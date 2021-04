Svømmestjerne fik 8 års karantæne. Nu kan han redde sin karriere

Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Esbjerg-Aalborg 01.00 Basketball: Toronto-Golden State TV3 Sport 16.00 Fodbold: Cardiff-Nottingham F 18.30 Fodbold: Barnsley-Reading 21.00 Fodbold: Birmingham-Swansea TV3 Max 18.45 Håndbold: Elverum-Barcelona (m) Eurosport 2 16.55 Curling: VM - Norge-Danmark (m) 22.00 Golf: Texas Open TV 2 Sport X 18.45/01.00 Tennis: Miami Open (m) 21.15 Fodbold: Levante-Huesca

Svømning. Kinesiske Sun Yang får i maj endnu en mulighed for at redde sin karriere. Sportsdomstolen CAS oplyser, at den har reserveret 24.-28. maj til en ny høring, hvor den kontroversielle svømmer igen skal forklare, hvorfor han modsatte sig en uanmeldt dopingtest tilbage i 2018. Sun Yang blev i februar sidste år idømt otte års karantæne af CAS, men appellerede efterfølgende sagen til Schweiz’ højesteret. Her fik han i december medhold i sin påstand om, at en af dommerne i CAS-panelet var partisk. Derfor blev sagen sendt tilbage til sportsdomstolen, som meddelte, at man ville arrangere en ny høring med et nyt panel.

Fodbold. Efter det ydmygende 2-1-nederlag hjemme til Nordmakedonien forleden stiger presset på Tysklands landstræner Joachim Löw. Han har tidligere i år bebudet sin afgang efter sommerens EM, men nu vil mange have ham til at forlade posten øjeblikkeligt. Det drejer sig blandt andet om den tidligere tyske landsholdsspiller og mestertræner Felix Magath, der til Bild siger, at Löw bør træde tilbage nu. I en afstemning i den tyske avis med 255.000 deltagere siger 87 procent, at Joachim Löw skal stoppe omgående.

MMA. MMA-kæmperen Khetag Pliev pådrog sig en voldsom skade natten til fredag dansk tid. I en mellemvægtskamp mod amerikaneren Devin Goodale mistede han en finger, skriver det amerikanske sportsmedie ESPN ifølge Ritzau. Kampen blev vist direkte på UFC’s streamingtjeneste, og billeder derfra viser Pliev sidde og kigge på sin venstre hånd, hvor en finger mangler. 37-årige Khetag Pliev blev dømt som taber på teknisk knockout, da dommeren opdagede, at fingeren var væk. Ringfingeren blev efterfølgende fundet inden i Plievs handske. Den tidligere bryder blev kørt på hospitalet, hvor læger tilsyneladende var i stand til at sy fingeren på igen.

Fodbold. 1.-divisionsklubben FC Helsingør har forlænget kontrakten med cheftræner Morten Eskesen, så aftalen nu strækker sig frem til sommeren 2023, oplyser Helsingør i en pressemeddelelse.

Fodbold. Cristiano Ronaldo smed sit anførerbind i frustration, efter at han ikke fik godkendt en scoring i Portugals 2-2-kamp mod Serbien i sidste uge. Tv-billeder indikerede ellers, at bolden var over stregen. Nu er der alligevel kommet noget godt ud af situationen. Anførerbindet er nemlig blevet solgt på auktion for 64.000 euro - cirka 475.000 kroner - til en anonym køber. Pengene går til velgørenhed, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ishockey. Odense Bulldogs har fået en økonomisk håndsrækning. I en pressemeddelelse skriver Odense, at den danske rigmand Thomas Sandgaard bliver en del af anpartskredsen med en ’større kapitalindsprøjtning’ uden at komme beløbet nærmere eller andelen nærmere.

Fodbold. Kaio Wilker modtog natten til fredag dansk tid et af de hurtigste røde kort i brasiliansk fodboldhistorie, da han blev vist ud efter bare 17 sekunder i en pokalkamp mellem Botafogo og lokalrivalerne Treze. Selve forseelsen skete bare otte sekunder efter kampstart. Her nåede Botafogo præcist at have tre boldberøringer, inden Wilker i jagten på en lang aflevering kastede sig ind med begge ben forrest og ramte en forsvarsspiller fra Treze i hovedet. Ni sekunder senere blev han så sendt i et tidligt bad, beretter Ritzau.

Håndbold. Aalborgs danske mestre tabte den første ottendedelsfinale i Champions League ude mod Porto med 32-29. Sebastian Barthold scorede 8 gange for nordyderne, der onsdag skal forsøge at indhente portugisernes forspring og kvalificere sig til kvartfinalen.

Håndbold. Det stjernespækkede Odense-hold spillede skuffende uafgjort 27-27 i slutspillet mod Nykøbing F. De fynske kvinder startede slutspillet med at tabe til Aarhus United og er nu presset af både Viborg og Nykøbing F i kampen om en plads i DM-semifinalen. Odense kan se frem til forstærkning i den kommende tid, hvor landsholdsspiller Rikke Iversen vender tilbage efter at være opereret i den ene finger.