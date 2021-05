Nej, Viktor Fischer er ikke en skændsel for Superligaen. Han er en berigelse

Med protester i gaderne som følge af Super Leagues opblomstring og død har fodboldfans de seneste uger leveret et glasklart nej til en verden, hvor de samme hold møder hinanden uge efter uge i en lukket liga.

Men herhjemme bør ingen brokke sig over, at Superliga-programmet er blevet lagt sådan, at AGF og FC København i denne spillerunde mødes for anden gang i træk som indledning på mesterskabsspillets sidste halvdel.

AGF-FCK er aktuelt det bedste opgør i Superligaen. FC Midtjylland kører københavnerne ud af græsset, når de to hold mødes i Herning. FCK-Brøndby spiller oftest tilbageholdende kampe med flere døde perioder, der først liver op til sidst, hvis et af de to hold er kommet bagud.

AGF-FCK ligner mere end en rigtig fodboldkamp. Det er en forestilling om to rivaliserende familier, hvor flere karakterer har forladt den nu fremadstormende Aarhus-slægt for at rette op på udviklingen i den rigere og mere fornemme hovedstad. Der er markante helte og skurke, afhængigt af hvis side man er på.