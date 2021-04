Overblik: Fire verdensstjerner, der kan spolere de danske drømme om succes i den 105. udgave af det 254,3 km lange Flandern Rundt

Vinderen. I en knivskarp duel lykkedes det den 26-årige hollænder at presse cyklen foran Wout van Aert til landevejskarrierens fornemste triumf, da den seneste og langvarigt udsatte version af Flandern Rundt afvikledes 18. oktober. Siden er van der Poel og van Aert fremhævet som favoritter i alle de løb, de har medvirket i, men trods det uomtvistelige talent er det nu ikke gået så ligetil. Fire sejre er den firedobbelte cykelcrossverdensmester noteret for i år med den overbevisende triumf i Strade Bianche som den fornemste, men senest skuffede han i Dwars door Vlaanderen.





Udfordreren. Den 26-årige belgier stiller op i Flandern Rundt for fjerde gang, og han har allerede inden løbet været involveret i en tæt dyst med Mathieu van der Poel om at være det mest oplagte vinderbud. Van Aert kørte et imponerende Tirreno-Adriatico, hvor det blev til to etapesejre og en samlet andenplads efter Tour de France-kongen Tadej Pogacar. For en uge siden spurtede han sig til sejren i Gent-Wevelgem, og han indtager den aktuelle førsteplads på den officielle verdensrangliste over endagsløb – foran Mathieu van der Poel og Julian Alaphilippe.

Mesteren. Den 28-årige franskmand har kun en enkelt deltagelse i Flandern Rundt bag sig, og den sluttede højdramatisk, da han i sidste sæsons oktoberudgave med kurs mod et gigantisk finaleopgør mod Mathieu van der Poel og Wout van Aert kolliderede med en motorcykel og iført sin nyerhvervede VM-trikot fløj gennem luften og beskadigede den ene hånd. Med sin ubændige angrebsiver er Julian Alaphilippe en yderst interessant aktør i så godt som alle løb. I denne sæson er det foreløbig blevet til en enkelt sejr på en etape i Tirreno-Adriatico.

Outsideren. Den 31-årige slovak stod øverst på sejrsskamlen i Flandern Rundt 2016, da han nåede i mål 25 sekunder før det schweiziske fænomen Fabian Cancellara. Sagan stiller op med det mest imponerende generalieblad af samtlige deltagere med 115 sejre og 3 VM-titler, men han havde en trang start på året med en langvarig coronakarantæne på Gran Canaria. Han kom først i gang i Tirreno-Adriatico for tre uger siden og havde det svært, men en fjerdeplads i Milano-Sanremo og en etapesejr i Volta a Catalunya giver løfter.