jeg kan lide«, siger Andreas Mayerhofer, da Politiken taler med ham og fortsætter: