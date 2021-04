Der var lukket af: PSG-stjerneparade må afgive førsteplads til Lille

Fodbold. Lille generobrede lørdag aften førstepladsen i den franske Ligue 1, da holdet på udebane besejrede titelfavoritten PSG 1-0. Med bl.a. portugiserne José Fonte og Renato Sanches på holdet lykkedes det gæsterne at holde pariserne med den frygtede offensive trio Neymar, Mbappé og Di María fra scoringer, og Lille fører nu efter 31 runder ligaen med 66 point foran PSG med 63 og Monaco med 62. Lilles matchvinder blev Jonathan David, der scorede efter 20 minutters spil.

Fodbold. Premier League-bundholdet West Bromwich Albion skabte lørdag eftermiddag en meget stor overraskelse, da mandskabet i London besejrede ellers formstærke Chelsea 5-2. Den 24-årige brasilianer Matheus Pereira var med to træffere og en assist stærkt medvirkende til gæsternes sejr, mens holdkammeraterne Callum Robinson (også to) og Mbaye Diagne samt Chelseas amerikaner Christian Pulisic og dennes afløser Mason Mount var de andre målscorere. Opgøret var præget af et rødt kort til Chelseas erfarne midtstopper Thiago Silva i første halvleg, hvilket sendte den danske landsholdsspiller Andreas Christensen på banen. WBA er som næstsidst i ligaen stadig en oplagt nedrykker, mens Chelsea indtager fjerdepladsen. Det var London-klubbens første nederlag i 14 kampe med Thomas Tuchel som manager.

Basketball. For 13. gang kan Bakken Bears’ mænd kalde sig dansk pokalvinder, men sjældent har afgørelsen været så tæt, som den var i lørdagens finale mod Horsens IC. Finalen bølgede frem og tilbage og først efter forlængelse vandt Bakken Bears med 82-80. Tidligere på lørdagen havde BK Amager vundet kvindernes pokalfinale med 67-53 over BMS Herlev Wolfpack. BMS førte 2-0, men det skulle blive holdets eneste føring i hele finalen.

Håndbold. Kvinderne fra Herning-Ikast er klar til semifinalen i European Cup. Lørdag vandt holdet hjemme 28-25 over Lada Togliatti fra Rusland, og da den første kamp i Rusland endte 31-29 til danskerne, er de sikkert videre med samlet 59-54. Danskerne havde et godt udgangspunkt, men Lada Togliatti havde ikke tænkt sig at opgive uden at slås. Herning-Ikast haltede efter det meste af første halvleg, men mod slutningen fik holdet bedre fat og kunne gå til pause med 13-13 på måltavlen. I anden halvleg fik danskerne hurtigt bragt sig i front med et par mål, og den føring kunne russerne ikke hente igen.

Fodbold. Real Madrid vinder lørdag 2-0 på hjemmebane over bundholdet Eibar i 29. spillerunde af La Liga og fastholder dermed presset på Atlético Madrid og FC Barcelona i topstriden.

Cykling. Med blændende offensiv kørsel, der pustede nyt liv i minder fra storhedstiden, gjorde den snart 41-årige spanske superveteran Alejandro Valverde (Movistar) al snak til skamme om, at han skulle være passé, da han jublende susede over stregen i Estella som vinder af det 203,2 km lange Grand Prix Miguel Indurain 6 sekunder foran kasakheren Alexey Lutsenko (Astana) og med yderligere 9 ned til landsmanden Luis León Sánchez (Astana). Valverde forcerede med 11 km tilbage, kørte alene op til fronten, og godt 2 km fra mål sagde han farvel til Lutsenko som den sidste. Det var Valverdes første sejr, siden han slog til på en etape i Vuelta a España i slutningen af august 2019, og det var Movistars første i indeværende sæson.

Håndbold. Ajax København tog lørdag sin anden sejr af to mulige i nedrykningsspillet i kvindernes liga. Det gik ud over Randers HK, der blev besejret med 29-25. Dermed har kronjyderne stadig blot et enkelt point efter to kampe. Det samme har Horsens Håndbold, der tabte til Holstebro. Taberen af slutspillet rykker ned i 1. division.

Fodbold. Borussia Dortmund taber lørdag eftermiddag et vigtigt skridt i jagten på Champions League med nederlaget på 1-2 til Eintracht Frankfurt i Bundesligaen.

Fodbold. HB Køge ligger fortsat på førstepladsen i Gjensidige Kvindeliga efter første runde af mesterskabsslutspillet. Men det holdt hårdt, inden vinderen af grundspillet kunne fejre sejren på udebane mod Fortuna Hjørring. Først 10 minutter før tid scorede den irske angriber Kyra Carusa målet, der sikrede sejren på 2-1. Forinden havde Kelly Maureen Fitzgerald bragt det sjællandske hold på 1-0 efter knap en halv time, og kort inde i anden halvleg bragte unge Olivia Holdt balance for Fortuna.

Tennis. Den italienske teenager Jannik Sinner er i Miami Open-finalen og går dermed i fodsporene på flere af sportens største navne. Fredag besejrede Sinner spanieren Roberto Bautista Agut i semifinalen 5-7, 6-4, 6-4. Med bedriften kommer den 19-årige italiener med i en eksklusiv klub bestående af Andre Agassi, Rafael Nadal og Novak Djokovic, der også var i Miami Open-finalen som teenagere. Alle nåede siden verdensranglistens førsteplads. Sinner møder i søndagens finale polske Hubert Hurkacz, som overraskende har besejret både græske Stefanos Tsitsipas og russiske Andrey Rublev på vej til titelkampen. Hos kvinderne mødes australske Ashleigh Barty og canadiske Bianca Andreescu lørdag aften i finalen.

NFL. Politiet i den amerikanske by Houston har indledt en efterforskning af Deshaun Watson (Houston Texans), der i de seneste uger er blevet beskyldt for seksuelle overgreb på en række kvindelige massører. Hvad han undersøges for i denne omgang, melder politiet intet om, men efterforskningen er sat i gang, efter at politiet har modtaget en anmeldelse af den 25-årige quarterback fredag.

Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix Veteranangriberen Fabio Quagliarella med anførerbindet fejrer på San Siro lørdagens scoring mod AC Milan i Serie A.

Fodbold. AC Milan tabte lørdag eftermiddag formentlig endnu mere terræn i topstriden i Serie A, da holdet på hjemmebane spillede 1-1 mod Sampdoria. Danmarks landsholdsanfører Simon Kjær var med i hele opgøret for Milan. Den 38-årige Sampdoria-angriber Fabio Quagliarella med en fortid i otte andre italienske klubber, bl.a. Juventus, bragte gæsterne i spidsen efter knap en times spil, mens den indskiftede nordmand Jens Petter Hauge kort før kampens afslutning fik udlignet. Mikkel Damsgaard spillede næste hele kampen for Sampdoria, der spillede den sidste halve time med 10 mand på banen.

Cykling. Slovakken Peter Sagan føler sig ikke som cykelrytter, der er i karrierens efterår. Det slår han fast, efter at Ralph Denk, team manager på Bora-holdet, har sået tvivl om, hvorvidt han skal forlænge samarbejdet med profilen. »Jeg føler mig ærlig talt ikke gammel. Jeg er 31, og jeg føler ikke, at jeg er i min karrieres efterår. Jeg har bevist, at jeg stadig kan vinde løb«, siger Peter Sagan ifølge Ritzau.

Fodbold. Flere af Brøndbys spillere har gjort sig meget positivt bemærket i denne sæson, og hvis det betyder, at andre klubber er interesserede, så er man klar til at sælge. Det fortæller Carsten V. Jensen, der er fodbolddirektør i superligaklubben, til Ekstra Bladet. »Der kan godt komme et eller to store sommersalg, for spillersalg og europæisk gruppespil er de to store indtægtskilder, danske fodboldklubber kan sigte efter«, siger Carsten V. Jensen.

Golf. Nanna Koerstz Madsen arbejder sig med stormskridt frem i feltet i majorturneringen ANA Inspiration i Californien. På banen i Rancho Mirage gik danskeren sent fredag dansk tid anden runde i 68 slag, hvilket er fire slag under banens par. Det er samtidig fire slag bedre end hendes resultat i første runde torsdag. Da Nanna Koerstz Madsen havde overstået fredagens arbejde, var hun avanceret til en delt 12.-plads i det samlede regnskab. Hun er fem slag efter 21-årige Patty Tavatanakit fra Thailand, der indtager førstepladsen i ni slag under par. Den 26-årige dansker har det tilsyneladende godt på Mission Hills Country Club, hvor turneringen spilles. Sidste år var hun helt med fremme i den store turnering og sluttede på en delt fjerdeplads.

Curling. Det mandlige danske landshold har fået en skidt start på VM, der afholdes i Calgary, Canada. Natten til lørdag mødte det danske hold Skotland, der vandt 7-2. Femte ende blev afgørende. Danmark havde udlignet til 2-2 efter fjerde ende, men Skotland overtog igen kontrollen med kampen ved at bringe sig foran med 6-2 i den efterfølgende ende. I åbningskampen fredag tabte Danmark 6-7 til Norge, som natten til lørdag også vandt sin anden kamp. Denne gang med 7-4 mod Holland. I alt 14 lande deltager ved VM-turneringen. Alle møder alle, og til sidst går de fire bedste hold videre til et afsluttende medaljeslutspil. De seks bedste nationer belønnes desuden med en plads ved næste års vinter-OL i Beijing.

Ishockey. Noget tyder på, at der bliver maksimal spænding i kampen om mændenes to pladser i DM-finalen. Esbjerg tog fredag aften revanche mod Aalborg og vandt 3-2 i den anden semifinalekamp mellem de to hold. Dermed er stillingen 1-1 i kampe, nøjagtigt som den er mellem Rungsted og SønderjyskE i den anden semifinaleserie. Esbjerg så ud til at være på vej mod en klar sejr, men med en heftig slutspurt fik Aalborg skabt dramatik. Tredje akt af duellen spilles søndag i Aalborg. Det hold, der først vinder fire kampe, avancerer til finalen.