Barcelona flopper på hjemmebane og misser førstepladsen i ligaen

Fodbold. Med en sejr på hjemmebane over Granada kunne FC Barcelona være kravlet op på 1. pladsen i La Liga og have bragt sig i poleposition til mesterskabet med 5 spillerunder igen. Men catalanerne floppede og tabte kampen til andaluserne med 2-1. Lionel Messi bragte ellers planmæssigt Barca foran midt i 1. halvleg, men mere blev det ikke til. I 2. halvleg udlignede Darwin Machis i 63. minut og et kvarter senere blev Jorge Molina matchvinder med målet til 2-1. Med nederlaget er Barcelona fortsat på rækkens 3. plads med samme pointtal som ærkerivalerne fra Real Madrid og to point efter Atlético. Granada er nr. 8.

Fodbold. Esbjerg kom tilbage på sejrskurs efter tre kampe uden den ultimative bonus. Hjemme på Blue Water Arena blev HB Køge besejret 1-0 på et mål af den finske landsholdsspiller Pyry Soiri i 2. halvleg. Esbjerg er på 3. pladsen i rækken, hvorfra de to bedste rykker op i Superligaen.

Fodbold. Manglende intensitet gennem samtlige 90 minutter kostede ifølge træner Mauricio Pochettino Paris SG et acceptabelt resultat i den første Champions League-semifinale. Manchester City vandt 2-1 i Paris. »Vi var det bedste hold i første halvleg, men så lukkede vi to mål ind, som vi normalt ikke vil lade gå ind«, siger Mauricio Pochettino ifølge Ritzau og tilføjer: »Problemet er, at vi ikke viste den samme energi med bolden i anden halvleg, som vi gjorde i første. Men vi tror på, at vi kan få vendt det her og gribe returopgøret an på den samme måde, som vi greb første halvleg an«.

Basketball. Som det første hold er Bakken Bears klar til DM-finalen. Finalebilletten blev sikret torsdag aften, da aarhusianerne også vandt den tredje semifinale over Svendborg Rabbits og dermed har hentet de nødvendige tre sejre for at avancere. Opgøret endte med 102-85 i Bakkens favør. Man skal 19 år tilbage i tiden, før der blev spillet en finaleserie i Basketligaen uden Bakkens deltagelse. I 2002 var Værløse og Aabyhøj i finalen.

Golf. Thorbjørn Olesen var flyvende på 1. runde af Europa Tour-turneringen Tenerife Open. Danskeren gik de 18 huller i hele 9 slag under banens idealscore, og han fører med et enkelt slag foran fire spillere. Jeff Winther, Joachim B. Hansen og Nicolai Højgaard gik alle en runde i 2 slag under banens par og er dermed nr. 55.

Fodbold. Champions League-finalen skal spilles 29. maj i Istanbul, og det bliver der ikke rokket ved, fastslår Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa. Tyrkiet lukker på grund af corona ned indtil 17. maj, men det får altså ikke indflydelse på klubfinalen.

Cykling. Med trekvart hjuls forspring til newzealænderen Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) sikrede italieneren Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) sig sæsonens første sejr, da han var den hurtigste i den gruppe på cirka 35 ryttere, der nåede samlet til mål på den 165,7 km lange 2. etape i Tour de Romandie. Etapens dominerende skikkelse var den australske indehaver af den gule førertrøje Rohan Dennis, der konstant satte tempoet i front på den sidste snes km med Ineos Grenadiers-holdkammeraterne Geraint Thomas og Richie Porte på hjul. Bevin skød sig i det samlede klassement ind på andenpladsen mellem den fortsat førende Dennis og de to andre Ineos Grenadiers-aktører. Eneste dansker i første gruppe var den 20-årige WorldTour-debutant Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), der var i mål som nr. 13 og sammenlagt ligger nr. 25 med et minus på 27 sekunder.

Olympisk. De atleter, der skal deltage i sommerens olympiske lege i Tokyo, skal indstille sig på at blive testet for covid-19 hver eneste dag. det fremgår af den såkaldte playbook, der beskriver de regler, legene holdes efter. Hvis en atlet afleverer en positiv test er det ensbetydende med at farvel til OL-deltagelsen.

Fodbold. Den tidligere tyske landsholdsspiller og viceverdensmester, Christoph Metzelder, er ved en domstol i Düsseldorf blevet idømt 10 måneders betinget fængsel for besidde og videresende børne- og ungdomspornografisk materiale. Den 40-årige tidligere Borussia Dortmund- og Real Madrid-spiller erklærede sig skyldig i sagen.

Tennis. Clara Tauson er formentlig klar til at spille WTA-turneringen i franske Saint-Malo i næste uge. Det fortæller det danske talents træner, Justine Henin, til TV 2. Tauson måtte opgive i kvartfinalen i Charleston for et par uger siden med en knæskade, men hun træner nu igen for fuld kraft.

Basketball. For første gang siden 2010 er Phoenix Suns med i slutspillet i den nordamerikanske NBA-liga. Det blev en kendsgerning, da holdet blandt andet på 28 point af Chris Paul besejrede Los Angeles Clippers 109-101.

Fodbold. Lionel Messi fra FC Barcelona har ifølge flere spanske og franske medier fået tilbudt en toårig kontrakt med option på yderligere en sæson med Paris SG. Den snart 34-årige Messis kontrakt udløber ved udgangen af denne sæson. Det er den brasilianske journalist Marcelo Bechler fra TNT Sports, der har breaket historien.

Badminton. Topseedede Viktor Axelsen overlod intet til tilfældighederne, da han torsdag spillede sig i kvartfinalen ved EM i Kijev. Han var blot 33 minutter om at besejre tyske Max Weisskirchen 21-12, 21-11. Anders Antonsen og Rasmus Gemke havde store problemer i 2. runde. Antonsen tabte første sæt til tyrkiske Emre Lale, inden han vandt kampen 11-21, 21-10, 21-12. Rasmus Gemke tabte første sæt mod hollandske Joran Kweekel 17-21, inden han vandt de to sidste 21-13, 21-15. Hans-Kristian Vittinghus slog Nhat Nguyen fra Irland 21-11, 21-11 I damesingle slog Line Kjærsfeldt ukrainske Natalya Voytsekh 12-21, 21-16, 21-11.

Øvrige resultater, 2. runde

Mathias Christiansen/Alexandra Bøje, Danmark-Pawel Smilowski/Magdalena Swierczynska, Polen 21-17, 21-13

Robin Tabeling/Selena Piek, Holland-Niclas Nøhr/Amalie Magelund, Danmark 21-11, 16-21, 21-19

Fodbold. Amerikaneren Jesse March er blevet enig med RB Leipzig om at overtage det snart ledige trænerjob efter Julian Nagelsmann, der skal til Bayern München. Jesse March er i øjeblikket cheftræner i Leipzigs søsterklub i Østrig, Red Bull Salzburg. Han har fået en toårig kontrakt.

Fodbold. Det var nerver, der sendte Manchester City skidt ud af starthullerne i Champions League-semifinalen i Paris. Det siger City-manager Pep Guardiola, som kunne set hold ryste nerverne af sig og vende 0-1 til en 2-1-sejr i 2. halvleg. »Vi følte, at vi var under pres, efter at de fik det første mål. Vi brugte for mange berøringer på at flytte bolden, og for mange af vores spillere var det første gang, at de spillede en Champions League-semifinale«, siger Guardiola og tilføjer: »Nogle gange har man brug for at være lidt mere afslappet for at kunne være sig selv. Vi var ikke helt frigjorte«.

Fodbold. Helt uvant er Fortuna Hjørring ikke en del af titelkampen i kvindernes bedste række i denne sæson. Nu henter klubben succestræneren Brian Sørensen tilbage i håb om at han kan gøre som i 2014 og 2016: vinde mesterskabet. Brian Sørensen har de seneste fire år været træner for FC Nordsjællands kvindesatsning, der sidste år kulminerede med gevinsten i pokalfinalen. Det er endnu uvist, hvem der skal overtage trænersædet i FC Nordsjælland.

Fodbold. OB har forlænget kontrakten med 18-årige Robin Østrøm frem til 2024. Den defensivt orienterede teenager har spillet 17 kampe for den fynske klub.

Olympisk. En mand og en kvinde får i fællesskab lov til at bære den danske fane under åbningsceremonien ved OL i Tokyo. Beslutningen er truffet for at støtte op om Den Internationale Olympiske Komités (IOC) opfordring til lighed i sport, siger det danske OL-holds chef de mission, Søren Simonsen, ifølge Ritzau. »Vi bakker op om, at der er en mand og en kvinde, der går ind med fanen. Vi arbejder med lighed i idrætten, og det er en vigtig sag, at der er lige adgang til idræt for mænd og kvinder. Det er ikke tilfældet i hele verden«. Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal bære den danske fane. Storbritannien har truffet samme beslutning.

Motorsport. Formel 1-grandprixet på Silverstone i England 16.-18. juli bliver det første, der afvikles i et nyt format. Sprintkvalifikationen vil få form som en slags minigrandprix, der køres over 100 kilometer og erstatter den traditionelle kvalifikation om lørdagen. Placeringerne i sprintkvalifikationen kommer til at bestemme startrækkefølgen i søndagens grandprix. Der er desuden henholdsvis tre, to og et point til det samlede sæsonregnskab til de tre bedste. Startrækkefølgen til sprintkvalifikationen vil blive fastlagt om fredagen efter en klassisk kvalifikation efter den første frie træning.

Fodbold. Den italienske pokalfinale mellem Juventus og Atalanta 19. maj vil blive afviklet med 2.300 tilskuere på stadion. Det oplyser Det Italienske Fodboldforbund.