Emilie Beckmann er OL-klar, og 208 cm lang svømmer skaber en unik situation

Da Oskar Lindholm klaskede hånden i bassinkanten efter at have svømmet 800 meter ved Danish Open i Taastrup satte han i hvert fald to rekorder for dansk svømning. En i højden og en i bredden.

Højden giver nærmest sig selv, for med sine 208 centimeter bliver Oskar Lindholm fra Lyseng den uden sammenligning højeste danske svømmer ved et EM nogen sinde, efter han med 7.59,62 min. kvalificerede sig næste måneds europamesterskaber i Budapest.