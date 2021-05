Efter et polsk hattrick står en 49 år gammel målrekord omsider for fald

Fodbold. Den polske målkonge Robert Lewandowski fejrede det tyske mesterskab med at lave tre af Bayern Münchens mål i lørdagens 6-0-sejr over Borussia Mönchengladbach og han er dermed blot en enkelt scoring fra at tangere Gerd Müllers målrekord i Bundesligaen fra 1971/72-sæsonen, hvor legendariske Müller med tilnavnet ‘Der Bomber’ scorede 40 mål. Robert Lewandowski har to kampe til at tangere eller overgå den næsten 50 år gamle milepæl.

Fodbold. Andreas Christensen blev udskiftet med en skade efter 1. halvleg, da Chelsea lørdag aften besejrede Manchester City i snigpremieren på Champions League-finalen med 2-1. Chelsea-manager Thomas Tuchel oplyser ifølge Ritzau, at Andreas Christensen har haft en pause i sidste måned med noget, der kunne ligne samme type skade. »Han blev skadet for nogle uger siden med den samme skade. Jeg håber, at det ikke er så slemt, og at vi får ham tilbage. Han er så vigtig for os«, siger Tuchel til BBC Sport. Chelsea mangler at spille fem kampe i denne sæson. Holdet kæmper for at holde fast i en plads i top-4 og har endvidere FA Cup-finalen mod Leicester 15. maj samt Champions League-finalen 29. maj mod Manchester City at se frem til. Andetsteds i Premier League besejrede Liverpool Southampton 2-0.

Curling. Det danske kvindehold slutter som delt nummer 5 ved VM og rejser hjem fra Calgary med en OL-billet i bagagen. Lørdag tabte skipper Madelaine Dupont og co. til USA i en kvalifikationskamp til VM-semifinalerne. Nederlaget tager dog ikke glæden fra OL-holdet. »Vi er mega stolte af det resultat, vi har opnået, for det var drømmemålet«, siger Mathilde Halse til Ritzau og tilføjer: »Det betyder sindssygt meget at komme til OL. Ikke kun for os, men for hele Dansk Curling Forbund. Jeg håber, at resultatet vil betyde meget fremadrettet, og så må vi se, hvilke følger det har«.

Golf. Honda LPGA Thailand sluttede kedeligt for turneringens tre danske spillere. Nanna Koerstz Madsen og Emily Kristine Pedersen sluttede turneringen som de bedste danskere på en delt 17. Plads, mens Nicole Broch blev nummer 34. Turneringen blev vundet af hjemmebanehåbet Ariya Jutanugarn, der rundede en god uge af med en fantomrunde i ni slag under par.

Fodbold. Sønderjyske skal klare sig uden tre spillere og en målmandstræner i søndagens kamp mod Vejle i Superligaen. Spillerne Philipp Schmiedl, Mads Winther og Jannick Liburd er ikke med mod Vejle. Det skriver Sønderjyske lørdag på sin hjemmeside.

Ishockey. Lars Eller scorede natten til søndag, da Washington Capitals skaffede sig en overtidssejr i NHL mod Philadelphia Flyers-målet. 40 sekunder før fuld tid udlignede danskeren, inden holdkammeraten Conor Sheary sikrede en 2-1-sejr i overtiden. Med sejren står det klart, at Capitals kan gå ind til NHL-slutspillet med en andenplads fra MassMutual East-divisionen i bagagen og dermed også hjemmebanefordel i første runde.

E-sport. Counter-Strike-holdet Heroic er ude af DreamHack Masters Spring. Lørdag tabte det danske hold med 1-2 til det russiske hold Natus Vincere. Dermed bliver det Natus Vincere, som i søndagens finale får mulighed for at vinde en præmie på lidt over 600.000 kroner.

Håndbold. Kvinderne fra tabte lørdag semifinalen i European League mod ungarske Siofok efter forlænget spilletid. De midtjyske kvinder var få sekunder fra sejren i ordinær spilletid, inden en udligning af ungarerne på straffekast, efter at tiden var løbet ud, sendte kampen i forlænget spilletid. 36-34 sluttede det til Siofok. Dermed skal det danske hold spille om tredjepladsen søndag ved Final 4-stævnet i rumænske Baia Mare mod hjemmeholdet.