Moldovas træner savnede stolthed, mens Hjulmand talte 8 mål og 770 afleveringer

Moldovas fodboldlandstræner, italieneren Roberto Bordin, er skuffet og forundret over, at søndagens fodboldlandskamp mod Danmark kunne ende så skidt, som den gjorde set med moldoviske briller.

Da Danmark først fik prikket hul på målbylden, væltede scoringerne ind, og Danmark vandt 8-0 efter en pauseføring på 5-0. Det var Moldovas største nederlag nogensinde.

»Det er åbenlyst, at vi skulle have vist større stolthed for at kunne kæmpe med mod et så godt hold. Vi skulle have prøvet at spille vores eget spil noget mere. Det lykkedes vi bedre med i anden halvleg, men der var vi allerede bagud med 0-6«, siger Roberto Bordin.

Flere gange var han rasende på sine spillere i løbet af første halvleg, mens han i anden halvleg havde en mere afslappet stil på sidelinjen. Italieneren tager selv sin del af ansvaret for den store lussing.

»Efter sådan en svær kamp er det svært at sige noget. Vi forventede ikke, at vi ville levere sådan en indsats. Det er mit ansvar, for jeg formåede ikke at give de rigtige instruktioner, så spillerne kunne spille på en ordentlig måde«, siger landstræneren.

Nederlaget kunne formentlig sagtens være blevet større, hvis Danmark havde haft brug for at score flere mål. Eller hvis Danmark havde spillet med A-kæden.

Danmark havde nemlig skiftet alle markspillere ud i startopstillingen sammenlignet med Danmarks seneste landskamp, men Moldovas landstræner vil ikke høre tale om, at det danske hold skulle være dårligere af den grund.

»Danmark har mange andre dygtige spillere end Martin Braithwaite og Christian Eriksen. Deres spillere kommer stadig fra klubber i Spanien, Italien og England, så det gjorde ikke en forskel, at de havde skiftet ud«, siger Roberto Bordin.

Moldova skal forsøge at revanchere det grelle nederlag på onsdag. Her får holdet besøg af Israel.

Kampen havde sportslig værdi for Hjulmand

Det har en sportslig værdi, når de bedste landshold i Europa møder de dårligste.

Det mener landstræner Kasper Hjulmand, som søndag aften kunne se sine spillere vinde med 8-0 uden at overanstrenge sig.

»Det er rigtig fint, at der er forskellige niveauer på hold i en kvalifikation. Et resultat som det her er ikke noget, som sker ofte. Det er fint, at der er kvalifikationskampe til et VM. Der er kun 13 hold fra Europa, som kommer med til VM, så det bliver en hård kvalifikation«, siger Kasper Hjulmand.

Han bruger et frisk eksempel på et hold, der tidligere var regnet blandt de dårligste, men som nu ikke nødvendigvis er en walkover: Luxembourg.

»Luxembourg slog Irland på udebane i går«, siger Kasper Hjulmand.

Som forventet ønskede Moldova at stå dybt og forsvare eget felt i Herning, og Kasper Hjulmand er ovenud tilfreds med, hvordan den danske offensiv trods de betingelser holdt legestue gennem hele kampen.

»Det er en opgave at bryde et mindre hold op. Det er en fagligt svær ting. Det handler om at få gang i bolden, og vi var på 770 pasninger i dag, og det er et højt tal, og det skaber de åbninger, der kom«.

»Man skal hele tiden blive ved med at søge den næste åbning, og det gjorde vi. Det er ikke nemt at få en sejr på den størrelse, det kan man også se på Moldovas andre resultater«, siger Kasper Hjulmand.

Søndagens 8-0-sejr var landsholdets største i 34 år. I 1987 vandt Danmark med de samme cifre over Rumænien i en OL-kvalifikationskamp.

Dengang var Hjulmand 15 år, gik i 9. klasse i Auning på Djursland og spillede fodbold i Randers Freja, fortæller han.

