Udbrydertrio holder fast i europæisk superliga

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) straffede fredag ni af de 12 klubber, der i sidste måned stod bag den såkaldte European Super League. Bøder og donationer på over 100 millioner kroner til børne-, ungdoms- og græsrodsfodbold lød straffen på. FC Barcelona, Real Madrid og Juventus venter stadig på en sanktion, men de tre klubber holder fast i, at der er behov for en europæisk superliga for at sikre en fremtidig udvikling af fodbolden.

»Vi er fuldt ud klar over de mange forskellige reaktioner, der har været på Super League-initiativet, og vi har behov for at reflektere over nogen af argumenterne og overveje vores tilgang til ligaen«, skriver klubberne i en fælleserklæring og tilføjer: »Det vil dog være meget uansvarligt, når vi kender til problemerne i fodboldsektoren - som i første omgang fik os til at annoncere planerne om en Super League - hvis vi ikke arbejdede videre med vores mission om at få bæredygtige og effektive løsninger på nogle af de eksistentielle udfordringer, som truer fodboldindustrien«.

Curling. Det danske kvindehold er sensationelt klar til vinter-OL i Beijing i 2022 og skal lørdag kl. 17 spille om en plads i semifinalen ved VM i Calgary mod USA. Sejre over Skotland (9-5) og Tjekkiet (6-5) fredag og natten til lørdag sendte skipper Madeleine Dupont og co. ind i det fine selskab. Team Danmark melder sig ifølge Ritzau nu klar med en pose penge til curlingkvinderne frem mod OL.

Direkte sport i tv Lørdag 8. maj TV 2 16.15 Fodbold: Barcelona-Atl. Madrid TV 2 Sport 16.00 Tennis: Mutua Madrid Open (m) 18.30 Tennis: Mutua Madrid Open (k) 01.00 Basketball: Indiana-Washington TV3+ 15.00 Formel 1: GP Spanien, kvalifikation 18.30 Fodbold: Manchester City-Chelsea TV3 Sport 08.30 Standardvogne: V8 10.30 Formel 3: Spaniens Grand Prix 11.55 Formel 1: GP Spanien, træning 13.30 Fodbold: Derby-Sheffield W. 15.30 Fodbold: Wolfsburg-Union Berlin 18.00 Håndbold: Siofok-Herning/Ikast (k) 20.00 Håndbold: Lok. Zagreb-Malaga (k) 01.05 Ishockey: Florida-Tampa Bay 04.55 Standardvogne: V8 TV3 Max 13.30 Fodbold: Leeds-Tottenham 16.00 Fodbold: Sheffield U.-Crystal Palace 18.30 Fodbold: Bayern M.Gladbach 21.15 Fodbold: Liverpool-Southampton Xee 15.30 Fodbold: Dortmund-RB Leipzig Kanal5 13.50 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 13.50 Cykling: Giro d’Italia 17.30 Cykling: Volta ao Algarve 23.00 Curling: VM (k) Eurosport 2 15.00 Formel E: Monacos VM-afdeling 17.00 Curling: VM (k) 21.00 Golf: Wells Fargo Championship TV 2 Sport X 10.55 Tennis: Mutua Madrid Open (m) 15.00 Fodbold: Spezia-Napoli 18.00 Fodbold: Inter-Sampdoria 21.00 Fodbold: Athletic Bilbao-Osasuna 00.00 Fodbold: Orlando-NY City 04.00 Basketball: Denver-Brooklyn Vis mere

»Det her VM-resultat er da et rigtig godt afsæt for en dialog omkring et samarbejde frem mod OL. Så har jeg hverken sagt for meget eller for lidt«, siger Magnus Wonsyld, der er konsulent og sportsmanager i Team Danmark. Han tilføjer: »Det er ikke sådan, at Team Danmark bare skriver en check, og så kører det. Vi skal finde en måde, hvor vi sammen kan styrke indsatsen omkring curling«.

Golf. De danske deltagere ved Honda LPGA Thailand får svært ved at blande sig i kampen om turneringssejren. 3. runde førte nemlig til en dyk i placeringerne. Nanna Koerstz Madsen er bedste dansker som delt nummer 19 i turneringen og har otte slag op til den førende Tavatanakit Patty. Nicole Broch Larsen og Emily Kristine Pedersen deler 22. pladsen.

Cykling. Den 104. udgave af Giro d’Italia indledes i dag. Der er to danske ryttere med i feltet - Christopher Juul-Jensen og Mikkel Frølich Honoré, der kører Giro for henholdsvis Team BikeExchange og Quick-Step.

Håndbold. Det er igen tilladt til at træne indendørs på breddeplan, efter at retningslinjerne for idræts- og kulturliv er blevet ændret af Kulturministeriet. Det skriver Ritzau. Tidligere var indendørs kontaktsportsgrene ikke en del af genåbningen, men nu må der altså trænes i håndbold igen. Træningen begrænser sig dog til øvelser uden kropskontakt.

Golf. Sebastian Cappelen missede cuttet i Wells Fargo Championship. Efter anden runde havde han brugt otte slag mere end banens par. Dermed var han seks slag fra at avancere til weekendens to finalerunder og hele 14 slag efter den førende trio.

Fodbold. Den svenske landsholdsmålmand Jacob Rinne kan vær epå vej væk fra AaB. Han har nemlig kun et år tilbage af sin kontrakt, så det er ved at være tid til at sælge ham, forlyder det fra Aalborg. »Planen mellem AaB og Jacob er, at han skal sælges videre«, siger AaB-sportschef Inge André Olsen til Ritzau. Hvis Rinne bliver solgt er afløseren allerede klar: Andreas Hansen står klar i køen med det bare 16-årige talent Theo Sander bag sig.

Fodbold. Leicester og Kasper Schmeichel kan ende med at komme under pres i slutspurten mod en top-4-placering i Premier League. Fredag tabte Leicester på hjemmebane 2-4 til Newcastle. Leicesters tre sidste kampe i denne sæson er mod Manchester United, Chelsea og Tottenham.