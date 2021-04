French Open bliver igen afviklet på pandemiens betingelser

Tennis. Grand Slam-turneringen French Open er planlagt til at starte 23. maj, men datoen ventes at blive rykket en uge, så det hele starter 30. maj. Det skriver flere franske medier. Det er pandemiens tag i det franske samfund, der igen skaber problemer for turneringen, der i 2020 blev afviklet mere små fire måneders forsinkelse. Tirsdag oplyste det franske sportsministerium til AFP, at den franske regering drøftede en mulig udsættelse af turneringen med ’nogle få dage’. Danske Clara Tauson fik i 2020 sit internationale gennembrud, da hun ved French Open nåede 2. runde og slog top-20-spilleren Jennifer Brady, inden hun tabte i et tresætsdrama til den senere kvartfinalist Danielle Collins.

Fodbold. Bayern Münchens stjernespiller Thomas Müller ærgrer sig voldsomt over nederlaget til Paris SG i de to klubbers første kvartfinalemøde i Champions League. Bayern, der havde 14 skud på målrammen og 21 afslutninger i alt, misbrugte et hav af chancer. »Vi skulle have scoret langt flere mål. Selvfølgelig kan vi også snakke om, at vi lukkede mål ind, men hvis man vinder 6-3 eller 5-3, er der jo ingen, der brokker sig«, siger Müller ifølge Ritzau og tilføjer: »Hvis vi havde vist det dræberinstinkt, der kendetegner os, havde det været en anden kamp. Nederlaget er vores egen skyld, og nu skal vi på jagt«.

PSG-stjernen Kylian Mbappé stod for to af gæsternes mål og var dermed en stor del af sejren. »Det var en fantastisk holdpræstation først og fremmest, og det kom mig til gode. Men vi er kun halvvejs i en kæmpe duel. Vi led, men vi led som et hold. Vi var solide og fik dem til at lide takket være vores stærke sider«, siger den franske komet ifølge uefa.com inden returopgøret i Paris på tirsdag.

Direkte sport i tv Torsdag 8. april DR1 16.30 Fodbold: FC Midtjyl.-SønderjyskE TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Viborg-Odense (k) 21.55 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3+ 19.00 Fodbold: AGF-Randers TV3 Sport 21.00Golf: US Masters 01.35 Ishockey: Detroit-Nashville TV3 Max 18.45 Håndbold: Flensburg-Zagreb (m) 20.45 Håndbold: Paris SG-Celje (m) 6’eren 21.00 Fodbold: Granada-Manchester U. Eurosport 1 15.30Cykling: Baskerlandet rundt 19.00 Vægtløftning: EM 21.00 Fodbold: Ajax-Roma Eurosport 2 16.00 Vægtløftning: EM 21.00 Fodbold: Arsenal-Slavia Prag 22.55Curling: Danmark-USA (m) TV 2 Sport X 12.00 Tennis: Andalucia Open (m) 01.30 Basketball: Miami-LA Lakers 04.00 Basketball: LA Clippers-Phoenix Vis mere

Curling. Efter en håndfuld nederlag på stribe var der natten til torsdag en smule succes for de danske mænd ved VM i Calgary i Canada. Schweiz blev slået 9-8 efter et godt dansk comeback. Sejren var Danmarks blot tredje ved VM i Canada, og den var tiltrængt. Danskerne havde tidligere på dagen tabt 6-10 til Japan. »Det var en fed kamp. Vi følte, at vi skulle vise vores værd. Det har været en hård uge, og vi havde virkelig brug for at bevise, at vi hører til her«, siger skipper Mads Nørgaard ifølge Ritzau til World Curling TV.