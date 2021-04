Manchester City og imponerende Real Madrid vinder de første CL-kvartfinaler

Fodbold. Med et par 20-årige som målscorere harReal Madrid og Manchester City fordelen forud for returkampene på onsdag i Champions League-kvartfinalerne. Især Real Madrid imponerede mod Liverpool, der blev besejret 3-1 med Vinicius Junior som dobbelt målscorer. Den 20-årige brasilianer scorede et fremragende mål, da han i fuldt løb ind mellem to modstandere brysttæmmede en perfekt timet aflevering fra Toni Kroos og sparkede bolden fladt i mål. En kikset tilbagelægning fra Trent Alexander-Arnold blev elegant udnyttet af Marco Asensio til Real Madrids 2-0-mål, men Liverpool kom fint tilbage efter pausen, da Mohamed Salah afsluttede et godt angreb med en reducering. Vinicius sparkede fordelen tilbage til Real Madrid ved med 3-1-målet at kopiere resultatet fra det seneste indbyrdes møde: CL-finalen i 2018.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

På et sejrsmål af 20-årige Phil Foden i 90. minut vandt Manchester City 2-1 over Borussia Dortmund, der for første gang i denne CL-sæson havde en anden 20-årig, Erling Håland, på banen uden at nordmanden scorede, men han lagde op til Marco Reus udlignende mål efter et mønsterangreb i 86. minut. Kevin De Bruyne bragte Mancester City foran efter 19 minutter af kampen, der havde to kontroversielle VAR-episoder. Borussia Dortmund fik underkendt en udligning for et tvivlsomt frispark mod City-målmanden Edersen, og et dømt straffespark til Manchester City blev annulleret, da den rumænske dommer, Ovidiu Hategan, blev kaldt ud for at gense situationen på VAR-skærmen. Thomas Delaney spillede de sidste 10 minutter for Borussia Dortmund.

Ishockey. 6 mål på 9 minutter afgjorde den fjerde DM-semifinale mellem Esbjerg og Aalborg. I anden periode var Esbjerg foran 7-0, hvilket endte med en sejr på 8-4, der betyder at stillingen er 2-2 i kampe. Rungsted fører derimod 3-1 i kampe over SønderjyskE efter at have vundet 3-2 i aftenens udekamp. SønderjyskE fik ellers indhentet to mål og udlignet til 2-2, men Hampus Gustafsson blev matchvunder for Rungsted 5 minuter før tid.

Tennis. Clara Tauson vender ikke tilbage til top-100 på verdensranglisten i denne omgang. I Bogota i Colombia tabte den 18-årige dansker i 1. runde til chileneren Daniela Seguel (nr. 213 i verden) med 3-6, 6-3, 6-2. Tauson (nr. 102) var 4.-seedet i grusturneringen, men bortset fra da hun 1-3 i første sæt vandt syv partier i træk havde hun i den tynde luft store problemer med at styre længden på sin grundslag, der ofte sejlede ud over baglinjen.

Håndbold. Uden at have spillet ottendedelsfinalen er Flensburg-Handewitt klar til kvartfinalen i mændenes Champions League. Efter et udbrud af coronavirus hos PPD Zagreb har Det Europæiske Håndboldforbund aflyst kampene og tildelt Flensburg-Handewitt den samlede sejr. I kvartfinalen skal den tyske klub med danskerne Lasse Svan Hansen, Simon Hald, Mads Mensah Larsen og Lasse Møller i truppen møde enten Aalborg eller FC Porto, der onsdag spiller returkamp i Aalborg efter den portugisiske klub vandt 32-29 på hjemmebane.

Cykling. Med et optimistisk solofremstød 10 km fra mål sørgede den 25-årige basker Alex Aranburu på den 154 km lange 2. etape i WorldTour-løbet Baskerlandet Rundt for sæsonens første sejr til det kasakhiske Astana-mandskab. Aranburu holdt hjem 15 sekunder foran 13 ryttere. Her befandt blandt andre den slovenske indehaver af førertrøjen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sig, og han er nu i det samlede klassement 5 sekunder foran Aranburu. Roglic’ danske holdkammerat Jonas Vingegaard mistede 14 sekunder i forhold til sin kaptajn på finalestigningen, og han er nr. 7 sammenlagt med et minus på 32 sekunder. Jakob Fuglsang (Astana) satte ligeledes nogle få sekunder til, men rykkede en enkelt plads frem og er 43 sekunder bagud som nr. 13.

Fodbold. Slavia Prag-spilleren Ondrej Kudela sidder uden for med en skade, når hans tjekkiske klub torsdag møder Arsenal på udebane i en Europa League-kvartfinale, men oveni har Kudela fået en midlertidig karantæne fra Det Europæiske Fodboldforbund. Kudela har fået straffen for at have talt racistisk til Rangers-spilleren Glen Kamara i forbindelse med ottendedelsfinalen.

Fodbold. De danske myndigheder har foreløbigt givet tilsagn om, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) kan byde 11.000-12.000 tilskuere velkommen til hver af de fire EM-kampe i Parken i juni, men med det forbehold, at pandemien kan spænde ben for tilsagnet. Dermed er Uefa og de danske myndigheder 67 dage før kickoff i Parken adskillige tusinde tilskuere fra hinanden sådan rent forventningsmæssigt. Uefa håber på 24.000 tilskuere til EM-kampene i Parken, oplyser organisationen til TV3 Sport.

»I betragtning af den måde, Danmark har håndteret pandemien på, og den gode teststrategi, der er lagt, føler vi at have en berettiget tro på, at der tillades mindst 18.000-20.000 tilskuere«, siger Martin Kallen, der er Uefas administrerende chef for Euro 2020. Han tilføjer: »Der er jo mere end to måneder til den første kamp. Vi har endda et håb om en dækningsprocent på 60; det vil sige omkring 24.000 tilskuere«. Samtlige 12 EM-værtsbyer har ifølge TV3 Sport mødt Uefa’s krav om, at EM skal afvikles med tilskuere til alle kamp. En endelig plan er tidligst klar 19. april.

Fodbold. Målmandstræneren i Hertha Berlin, Zsolt Petry, er blevet fyret i den tyske hovedstadsklub efter en række udtalelser til en ungarsk avis. Petrys kontroversielle udtalelser faldt til avisen Magyar Nemzet, hvori han kommenterede sin ungarske landsmand Peter Gulacsis indsats for en anden tysk klub, RB Leipzig. RB Leipzig er en klub, der åbent støtter mangfoldighed, men Zsolt Petry undrede sig over, at Peter Gulacsi overhovedet gider »at gøre en indsats for homoseksuelle, transvestitter og mennesker med anden kønslig identitet«. Senere i interviewet med avisen beklagede Zsolt Petry sig over indvandringen til Europa. Udtalelserne er i strid med Hertha Berlins værdigrundlag og har nu ført til en afskedigelse. På Herthas hjemmeside beklager Zsolt Petry udtalelserne: Han er hverken er homofob eller hader fremmede.

Fodbold. Real Madrid må stille med et alternativt centralt forsvar, når holdet i aften møder Liverpool i den første kvartfinale i Champions League. Anfører Sergio Ramos er skadet og nu er hans faste makker Raphaël Varane dømt ude med coronavirus. Der er kickoff i Madrid kl. 21.00.

Fodbold. Cadiz-spilleren Juan Cala hævder, at han ikke opførte sig racistisk i søndagens kamp mod Valencia og dennes Mouctar Diakhaby. Valencia-spillerne forlod kortvarigt banen, efter at Diakhaby havde været oppe at toppes med Cala og efterfølgende fortalte dommeren, at han var blevet udsat for racisme. »Hvad, der er sket, er et mediecirkus og en offentlig gabestok«, siger 31-årige Cala ifølge Ritzau og tilføjer: »Det havde været bedre, hvis mig og Diakhaby kunne mødes i et rum og forklare, hvad der var sket. I stedet er det blevet til et cirkus. Jeg blev dømt, inden kampen var slut«. La Liga meddelte mandag, at de er i gang med at undersøge sagen.

Håndbold. Den danske liga bliver snart en stor profil fattigere. Stregspilleren Bjarte Myrhol fra Skjern Håndbold stopper nemlig karrieren efter denne sæson. Den 38-årige krop er ved at være godt slidt. »Jeg har vendt alle mulige scenarier - både for og imod. I en længere periode skrev jeg dagbog, som desværre ikke var god læsning i forhold til smerter, søvn og medicin«, siger Bjarte Myrhol til klubbens hjemmeside, hvor han tilføjer: »Mit drømmescenarie er at slutte af med pokaler med Skjern og OL-guld med Norge«.

Cykling. Den franske sprinter Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) fortæller til avisen l’Equipe, at han gennem meget af karrieren har været udsat for racisme. Senest i forbindelse med, at han blev diskvalificeret for hasarderet kørsel i løbet Cholet-Pays de la Loire 28. marts. Siden den episode har han blandt andet fået beskeder som ‘terrorist’ og ‘tag hjem til Afrika’. »Jeg er født i Frankrig og jeg elsker mit land«, siger Nacer Bouhanni.

Cykling. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) og Emma Cecilie Jørgensen (Movistar) kunne tirsdag begge registrere fremgang på verdensranglisten. Ludwig er efter lørdagens 7.-plads i Flandern Rundt avanceret en plads og er nu nr. 7 med 1.716 point, mens 1.040 sammencyklede point har sendt Jørgensen fra 15. til 14.-pladsen. Elisa Longo Borghini (Trek) topper den individuelle rangliste med 3.053 point, mens Holland fører nationsranglisten foran Italien, Storbritannien, Tyskland og Danmark.

Fodbold. Mandag blev den danske træner i den norske klub Strømsgodset, Henrik Pedersen, renset for anklager om racisme efter en intern undersøgelse i klubben, der tillige udstedte jobgaranti til træneren. Men sagen slutter ikke umiddelbart her. Tirsdag skriver norsk TV2, at syv anonyme spillere fra klubben har indsendt racismeanklager til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon, Niso, der er fagforening for de norske idrætsudøvere. Et træk, som Henrik Pedersen endnu ikke har kommenteret. Han har tidligere kaldt anklagerne mod ham for grundløse.

Motorsport. Speedwaykøreren Niels-Kristian Iversen kom galt af sted i sin debut for polske Unia Tarnow og brækkede skulderbladet mandag. »Det er mega uheldigt. Det var godt nok ikke lige, hvad der var brug for. Man kan sige, at 2021 starter, som 2020 sluttede for mit vedkommende. Det er sgu surt«, siger Iversen ifølge Ritzau til JydskeVestkysten. Niels-Kristian Iversen udtrykker samtidigt tvivl om, hvorvidt han overhovedet kan nå at blive klar til kvalifikationen til VM-serien og EM-serien i næste uge.

Direkte sport i tv Tirsdag 6. april TV 2 Sport 18.20 Håndbold: Aarhus U-Nykøbing F (k) 20.25 Ishockey: SønderjyskE-Rungsted 23.05 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Real Madrid-Liverpool TV3 Sport 18.30 Fodbold: Lyngby-Vejle 21.00 Fodbold: Manchester C-Dortmund 01.05 Ishockey: NY Islanders-Washington TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet rundt 19.00 Vægtløftning: EM Eurosport 2 16.00 Vægtløftning: EM TV 2 Sport X 12.00+17.00 Tennis: Andalucia Open (m) 01.30 Basketball: Boston-Philadelphia Vis mere

Olympisk. Der bliver ingen deltagere fra Nordkorea ved denne sommers OL i Tokyo i Japan. Det oplyser Nordkoreas sportsministerium tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Beslutningen er truffet på et møde i Nordkoreas olympiske komité 25. marts, hvor landets sportsminister, Kim Il Guk, også var til stede. »Komitéen besluttede ikke at deltage i det 32. OL for at beskytte sine idrætsfolk fra den globale sundhedskrise forårsaget af coronavirusset«, skriver ministeriet på sin hjemmeside. Sommerlegene i Tokyo skulle egentlig have været afholdt i 2020, men det store arrangement er udskudt med et år på grund af coronapandemien.

Baseball. 38.238 tilskuere var mandag på plads, da Texas Rangers på hjemmebane mødte Toronto i Major League. I USA er der stor debat om kampen, og præsident Joe Biden har kald det uansvarligt, at samle så mange tilskuere til en kamp midt under pandemien. Fansene var på forhånd blevet bedt om at have mundbind på under kampene - dog ikke når de spiste eller drak. Tv-billeder viste dog, at mange tilskuere ikke havde mundbind på. Toronto vandt i øvrigt kampen 6-2.

Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix

Fodbold. FC Barcelona hentede mandag en sejr i sidste minut, da Ousmane Dembele scorede til 1-0 mod Valladolid. Barcelona kan med en sejr på lørdag i klassikeren mod Real Madrid dermed sætte sig på La Ligas førsteplads for første gang i denne sæson. »Dette hold er i stand til at vinde de kampe, vi har tilbage. Men denne kamp viste også, at vi hele tiden skal spille op til vores bedste og være kliniske«, siger Barcelona-træner Ronald Koeman ifølge Ritzau efter 1-0-sejren og tilføjer: »Vi følte os ikke friske, og måske var det på grund af perioden med landskampe. Men hvis vi kommer tilbage til, hvor vi var før, så er vi i stand til at vinde resten af vores kampe«. Barcelona meddeler tirsdag, at titeljagten i nærmeste fremtid kommer til at foregå uden den offensive midtbanespiller Philippe Coutinho. Han er blevet opereret i venstre knæ.

Fodbold. Randers FC tabte mandag 1-2 i Parken til FC København, men trods nedturen er drømmescenariet fortsat en bronzemedalje i Superligaen og en pokalfinalesejr. Randers-træner Thomas Thomasberg er klar til udfordringen. »Nu har vi spillet os frem til det her, og så skal vi ikke stå og spekulere alt for meget. Vi kommer absolut ikke til at sælge slutspillet for at komme i pokalfinalen, og der er også en femteplads, der kan komme i spil i forhold til Europa«, siger Thomasberg til Ritzau og tilføjer: »Vi går all-in på pokalen, men vi går også all-in på Superligaen«. En sejr i pokalfinalen – Randers møder i den første af to pokalsemifinaler AGF på torsdag – giver direkte adgang til gruppespillet i den nye europæiske Conference League. En deltagelse, der kaster 20 millioner kroner af sig.

Tennis. Clara Tauson går på banen i WTA-turneringen i Bogota i Colombia omkring kl. 18.30. Modstanderen er chileneren Daniela Seguel. Clara Tauson er seedet 4 i turneringen.

Curling. Ved VM-turneringen i Calgary i Canada har det danske landshold for mænd tabt yderligere to kampe. Først tabte Danmark mandag lokal tid 5-6 til Kina, og i dagens anden kamp tabte holdet 1-9 til Sverige. Danmark har hentet to sejre i de første syv spillerunder.