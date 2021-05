Det danske springryttertalent Emil Hallundbæk: »Jeg er klar til slutspurten om en OL-plads«

For fem år siden besluttede den 23-årige danske springrytter Emil Hallundbæk sig for alene at flytte til Belgien for at se, hvor langt talentet kunne række. Politiken mødte ham til en snak om tilværelsen væk fra Danmark og forberedelserne op til OL i Tokyo.