Leipzig-nederlag sender mesterskab tættere på Bayern München

Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.55 Cykling: Tour of the Alps, 2. etape 20.30 Ishockey: Rungsted-Aalborg TV3 Sport 18.30 Fodbold: FC Köln-RB Leipzig 20.45 Håndbold: Wisla Plock-GOG (m) 01.05 Ishockey: NY Islanders-NY Rangers TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen 19.00 Fodbold: Norwich-Watford 21.00 Fodbold: Chelsea-Brighton Xee 20.30 Fodbold: Bayern M.-Leverkusen Eurosport 1 11.00/15.25/19.45 Snooker: VM Eurosport 2 14.00 Cykling: Tour of the Alps TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Barcelona Open (m) 01.30 Basketball: New Orleans-Brooklyn

Fodbold. Trods overvægt i både spil og chancer kunne RB Leipzig tirsdag aften ikke knække nedrykningstruede FC Köln, der gav Leipzigs mesterskabsdrømme endnu et skud for boven. På hjemmebane vandt Köln 2-1 over Leipzig, som var uden den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen i kampen. Det betyder, at Bayern München med en sejr senere tirsdag kan åbne et hul på ti point til Leipzig i toppen med kun fire spillerunder tilbage af sæsonen. Hos Köln blev Jonas Hector dobbelt målscorer.

Håndbold. Den islandske verdensklassespiller Aron Pálmarsson skifter fra FC Barcelona til Aalborg Håndbold, hvor han tiltræder på en 3-årig kontrakt gældende fra sommeren 2021. Den 30-årige bagspiller har tidligere spillet i blandt andet THW Kiel og ungarske Veszprem, og han er noteret for 150 landskampe. »Jeg ser det som en virkelig spændende udfordring, og jeg glæder mig utroligt meget til at tørne ud for Aalborg Håndbold. Klubben har gjort det virkelig godt i mange år, og jeg har hørt meget positivt om miljøet og omgivelserne – det ser jeg frem til at blive en del af. Jeg er stadig topmotiveret og meget sulten efter at vinde flere titler«, siger Aron Pálmarsson i en pressemeddelelse.

Fodbold. Martin Braithwaite forstuvede højre ankel under FC Barcelonas træning tirsdag, meddeler klubben på twitter. De kommende dage vil vise, hvor lang tids pause, den danske landsholdsspiller skal have.

Tennis. Holger Rune fik kun en enkelt kamp i hovedturneringen ved Barcelona Open. Den unge dansker tabte i tre sæt med cifrene 7-6 (7/2), 1-6, 6-7 (2/7) til den rutinerede spanier Albert Ramos-Vinolas. Kampen mod verdens nummer 46 varede 3 timer og 12 minutter.

Håndbold. TMS Ringsted appellerer afgørelsen fra Håndboldens Disciplinærinstans, som mandag vurderede, at Århus Håndbold ikke overtrådte reglerne i forbindelse med konkurs. Det oplyser TMS Ringsted-formand Henrik Dudek, til Ritzau.

Fodbold. Ryan Mason tager over i Tottenham efter den fyrede José Mourinho. Mason er hentet på klubbens akademi, hvor han er træner, og kontrakten gælder for resten af sæsonen, meddeler klubben på sin hjemmeside.

Ishockey. Patrick Marleau fra San José Sharks har med 1.768 kampe nu flest optrædener af alle i NHL. I et opgør mod Las Vegas Knights overgik 41-årige Marleau den legendariske Gordie Howe. Marleau er i gang med sin 23. sæson i NHL, mens Howe, der døde som 88-årig i 2016, nåede 26 sæsoner.

Amerikansk fodbold. Quarterbacken Alex Smith stopper karrieren efter 16 år i NFL. Han blev fritstillet fra Washington Football Team i sidste måned. Smith nåede at spille otte kampe for holdet i sidste sæson og afsluttede med et overraskende comeback efter at have været ude med en længerevarende skade.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen har efterudtaget GOG-spilleren Emil Lærke, som dermed bliver en del af den danske trup, der skal sikre en billet til EM 2022 i de sidste to kvalifikationskampe mod henholdsvis Schweiz og Finland i slutningen af april og starten af maj.

Rugby. Tonga blev i 2020 udelukket fra International Rugby League på grund af ledelsesuenigheder. Beslutningen blev appelleret til Den Internationale Sportsdomstol, Cas, der har besluttet, at udelukkelsen står ved magt.

Fodbold. Efter at have spillet 0-0 mod FC Midtjylland i Superligaen mandag aften, er Randers nu klar til at prioritere pokalfinalen mod SønderjyskE. »Vi er klar til at prioritere pokalfinalen over Superligaen. En pokalsejr vil betyde alverden. Vi har stadig fokus på kampene i Superligaen, men vi har alle et lille øje på pokalfinalen«, siger Simon Graves til Ritzau.