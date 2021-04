Bliver opgøret om Qatar til 'fodboldens forår'?

Arbejdernes Landsbank har trukket sig som hovedsponsor med den begrundelse, at de ikke kan se sig selv som sponsor ved siden af Danske Spil. Kviklån er overskriften. Uanset om det er den reelle sammenhæng, er det værd at bemærke, at samarbejdet stopper netop nu. Mon ikke der ligger en pointe i timingen!

Selv om Superligaen ikke er et DBU-anliggende, kan man ikke undgå at overveje i 3F, der er hovedsponsor, om det er et godt match at være med i en branche, hvor topeventet ikke lever op til de standarder, der er normen på det danske arbejdsmarked. Temaet kommer givet op, og det enkle svar: ’Superligaen har ikke noget med Qatar at gøre’ holder måske ikke helt vand for en organisation, der fastholder at være en del af en international fagbevægelse.

Det er lidt spændende at se, hvornår ringene i vandet breder sig i Danmark.

Fodboldens forår?

For ti år siden startede den folkelig bevægelse i Mellemøsten. På tværs af lande gik folket på gaden for at gennemtvinge forandringer i systemerne. I dag må man konstatere, at det ikke er blevet bedre. Ønskerne er ikke blevet til virkelighed. Snarere tværtom. I en lang række lande – herunder også fodboldnationer med tilknytning til verdensmesterskaber – er det blevet endnu værre.

Godt nok har man fjernet toppolitikere i adskillige lande. Men det har betydet, at de næste lag i hierarkiet har udfyldt de tomme stole. Og det er jo netop dem, der har skabt grundlaget for styrets handlinger. De har forstærket regimernes handlinger i stedet for at ændre dem. Rusland, Tyrkiet, Hviderusland er gode eksempler, måske sammen med Egypten …

Det samme har vist sig i fodboldens verden. Fifa har mistet Sepp Blatter, Uefa Michel Platini og nogle andre i forbindelse med bestikkelsen på vejen til Qatar og Rusland som værter. Men er der noget, der tyder på, at organisationen har fået en anden retning?

Som i den politiske verden er det blot de næste lag, der har overtaget styringen, og de er nødt til at holde kursen for at bevare egen position. Hvornår har man sidst set en fodboldpolitiker fastholde sine idealer efter et valg til en international toppost?

I fodbold er det en interessant udvikling at læse Jesper Møllers klare udmelding i DBU’s krav til det internationale fodboldsamfund som en kærkommen forandring. Endelig tager DBU teten. Tak, Jesper Møller.

Fifa vil ikke være i stand til at træffe afgørelsen, der fratager Qatar værtskabet. Dertil er ledelsen simpelthen for svag. Andre skal vinke med vognstangen: Store lande, der kan håndtere de strategiske risici ved at have en sur rig onkel i Mellemøsten, skal tage teten sammen med de store fodboldlande. Måske kan små lande som Danmark enten medvirke til at skabe en alliance og derefter til slutte sig en kollektiv udmelding.

Men alt handler om den folkelige protest, der måske rejser sig i de kommende måneder. Græsrødderne har taget fodbolden tilbage her ti år efter, at Fifa svigtede ved sit valg af Qatar som værtsnation. Fodbolden er intet uden sine græsrødder, medlemmer og fans.

Næste stop Qatar

I sidste uge så vi fans på tværs af Europa mobilisere en front imod moderne fodbold i form af European Super League. Næste stop Qatar. Verdens største sport fik storhedsvanvid i det beskidte spil. Men tilskuerne takker nu nej til fodbolde med blod på.

Skal fodbolden tage dette ansvar? Ja …

Som verdens største sportsgren er det netop fodbolden, der skal tage ansvaret for at markere, at vi har lavet en fejl. Vi i Vesten har begået en fejl. Vi skulle til at lukrere på de fattige migrantarbejderes tabte liv. Fejlen er begået!