Tre danskere i top 10 gør turnering på Gran Canaria helt unik

Golf. Med tre danskere blandt de første syv blev European Tour-turneringen Gran Canaria Open helt unik. Jeff Winther sluttede af med at hole et indspil for en eagle på 18. hul og blev nummer 3, der er en tangering af hans næstbedste resultat. Den nybagte far Thorbjørn Olesen sæsondebuterede med en 5.-plads, der er hans bedste placering siden 2018, og Joachim B. Olsen blev nr. 7. At Nicolai Højgaard med en 14.-plads kun blev fjerdebedste dansker er usædvanligt, Benjamin Poke blev nr. 29 i en turnering, hvor alle syv danskere deltagere klarede cuttet. Med 25 slag under par vandt sydafrikaneren Garrick Higgo for anden gang i 24 turneringer, 3 slag foran tyskeren Maximilian Kieffer, der for anden uge i træk blev nummer to.

Fodbold. Med en sejr på 1-0 over Tottenham vandt Manchester City for 4. år i træk den engelske Liga Cup. Matchvinder blev Aymeric Laporte i det 82. minut, da han steg højt til vejrs og headede bolden i mål. Pierre-Emile Højbjerg spillede de første 84 minutter for Tottenham, og danskeren kæmpede for sagen på den centrale midtbane foran 8.000 tilskuere på Wembley.

Fodbold. Chelsea med den danske landsholdsanfører Pernille Harder på banen i 70 minutter tabte den første semifinale i Champions League 2-1 ude til Bayern München. Sydney Lohmann bragte det tyske hold foran i det 12. minut, men Melanie Leupolz fik udlignet godt 10 minutter senere. Matchvinder for Bayern blev svenske Hanna Glas i 2. halvleg. Simone Boye kom på banen for det tyske hold mod kampens slutning. Den anden semifinale mellem Paris Saint-Germain og FC Barcelona sluttede 1-1, og her sendte franskmændene Nadia Nadim på banen et lille kvarter før slutfløjtet. Der er returkampe næste søndag.

Fodbold. FC Barcelona bliver ved med at lægge pres på rivalerne i kampen om det spanske mesterskab. Søndag blev det til tre point efter en sejr på 2-1 over Villarreal i La Liga. Dermed udnyttede Barcelona, som ligger nummer tre, at ærkerivalerne fra Real Madrid lørdag kun fik et enkelt point mod Betis. De to storklubber har nu begge 71 point, mens Atlético Madrid på førstepladsen har 73. Antoine Griezmann scorede begge Barcelonas mål efter at Samuel Chukwueze havde bragt Villareal foran.

Fodbold. Over 78.000 tilskuere blev søndag lukket ind på et stadion i den australske by Melbourne. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP. På Melbourne Cricket Ground, der har plads til 100.000 tilskuere, mødtes holdene Collingwood Magpies og Essendon Bombers i australsk fodbold, Aussie Rules. En talsperson for det store stadion siger, at 78.311 tilskuere overværede kampen. Ifølge tv-stationen Channel 7, der sendte kampen, er det det højeste antal tilskuere, der er lukket ind til et sportsarrangement, siden coronapandemien begyndte.

Fodbold. Med en sejr på 2-0 hjemme over VfB Stuttgart holdt RB Leipzig liv i den teoretiske mulighed for at vinde det tyske mesterskab. Med tre kampe tilbage er Leipzig 7 point efter Bayern München. Stuttgart gjorde det svært fro sig selv, da Naouirou Ahamada blev vist ud i det 14. minut, og efter pausen scorede Leipzig kampens to mål.

Ishockey. Aalborg Pirates bider fra sig i finaleserien om det danske mesterskab. Rungsted Seier Capitals vandt de tre første kampe og mangler fremdeles en sejr i serien, hvor der spilles bedst af 7. Nordjyderne har nu fået momentum og reduceret til 3-2 i kampe. Senest vandt holdet 4-2 på udebane efter at Rungsted havde været foran 1-0.

Fodbold. På et mål af Matteo Darmian et lille kvarter før slutfløjtet vandt Inter 1-0 hjemme over Verona og holdt den sikre kurs mod det italienske mesterskab. Christian Eriksen var i Inters startopstilling, men den danske landsholdsspiller blev skiftet ud i 65. minut.

Bueskydning. Det danske mix-hold i disciplinen compound bestående af Tanja Gellenthien fra Taastrup og den individuelle verdensmester fra København 2015 Stephan Hansen fra Nykøbing F., vandt guld ved World Cuppen i Guatemala efter en sejr over Mexico. I den individuelle finale tabte Tanja Jensen til Nora Valdes fra Colombia.

Fodbold. Jens Stryger Larsen kom på scoringstavlen, da hans klub Udinese vandt Serie A-kampen på udebane mod Benveneto med 4-2. Den danske landsholdsspiller mål faldt fire minutter efter pausen, da han med et flyvende hovedstød øgede til 3-1. Udinese er placeret på 11. pladsen med pæn afstand til nedrykningspladserne.

Svømning. Den nye formand i Dansk Svømmeunion, Pia Johansen, har bedt unionens tidligere direktør Pia Holmen om at forlade sin post som vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN). Det fortæller Pia Johansen til Ekstra Bladet ifølge Ritzau. Pia Johansen blev valgt som ny formand i Dansk Svømmeunion lørdag formiddag, og lørdag eftermiddag blev den nye bestyrelse enig om at trække støtten til Pia Holmen. »Der var enighed om, at der ikke var sammenhæng mellem sidste års afskedigelse af Pia Holmen som en konsekvens af Kammeradvokatens rapport og samtidig mene, at hun skulle repræsentere dansk svømning i udlandet. Det synspunkt bakker alle i bestyrelsen op om«, siger Pia Johansen.

Motorsport. Christian Rasmussen har haft et par gode dage i St. Petersburg, hvor 3. 0g 4. runde af den amerikanske Indy Pro 2000-mesterskab blev kørt. Lørdag sluttede danskeren på 2. pladsen, og søndag strøg han helt til tops på den knap 3 kilometer lange gadebane. I den samlede stilling rykkede Christian Rasmussen, der sidste år vandt F2000-mesterskabet i USA, op på 4. pladsen.

Cykling. Med formidabel støtte fra sin landsmand og holdkaptajn verdensmesteren Anna van der Breggen (SD Worx) sikrede den 24-årige hollænder Demi Vollering sig sejren i kvindernes 140 km lange udgave af Liège-Bastogne-Liège. De to havde skilt sig ud sammen med hollænderen Annemiek van Vleuten (Movistar), italieneren Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) og polakken Katazyna Niewiadoma (Canyan SRAM), da der manglede 10 km, og fra det tidspunkt førte van der Breggen resten af vejen i så højt tempo, at ingen formåede at tage fronten fra hende, før holdkammeraten slog til i spurten. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitane) måtte samen med hollænderen Marianne Vos (Jumbo-Visma) og sydafrikaneren Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx) slippe, da de fem rykkede, og den 25-årige dansker blev med et minus på 1.,27 minut ligesom i Flèche Wallonne nr. 8.

Fodbold. De 12 klubber, der tidligere på ugen forsøgte at starte udbryderligaen Super League, skal straffes forskelligt. Det siger præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin, ifølge nyhedsbureauet AFP, skriver Ritzau. »Alle skal tage ansvar for det, der skete, for vi kan ikke lade, som om ingenting er sket. Men for mig er der en klar forskel på de engelske klubber og de seks øvrige. De engelske trak sig ud først, og de indrømmede, at de havde lavet en fejl. Det kræver mod at sige, at de tog fejl. Men alle vil blive stillet til ansvar. Hvordan det sker, vil vi nu se nærmere på, siger Ceferin.

Fodbold. Real Madrids præsident, Florentino Pérez, har den seneste uge fastholdt, at den europæiske udbryderliga Super League ikke er dødsdømt. Og det bliver Pérez, der efter planen skulle have stået i spidsen for Super League, ved med. I et interview lørdag med det spanske sportsmedie AS siger han endda ifølge Ritzau, at man ikke nødvendigvis skal tage for gode varer, når ni af de stiftende 12 klubber melder, at de har trukket sig fra projektet. »Jeg kommer ikke til at forklare, hvad en bindende kontrakt er. Men fakta er, at klubberne ikke kan trække sig«, siger Pérez til AS.

Bordtennis. Mie Skovs drøm om at komme til OL i Tokyo kommer ikke til at gå i opfyldelse. Den danske bordtennisspiller genoptog sidste år karrieren i håb om netop at kunne repræsentere Danmark ved sommerens olympiske lege. Men det kommer ikke til at ske. Lørdag aften røg hun endegyldigt ud af den sidste kvalifikationsturnering til OL efter et dramatisk nederlag til portugisiske Jieni Shao. Skov var således foran med 3-0 i sæt, men så gik hun i stå. Shao vandt fire sæt i træk, tog sejren og spolerede danskerens OL-drøm. Portugiseren vandt med cifrene 10-12, 7-11, 2-11, 11-7, 11-7, 11-9, 11-7.

Ishockey. Nikolaj Ehlers bragte Winnipeg Jets foran på en scoring efter bare 39 sekunder mod Toronto Maple Leafs, men det blev også det eneste mål, hjemmepublikummet i Winnipeg fik fornøjelse af i lørdagens kamp. Efter første periode var Toronto foran med 2-1 og holdet, der stillede op uden sin danske målmand, Frederik Andersen, scorede yderligere to gange til en sejr sejr på 4-1.

Fodbold. Racistiske og diskriminerende indlæg på sociale medier rettet mod spillere er et voksende problem i engelsk fodbold, og i et forsøg på at komme det til livs tilslutter Premier League sig en midlertidig boykot af Facebook, Twitter og Instagram. Boykotten varer fire dage.

Fodbold. Real Madrid snublede i La Liga-topstriden, da holdet lørdag aften spillede 0-0 hjemme mod Real Betis.

Tennis. Verdensetteren Novak Djokovic er færdig ved turneringen Serbia Open efter nederlag til Aslan Karatsev i semifinalen. Russeren, som er nummer 28 i verden, slog hjemmebanefavoritten i Beograd med 7-5, 4-6, 6-4. Det er første gang, det lykkes Karatsev at nedlægge en spiller af Djokovics kaliber. De to har tidligere mødtes én gang. Det var så sent som i februar, hvor serberen vandt sikkert 3-0 i sæt ved Australian Open.