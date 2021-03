Delaney og Højbjerg har for nu vundet slaget om midtbanepladserne ved siden af landsholdets store stjerne

Thomas Delaney må prise sig lykkelig over, at han er spiller på landsholdet i en tid, hvor det er normalen at filme alle træninger. Uden videobevis ville venner, landsholdskammerater og fodboldeksperter givetvis ikke have troet på, at han rent faktisk formåede at score det mål, som han lavede mandag på Herning Fremads træningsbane.

Efter at have brændt sit første spark i en afslutningsøvelse på Frederik Rønnow, røg bolden tilbage ud mod Delaney, som lænede kroppen forover og ramte den igen i luften med sit venstre hæl. Som en skorpion, der slog til kuglen med sin hale.

Bolden sejlede derefter op i det ene målhjørne. Holdkammeraterne tog sig til hovedet, og Dansk Boldspil-Union (DBU) lagde videoen ud på sine sociale medier, hvor den allerede har fået stor opmærksomhed.

»Hvis man i mine unge dage havde videofilmet alle mine træninger i K.B., så havde der også været mange gode mål at tage af«, jokede Thomas Delaney indledningsvis, da han blev spurgt ind til scoringen på pressemødet dagen inden mødet med Østrig.