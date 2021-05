Billetlugen: Vi løb en risiko og fik en ordentlig lussing

Salgsmodellen for OL-billetter er skruet sammen på en måde, der gør det nødvendigt at pålægge dem et gebyr på 20 procent – mellem 70 og 240 kroner per adgangskort.

Det mener den danske udbyder, Billetlugen, nu, hvor udenlandske gæster er blevet forment adgang til sommerens lege i Tokyo på grund af covid-19, så hundredvis af danskere står til at få refunderet deres billetter. Men ikke de usædvanligt høje gebyrer.