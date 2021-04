Direkte sport i tv Onsdag 21. april TV 2 Sport 11.00 Cykling: Flèche Wallonne (k) 12.35 Cykling: Tour of the Alps, 3. etape 18.30 Håndbold: KIF Kolding-SønderjyskE 20.30 Håndbold: Holstebro-Aalborg (m) 22.00 Fodbold: Cádiz-Real Madrid TV3 Sport 18.00 Fodbold: AaB-OB 20.30 Fodbold: Dortmund-Union Berlin 01.05 Ishockey: Chicago-Nashville TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen 19.00 Fodbold: Tottenham-Southampton 21.10 Fodbold: Lyon-Monaco Xee 21.00 Fodbold: Aston Villa-Man. City Canal 9 20.00 Fodbold: FC Nordsj.-Brøndby Eurosport 1 11.05/14.15 Cykling: Flèche Wallonne 12.30 Cykling: Tour of the Alps 17.00/19.45 Snooker: VM Eurosport 2 11.00/15.25 Snooker: VM 18.00 Fodbold: Lyngby-SønderjyskE TV 2 Sport X 11.00/16.00 Tennis: Barcelona Open (m) 18.30 Fodbold: Milan-Sassuolo 20.45 Fodbold: Spezia-Inter 04.00 Basketball: Portland-Denver Vis mere

Fodbold. Flere spillere hylder de mange fans kloden over, der har protesteret mod den nu ganske amputerede Super League. De seks engelske klubber trak sig tirsdag aften fra projektet, hvilket ifølge Ritzau har ført til følgende kommentarer fra nuværende og tidligere spillere:

»Fodbold tilhører fansene. I dag mere end nogensinde før«.

Gerard Pique, forsvarsspiller hos FC Barcelona

»Godt arbejde, fodboldfans. Sporten er ikke noget uden jer«.

Midtbanespiller for Monaco Cesc Fabregas

Folket har talt. Vi var på grænsen til anarki, hvis dette havde fortsat Gary Neville, tidligere anfører for Manchester United

»Sikke en smuk dag for fodbolden. Lad os fortsætte med at spille. Lad os fortsætte med at kæmpe. Lad os fortsætte med at drømme. Det er grunden til, at vi gør det her«.

Manchester City-spilleren Benjamin Mendy

»Fans har altid været og vil altid være en integreret del af Liverpool. På så mange måder er de klubben. Jeg er lettet over at vide, at klubben har lyttet til dem«.

Kenny Dalglish, tidligere manager for Liverpool

Fodbold. Mens Chelsea-ledelsen sundede sig i kølvandet på klubbens exit fra Super League, skuffede de 11 udvalgte på banen ved blot at spille 0-0 mod Brighton. Det var der ikke meget Super League over. Men Chelsea er nu nummer fire i Premier League og ligger til adgang til Champions League i næste sæson – hvis de da ikke bliver straffet af Uefa for at være en del af Super League.

Fodbold. Bayern München sejrede tirsdag aften 2-0 over Bayer Leverkusen i den tyske Bundesliga og er nu blot en sejr fra at genvinde det tyske mesterskab. I 30. spillerunde blev sæsonens første nedrykker også fundet. Schalke 04 tabte 0-1 i Bielefeld og skal nu en tur ned på 2. klasse.