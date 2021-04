Clara Tauson banker seedet spiller og er i kvartfinalen

Tennis. Clara Tauson er klar til at spille kvartfinale ved WTA-turneringen i Charleston i USA. Med knæet bundet ind slog den 18-årige Tauson australieren Ajla Tomljanovic (seedet 6) 6-1, 6-4. Clara Tauson fik i førsterundesejren over russeren Ludmilla Samsonova en mindre knæskade, men var natten til torsdag altså stærk nok til at slå verdens nummer 77. Sejren betyder, at Clara Tauson på mandag er tilbage i top-100 på ranglisten. I kvartfinalen venter enten Christina McHale fra USA eller den 19-årige colombianer Maria Camila Osorio Serrano.

Direkte sport i tv Torsdag 15. april DR1 16.15 Fodbold: SønderjyskE-FCM TV 2 Sport 20.30 Håndbold: Danmark-Spanien (k) TV3+ 19.00 Fodbold: Randers-AGF TV3 Sport 19.00 Håndbold: Kiel-Bergischer HC (m) 01.05 Ishockey: Toronto-Winnipeg 6’eren 21.00 Fodbold: Slavia Prag-Arsenal Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour of Turkey 14.00 Cykling: Volta a la Valenciana 21.00 Fodbold: Roma-Ajax Eurosport 2 21.00 Fodbold: Manchester U.-Granada 22.50 Golf: RBC Heritage TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Monte-Carlo Masters (m) 01.30 Basketball: Atlanta-Milwaukee 04.00 Basketball: LA Lakers-Boston

Fodbold. Der er håb om, at tilskuerne snart kan vende tilbage til kampene i Superligaen, efter at et hollandsk forsøg har vist positive resultater. Det skriver Divisionsforeningen ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Forsøg i Holland er gennemført over tre kampe med sammenlagt ca. 7.500 tilskuere. Tilskuerne blev testet før og efter kampene, og ingen smitte kunne efterfølgende spores tilbage til kampene. Regeringen er i øjeblikket i gang med forhandlingerne om de kommende genåbningsfaser. Her er tilskuere til superligakampe konkret på forhandlingsbordet, sagde kulturminister Joy Mogensen (S) onsdag på et samråd.

Fodbold. Manchester City vandt også den anden kvartfinale mod Borussia Dortmund i Champions League, og manager Pep Guardiola mener, at holdet er på vej mod noget stort. »Jeg er utrolig glad på klubbens vegne og for formanden og fansene, ja alle«, siger Guardiola ifølge Ritzau efter avancementet til britiske BT Sport. Han tilføjer: »Det er klubbens anden gang i semifinalen, så det er ikke historisk for klubben, men vi begynder at skabe historie«.

Fodbold. Historisk kan også Dortmunds 17-årige engelske spiller Jude Bellingham blive. Ifølge Pep Guardiola har Bellingham har gjort det for godt i Champions League til kun at være 17 år. »Jeg kan næsten ikke tro det. Måske lyver han om sin alder«, siger Guardiola spøgefuldt og tilføjer: »Han er så god for en 17-årig at være. Han er en fantastisk spiller«.