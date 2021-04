Powerranking før semifinalerne: Vinderen af PSG-City ligner også vinderen af Champions League

Der er kun fem kampe tilbage af denne sæsons største europæiske klubturnering, Champions League, og da det heller ikke skulle lykkes for Bayern München at forsvare den store pokal, kan det meget vel tænkes, at det 29. maj i Istanbul ender med at blive en vinder, som for første gang scorer den store gevinst.

Men hvem bliver det, og vil et mandskab som Real Madrid, der har rekorden med 13 titler, have en fordel i den afgørende fase på grund af sin store rutine? Alt kan tænkes, men Politiken præsenterer her en powerranking, som baseret på de indtil nu spillede kampe forsøger at vurdere de fire holds muligheder.