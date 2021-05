Fuld fart mod Tokyo: Danske stafethold sprinter i VM-finalen og til OL

Atletik. På det yderste mandat har både de danske stafetmænd og -kvinder på 4x100 meter stafet sprintet sig både i VM-finalen og til sommerens OL i Tokyo. Ved weekendens stafet-VM i Polen er der medaljer på højkant, men de otte finalister sikrer sig samtidig en billet til legene i Tokyo til sommer. Og det var præcis, hvad begge de danske hold gjorde – og for begges vedkommende på yderste mandat. Kvindernes hold bestod af Ida Karstoft, Astrid Glenner-Frandsen, Mathilde U. Kramer og Mette Graversgaard, mens mændenes kvartet var Frederik Schou-Nielsen, Kojo Musah, Tazana Kamanga-Dyrbak og Simon Hansen. Dansk atletik er dermed en af de foreløbig vigtigste bidragydere til OL-truppen den kommende sommer.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix Hvad i øjeblikket ikke lykkes for Barcelonas berømte mandlige hold, går noget bedre for kvindeholdet, der søndag har spillet sig i Champions League-finalen.

Hvad i øjeblikket ikke lykkes for Barcelonas berømte mandlige hold, går noget bedre for kvindeholdet, der søndag har spillet sig i Champions League-finalen. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Fodbold. Nadia Nadim og Signe Bruun kommer ikke til at spille Champions League-finale med Paris Saint-Germain i denne sæson. Søndag tabte PSG nemlig returkampen med 1-2 til Barcelona, som dermed avancerede med samlet 3-2. Nadim og Bruun startede begge på bænken, men blev sendt på banen i kampens sidste del i jagt på udligningen, som altså udeblev. Chelsea spiller også søndag hjemme mod Bayern München, der vandt første duel 2-1.

Fodbold. Det store lokalopgør i skotsk fodbold mellem Rangers og Celtic (Old Firm) blev søndag spillet i Glasgow uden den sædvanlige spænding om resultatet. Dertil var Rangers for overlegen, og det hjalp heller ikke Celtic, at holdet blev ramt af en udvisning. Rangers vandt 4-1, bl.a. på to scoringer ved Kemar Roofe og en sluttræffer ved erfarne Jermain Defoe.

Motorsport. Den danske Ferrari-fabrikskører Nicklas Nielsen sikrede lørdag aften en klassesejr i årets første udgave af FIA World Endurance Championship på Spa-Francorchamps. Det var andet år i træk, at Nielsen tog en klassesejr i sekstimersløbet på Spa-Francorchamps, da han kørte sin Ferrari 488 over målstregen som den første i GTE Am-klassen. Den 24-årige dansker sluttede sammen med teamkammeraterne fra AF Corse, Alessio Rovera og François Perrodo, med et forspring på 44 sekunder til de nærmeste konkurrenter.

Tennis. Naomi Osaka, der var seedet til en finaleplads i den store grusbanebegivenhed i Madrid, er færdig i turneringen. Søndag tabte japaneren sin 2. runde-kamp til tjekkiske Karolina Muchova 4-6, 6-3, 1-6. Noget tyder på, at de tidligere problemer for Osaka på grusbanerne fortsat ikke er løst. Muchova møer græske Maria Sakkari i 3. runde.

Badminton. Den danske trup ved EM i Ukraine skulle rejse hjem mandag, men i stedet har man valgt at sende de fleste hjem allerede søndag på grund af coronasituationen. Undtaget er Line Christophersen, der søndag har spillet finale i kvindernes singlerække. Her tabte danskeren som forventet klart til den spanske favorit Carolina Marin, der sikkert sejrede i to sæt. De fire danske spillere, der er testet positive med coronavirus, bliver dog i Kijev, hvor de er i isolation på deres hotelværelser. Det gælder blandt andre Viktor Axelsen, der søndag skulle have spillet singlefinale.

Curling. Danmarks kvinder tabte natten til søndag dansk tid holdets tredje kamp ved VM i Canada til storfavoritterne fra Sverige. Danskerne var på forhånd ikke spået mange chancer mod de forsvarende olympiske mestre, men de to hold fulgtes ganske pænt ad det meste af kampen. Inden starten på niende og næstsidste ende var stillingen således 5-3 til svenskerne. Men da Sverige kort efter scorede fire point, måtte danskerne sige tak for kampen og erkende nederlaget ved stillingen 9-3.

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 18.00 Håndbold: Danmark-Finland (m) (EM-kvalifikation) TV 2 Sport 11.00 Badminton: EM, finaler 19.15 Atletik: VM, stafet 21.30 Basketball: Milwaukee-Brooklyn 01.30 Basketball: Boston-Portland TV3+ 16.00 Formel 1: Portugals Grand Prix TV3 Sport 14.00 MotoGP: Spaniens VM-afdeling 14.30 Fodbold: Ajax-Emmen 18.00 Fodbold: FCM-FC Nordsjælland 23.00 Motorsport: IndyCar TV3 Max 13.00 Fodbold: Rangers-Celtic 16.45 Fodbold: PSV-Heerenveen 21.00 Fodbold: Monaco-Lyon 23.00 Motorsport: Nascar Canal 9 16.00 Fodbold: Randers-Brøndby Eurosport 1 13.15 Cykling: Romandiet rundt 15.10/19.45 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 14.00 Fodbold: SønderjyskE-OB 21.00 Golf: Valspar Championship TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Lazio-Genoa 15.00 Fodbold: Sassuolo-Atalanta 18.00 Fodbold: Udinese-Juventus 21.00 Fodbold: Valencia-Barcelona 03.30 Fodbold: Seattle-LA Galaxy Vis mere

Fodbold. Torsdag aften hentede Esbjerg en tiltrængt hjemmesejr mod HB Køge i 1. divisions oprykningsspil, men opgøret fik et ærgerligt efterspil uden for banen. Således risikerer flere af klubbens mest dedikerede fans udelukkelse og karantæne fra hjemmebanen Blue Water Arena på grund af ballade efter kampen, skriver Jydske Vestkysten. Under opgøret sang fansene smædesange mod sportschef Jimmi Nagel Jacobsen, som de kræver fyret, og efter slutfløjt forcerede fansene afspærringer og tiltvang sig adgang til sponsortribunen. De forsøgte herfra at få adgang til VIP-faciliteterne, og både politi og klubbens egne kontrollører måtte i aktion for at standse de vrede fans, som angiveligt ville have fat i sportschefen, skriver avisen.

Fodbold. Mens fredagens tyske pokalsemifinale mellem Werder Bremen og RB Leipzig gik i forlænget spilletid og havde spænding til absolut sidste minut, så forholdt det sig noget anderledes i den anden semifinale sent lørdag. Selv uden målmaskinen Erling Haaland var Borussia Dortmund mindst et par niveauer bedre end Holstein Kiel fra 2. Bundesliga. Favoritterne scorede fem mål i første halvleg og cruisede en finaleplads hjem med 5-0. Dortmund havde placeret Thomas Delaney på bænken fra kampens start. Han kom ind efter en god times spil, da det kun handlede om sejrens størrelse. Pokalfinalen Dortmund-Leipzig spilles i Berlin 13. maj.

Fodbold. Længe lørdag aften lignede det Real Madrids tredje 0-0-kamp i fire forsøg. Men på en effektiv slutspurt lykkedes det til sidst titelbejleren at hente tre livsvigtige point i topstriden, da Osasuna blev slået 2-0 i den spanske hovedstad. Brasilianerne Eder Militão og Casemiro stod for scoringerne, der begge faldt i det sidste kvarter af kampen. Med sejren holder Real Madrid snor i førerholdet Atlético Madrid, der har et forspring på to point med fire kampe tilbage.

Fodbold. Inter rykkede lørdag aften snublende tæt på det italienske mesterskab. Det kan klubben takke en dansk højrefod for. Christian Eriksen blev skiftet ind efter 65 minutter af udekampen mod Crotone, og bare fire minutter senere sendte han Milano-klubben på vinderkurs. Det endte med en sejr på 2-0. Romelu Lukaku lagde bolden af til danskeren lidt uden for feltet, og med et hårdt, fladt spark bragede han bolden ind med en lille afretning på en forsvarer undervejs. Med de tre point har Inter 14 point ned til Atalanta på andenpladsen, som søndag spiller den femtes sidste kamp i sæsonen. Det vil sige, at hvis ikke Atalanta vinder, så kan guldfesten indledes fra sofaen hos Eriksen og Inter.