OL nærmer sig: Presset på regeringen for prioritering af atleter i vaccinekøen øges

Tiden nærmer sig for sommerens store sportsbegivenheder og dermed også tiden, hvor for eksempel de danske OL-deltagere finder kufferterne frem. En stor del af dem ønsker at være vaccineret mod covid-19, inden de rejser mod Japan, og da det vil kræve, at de fremrykkes i vaccinekøen, er det et problem. Regeringen har meget tydeligt signaleret, at den ikke vil fremrykke atleterne, men presset på regeringen øges for hver uge.

Politiken har spurgt en række involverede parter om, hvordan de ser på muligheden for en prioritering af eliteatleter og om holdningen til eventuel vaccination med vacciner, som sundhedsmyndighederne har valgt fra.

Jo nærmere vi kommer de store sportsbegivenheder, jo flere justeringer af holdninger fornemmer man i spørgsmålet om prioritering af eliteidrætsfolk inden sommerens udfordringer. Hvad er holdningen hos Team Danmark?