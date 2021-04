Manchester City ryster nedtur af sig og tager plads i semifinalerne, mens Real Madrid slukker lyset for Liverpool

Fodbold. Manchester City var presset til det yderste, da holdet onsdag aften besøgte Dortmund til returkampen i Champions Leagues kvartfinaler. Gæsterne var bagud 0-1 efter første halvleg, da Jude Bellingham havde sendt hjemmeholdet godt på vej til semifinalerne, men efter pausen udlignede Riyad Mahrez på straffespark, hvorefter unge Phil Foden bragte sit hold foran. Det sluttede 2-1, og da Manchester City også havde vundet første opgør 2-1, var semifinalepladsen en realitet. Her venter franske Paris Saint-Germain. Pep Guardiola har dermed fortsat muligheden for omsider at skaffe City-ejerne den ønskede gevinst i Europas største klubturnering.

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix Real Madrid-målmand Thibaut Courtois redder ved en oplagt scoringsmulighed til Liverpools Mohamed Salah, og den høje belgier holdt et flot niveau hele vejen gennem Champions League-opgøret på Anfield.

Fodbold. Liverpool startede onsdag aften godt mod Real Madrid, men de rutinerede spaniere fik hen ad vejen tæmmet deres modstandere på Anfield, hvor bl.a. Mohamed Salah misbrugte et par store scoringsmuligheder. Champions League-duellen sluttede 0-0, og da Real Madrid havde vundet første kvartfinalemøde 3-1, kom Zinedine Zidanes mandskab videre til semifinalerne, hvor et andet engelsk hold, Chelsea, nu venter. Dermed kan den spanske storklub fortsat jagte en 14. triumf i Champions League. De første semifinaleopgør afvikles 27.-28. april.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har onsdag straffet Slavia Prag-spilleren Ondrej Kudela for racistisk adfærd. Kudela får karantæne i samlet 10 europæiske kampe. Det oplyser Uefa onsdag på forbundets hjemmeside. Forseelsen skete i Europa League-ottendedelsfinalen mellem Slavia Prag og skotske Rangers for næsten en måned siden. Uefa har allerede tidligere tildelt en dags midlertidig karantæne til Kudela, som derfor ikke kunne være med i 1-1-kampen ude mod Arsenal i den første af to kvartfinaler. Nu kan Kudela heller ikke være med i torsdagens returkamp i Prag. Og tjekken er derudover spærret i otte europæiske kampe. Det var Glen Kamara fra det skotske hold, som var udsat for racisme fra Kudela.

Cykling. Endnu en af cykelsportens unge himmelstormere, den 21-årige englænder Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), sikrede sig en formidabel triumf, da han i det 201 km lange De Brabantse Pijl sejrede med flere længder i den trio, der desuden bestod af den belgiske storfavorit Wout van Aert (Jumbo-Visma) og italieneren Matteo Trentin (UAE), som nåede sammen til mål. Pidcock, der blev U23-verdensmester i cykelcross i 2019 i Bogense og har adskillige medaljer i den terrængående disciplin, vandt sidste år U23-udgaven af Giro d’Italia og blev efter VM i cross i år fuldtidsansat på landevejen hos Ineos Grenadiers. To stærke danske bud på succes i De Brabantse Pijl, Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step) og Magnus Cort (EF), blev sat ud af spillet i et massestyrt godt 40 km fra mål.

Volleyball. Holtes kvinder kan stadig kalde sig Danmarks bedste. Onsdag sikrede de DM-guld for tredje sæson på stribe. Det skete ved at vinde den tredje sejr i træk i finaleserien mod finaledebutanterne fra Gentofte Volley. Onsdagens tredje finale blev vundet med cifrene 25-20, 25-20, 25-15. Holte-træner Sven-Erik Borch Lauridsen var efterfølgende stolt. »Jeg synes, de fortjener det, og vi har været det bedste hold igennem hele sæsonen. Så jeg er super glad for det arbejde, spillerne har lavet, og selvfølgelig er jeg også glad for endnu en medalje«, siger Sven-Erik Borch Lauridsen til volleyball.dk.

Fodbold. Onsdagens returkvartfinale mellem Liverpool og Real Madrid fik en dramatisk optakt, da den spanske trup var på vej mod stadion i bus. Bussen blev nemlig angrebet af Liverpool-fans, der kastede med sten mod bussen, og et stort vindue blev smadret på bussens vej til Anfield. Billeder af det knuste vindue florerer i stor stil på sociale medier. »Vi fordømmer handlingen, der førte til skader på Real Madrids spillerbus på vej til Anfield i aften. Det er en fuldstændig skammelig og uacceptabel opførsel af nogle få personer«, siger en talsmand fra Liverpool ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fodbold. Den serbiske klub Røde Stjerne er blevet straffet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for racisme mod Milan-stjernen Zlatan Ibrahimovic i forbindelse med en Europa League-kamp i februar. Røde Stjerne er idømt en bøde på 25.000 euro svarende til 186.000 kroner og skal spille en kamp foran tomme tribuner. Det skriver Sky Sports.

Tennis. Både Novak Djokovic og Rafael Nadal fik onsdag en solid start på den europæiske grusbanesæson, da de to stjerner ved Monte-Carlo Masters i 2. runde begge vandt i to sæt over hhv. italienske Jannik Sinner og argentinske Federico Delbonis. Norges Casper Ruud, der besejrede danske Holger Rune i 1. runde, fortsatte sin suveræne stil ved at vinde 6-3, 6-3 over 7. seedede Diego Schwartzman fra Argentina. I 3. runde møder Casper Ruud spanske Pablo Carreno Busta. De resterende kampe i 3. runde i en meget stærkt besat turnering: Fabio Fognini-Filip Krajinovic, Rafael Nadal-Grigor Dimitrov, Roberto Bautista Agut-Andrey Rublev, Alejandro Davidovich Fokina-Lucas Pouille, Cristian Garin-Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev-David Gofin, Novak Djokovic-Daniel Evans.

Basketball. BMS/Herlevs kvinder er godt på vej mod DM-guldet. Onsdag vandt holdet også den anden kamp i finaleserien mod Hørsholm. Denne gang lød cifrene 71-49 på udebane. Dermed fører BMS/Herlev serien, som spilles bedst af fem kampe, med 2-0, og nu har holdet altså tre matchbolde. Onsdag førte BMS/Herlev gennem hele kampen. I begyndelsen af sidste quarter reducerede Hørsholm afstanden til fem point, men derfra var BMS/Herlev klart bedst.

Cykling. Vincenzo Nibali er seks gange sluttet på podiet i Giro d’Italia, men det er tvivlsomt, om han overhovedet kan stille til start i 2021-udgaven, der køres i næste måned. Således har han pådraget sig et brud på håndleddet efter et styrt under sin træning, oplyser hans hold, Trek, onsdag. Det skete forud for næste uges Tour of the Alps. Sicilianeren blev transporteret til hospitalet i schweiziske Lugano, hvor han bor.

Fodbold. Onsdag blev Rom formelt godkendt som EM-vært af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), efter at Italiens regering tirsdag kom med en plan for, hvordan man kan afvikle sine fire EM-kampe med tilskuere på Stadio Olimpico. Rom og Italien er den niende vært, der bliver godkendt ud af 12. München, Bilbao og Dublin mangler og skal komme med en plan for afvikling med tilskuere senest 19. april.

Fodbold. Den 51-årige nordmand Stig Inge Bjørnebye vender tilbage til Danmark og Superligaen som ny sportschef i AGF. Stig Inge Bjørnebye har for 21 år siden spillet en halv sæson for Brøndby som lejesvend fra Liverpool, og han tiltræder i AGF med det samme. Stig Inge Bjørnebye har tillige fire års erfaring som sportschef i Norges største klub, Rosenborg. I AGF har sportschef-jobbet reelt været ledigt, siden Peter ‘PC’ Christiansen skiftede til FC København. AGF havde egentlig ansat Hans Jørgen Haysen som ny sportschef, men han tiltrådte aldrig, da en personalesag fra Haysens tidligere klub SønderjyskE spændte ben for ham.

Fodbold. Tilskuere på danske stadioner kan muligvis blive en realitet allerede i den kommende genåbningsfase, der starter 21. april. Det siger kulturminister Joy Mogensen (S) ifølge Ritzau onsdag på et samråd om udendørs sportsbegivenheder. »Det indgår helt konkret i de forhandlinger med partierne, som jo kommer til at ske løbende nu på baggrund af den her rammeaftale om genåbning. Men jeg kan jo ikke sige, hvad vi kan opnå politisk enighed om i forhold til genåbning fra 21. april«, siger Joy Mogensen. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der er ved at arbejde på en genåbningsplan for udendørs sportsbegivenheder. Her har blandt andet Divisionsforeningen, der repræsenterer den professionelle fodbold, deltaget på et møde.

Cykling. Med tre fingre på højrehånden strittende triumferende i vejret fuldendte den britiske eksverdensmester Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) et imponerende comeback-hattrick, da han for tredje dag i træk susede over målstregen som vinder i Tyrkiet Rundt. De 181,4 km fra Alanya til Kemer mundede atter ud i en massespurt, der i modsætning til de foregående dage blev ramt af et voldsomt massestyrt. Det fik dog ingen indflydelse på kampen om topplaceringerne, og resultatet blev nøjagtigt det samme som døgnet inden. Cavendish udbyggede sin samlede føring, da han atter henviste den belgiske vinder af Scheldeprijs Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) og den polske mester Stanislaw Anialkowski (Bingoal) til de to andre podiepladser.

Fodbold. Brøndbys Morten Frendrup har fået annulleret sit gule kort fra søndens kamp mod FC København. Dermed er han ikke i karantæne, når Brøndby møder AGF på søndag. Det skriver Brøndby på sin hjemmeside

Håndbold. Simone Petersen og Sara Hald bliver i den danske i landsholdstrup i forbindelse med de to testkampe mod Spanien torsdag og lørdag. »Vi er ramt af lidt småskader rundt omkring, så derfor har vi bedt Simone og Sara om at blive samlingen ud, og det er vi superglade for, at de har sagt ja til«, siger landstræner Jesper Jensen.

Motorsport. VM-sæsonpremieren i speedway er udskudt, da åbningsløbet i Teterow i Tyskland 22. maj er aflyst. Det oplyser arrangøren. Det første planlagte VM-grandprix er nu 5. juni i Prag.

Fodbold. FC Portos Mehdi Taremi scorede årets mål i Champions League, da han i tillægstiden sørgede for en 1-0-sejr til sit mandskab på udebane mod Chelsea. Den scoring er stort set det eneste, der er værd at huske fra de to møder mellem Porto og Chelsea, der er videre til semifinalerne med 2-1 samlet. »De to kampe var ikke de bedste kampe at se på tv for tilskuere, der gerne vil underholdes«, erkender Chelsea-manager Thomas Tuchel efter to meget taktiske affærer. »En del af en god præstation er dog også at sørge for, at modstanderen ikke kommer til muligheder«.

Fodbold. Brasilianske Neymar tabte tirsdag 0-1 til Bayern München i Champions Legaue, men gik alligevel videre. Nu er han klar til at forlænge sin kontrakt med Paris Saint-Germain. Det skriver ESPN Brazil ifølge Ritzau. »Det (en kontraktforlængelse med PSG) er ikke længere et problem. Jeg føler mig selvsagt meget tilpas og hjemme hos PSG. Jeg føler mig mere glad, end jeg var før«, siger Neymar, der kom til PSG fra Barcelona i 2017.

Fodbold. Mens det danske kvindelandshold og 12 øvrige nationer for længst har kvalificeret sig til den udsatte EM-slutrunde i England 2022, så blev der tirsdag aften sat navn på de tre sidste deltagerlande. Efter to gange 1-1 måtte Schweiz ud i straffesparkskonkurrence for at besejre Tjekkiet, mens Rusland med 0-0 forsvarede en 1-0-føring mod Portugal. Nordirland snuppede den sidste billet ved at besejre Ukraine 2-1 og dermed 4-1 samlet i en duel, der kastede en bizar udvisning af sig.Se den i twitter-klippet nedenunder.

Lodtrækningen til EM er endnu ikke fastsat, men til gengæld ser det ud til, at det danske hold blot seedes i lag 3 sammen med Belgien, Schweiz og Østrig. England er som vært topseedet sammen med de forsvarende europamestre Holland samt Tyskland og Frankrig. Sverige, Spanien, Norge og Italien udgør lag 2, mens lag 4 består af Rusland, Finland, Island og debutanterne fra Nordirland.

Dødsfald. Brøndby IF’s første formand, Jørgen Lundø, døde i søndags, oplyser klubben. Han blev 101 år. Han blev formand for klubben ved dens dannelse i 1964.

Fodbold. Superligaklubben OB har endnu ikke ansat en cheftræner til den kommende sæson, men det er sikkert, at Henrik Hansen fortsætter som chefens assistent. Hansen har forlænget sin aftale med fynboerne til sommeren 2024, meddeler OB. Sportschef Michael Hemmingsen fungerer i øjeblikket som midlertidig træner efter fyringen af Jakob Michelsen.

Ishockey. Lars Eller blev noteret for en assist ved 1-0-målet, da Washington natten til onsdag dansk tid besejrede Philadelphia 6-1 i NHL.

Olympisk. 100 dage før OL er mange af de danske atleter i hopla. OL-chef Søren Simonsen vurderer derfor, at det danske OL-hold bliver større end oprindeligt forventet, skriver Ritzau. I begyndelsen af året var forventningen i Danmarks Idrætsforbund (DIF), at Danmark ville sende omkring 90 atleter til Japan. »Jeg vil tro, at vi ender et sted mellem 90 og 100 atleter«, siger Søren Simonsen. To, der begynder at banke på OL-døren, er tennisspilleren Clara Tauson og den 19-årige sprinter Tazana Kamanga-Dyrbak, der i søndags slettede en mere end 40 år gammel dansk rekord på 200 meter.

Tennis. Såfremt spilleplanen holder, går Clara Tauson på banen i Charleston mod Ajla Tomljanovic kl. ca. 22.30 onsdag aften. Der er tale om en kamp i 2. runde af grusbaneturneringen.