Polsk målsluger tangerer legendens 49 år gamle scoringsrekord

Direkte sport i tv TV 2 14.00 Håndbold: Viborg-Herning/Ik. (k) 16.00 Håndbold: Esbjerg-Odense (k) TV 2 Sport 11.00 Tennis: Internazionali BNL d’Italia 21.30 Basketball: San Antonio-Phoenix 00.00 Basketball: Milwaukee-Miami TV3+ 16.00 Fodbold: Southampton-Fulham TV3 Sport 13.00 Fodbold: Silkeborg-HB Køge 15.30 Fodbold: Freiburg-Bayern M. 18.00 Håndbold: AEK Athen-Ystad (m) 20.30 Motorsport: IndyCar 01.15 Ishockey: Washington-Boston TV3 Max 13.30 Fodbold: Burnley-Leeds 15.30 Fodbold: Schalke-Frankfurt 18.30 Håndbold: Kiel-Balingen (m) 21.00 Fodbold: Brighton-West Ham Xee 15.30 Fodbold: Hertha Berlin-FC Köln 6’eren 18.15 Fodbold: Leicester-Chelsea Kanal5 12.35 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 12.35 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 11.30 Kano: World Cup 16.00 Cykling: Ungarn Rundt 21.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 15.00 Fodbold: Genoa-Atalanta 18.00 Fodbold: Juventus-Inter 20.45 Fodbold: Roma-Lazio

Vis mere

Fodbold. I det 26. minut af bundesligakampen mellem SC Freiburg og Bayern München skete det. Bayerns polske målmaskine Robert Lewandowski scorede til 1-0 på straffespark og med målet tangerede han legendariske Gerd Müllers 40 mål i en bundesligasæson. Kampen sluttede 2-2 uden at Lewandowski scorede yderligere, men der resterer en kamp af sæsonen og dermed kan polakken nå at gå forbi ’Der Bomber der nation’. Efter sin scoring hyldede Robert Lewandoski sin forgænger, der i dag bor på et plejehjem, ved at trække sin spilletrøje op og afsløre en t-shirt med påskriften ’4ever Gerd’. Gerd Müller satte sin rekord i sæsonen 1971-1972, og mens 3 af hans 40 mål blev sat ind på straffespark, har Lewandowski scoret 8 gange på straffespark. I alt scorede Gerd Müller 365 mål i Bundesligaen. Lewandowskis total er på 276 scoringer.

Fodbold. Selv om Mainz 05 ikke var i aktion lørdag, kan holdets danske træner Bo Svensson konstatere, at holdet også i næste sæson befinder sig i Bundesligaen. Resultaterne magede sig nemlig således, at Mainz ikke længere kan rykke ned med en spillerunde tilbage.

Fodbold. For nylig fik Zlatan Ibrahimovic comeback på det svenske landshold, men den legendariske angriber kommer ikke med til sommerens EM-slutrunde. Det sætter en skade en stopper fortæller landstræner Janne Andersson til Sportbladet. Den 39-årige svenske angriber pådrog sig en knæskade i Milans kamp mod Juventus fornylig, og den når han ikke at blive kvit i tide til at spille EM. »Jeg har talt med Zlatan Ibrahimovic i dag, og han meddelte desværre, at skaden stopper hans deltagelse i EM. Det er selvfølgelig ærgerligt først og fremmest for Zlatan, men også for os. Jeg håber, han kan komme tilbage på banen så hurtigt som muligt«, siger Janne Andersson ifølge Sportbladet.

Ishockey. Alexander True er den eneste spiller fra den nordamerikanske NHL-liga i Danmarks 28 mand store trup til VM. Landstræner Heinz Ehlers havde håbet på at kunne udtage Oliver Bjorkstrand fra Columbus Blue Jackets, men han figurerer ikke i truppen. Alexander True fra San José Sharks har i denne sæson spillet 7 NHL-kampe. Danmark åbner VM i Riga 22. maj mod arvefjenden Sverige.

Håndbold. Viborg og Herning-Ikast skal ud i et 3. og afgørende opgør på tirsdag for at finde den ene af årets DM-finalister. Efter at have tabt ude forleden tog Viborg revanche med en overlegen sejr på 28-18 lørdag. Hjemmeholdet tog teten fra kampens start og efter pausen blev føringen langsomt udbygget. Viborg kom med et stort fysisk udtryk og med landsholdspillerne Line Haugsted og Kristina Jørgensen samt den talentfulde målvogter Anna Kristensen som de ledende skikkelser blev Herning-Ikast holdt i et jerngreb. Maria Fisker blev Viborgs topscorer med 7 pletskud. I den anden semifinale vandt odense på udebane 28-27 over Team Esbjerg og er dermed klar til finalen efter to sejre. Med 11 mål var den hollandske verdensmester Lois Abbingh Odenses helt store spiller.

Fodbold. OB har været i Sverige for at finde klubbens ny cheftræner. Det bliver Andreas Alm, som fynboerne har købt fri af kontrakten i BK Häcken. Alm har skrevet under på en treårig kontrakt med OB og tiltræder i juni. I BK Häcken har Andreas Alm blandt andet vundet pokaltitlen, bronze i Allsvenskan og kvalificeret holdet til Europa League. OB fyrede 15. marts Jakob Michelsen og siden har sportschef Michael Hemmingsen dobbeltjobbet. Svenskeren har tidligere prøvet kræfter med dansk fodbold, idet han i 2016-2017 stod i spidsen for Vejle.

Cykling. Dagen efter sin anden etapesejr i årets Giro d’Itallia måtte den australske sprinter udgå af etapeløbet. Han styrtede på lørdagens 170 kilometer lange etape fra Foggia til Guardia Sanframondi og var ude af stand til at fortsætte.

Kajak. Emma Aastrand Jørgensen vandt guld ved World Cuppen i ungarske Szged i 200 meter enerkajak. Den olympiske sølvvinder fra Rio de Janeiro 2016 var over et halvt sekund hurtigere end Marta Walczykiewicz på 2. pladsen. Deborah Kerr fra England tog bronzen, mens Teresa Portela sluttede udenfor medaljerækken på 4. pladsen. Senere lørdag ror Emma Aastrand Jørgensen semifinale over 500 meter enerkajak og indledende firerkajak over samme distance. På mændenes 500 meter vandt René Holten Poulsen sølv. Den rutinerede dansker måtte se sig slået med to hundrededele af et sekund af ungarske Bence Nadas.

Fodbold. Norges landskampe 2. og 6. juni. mod henholdsvis Luxembourg og Grækenland bliver flyttet fra nationalstadionet Ullevaal til den spanske by Malaga. Det er de norske karantæneregler for indrejse, der gør det umuligt at gennemføre kampene på norsk grund.

Håndbold. Viborg-målvogteren Anna O. Kristensen er kåret til årets talent i kvindeligaen. Den 20-årige landsholdsspiller fik 85 procent af stemmerne.

Atletik. Den amerikanske trespringer Omar Craddock kommer ikke med til de olympiske lege denne sommer. Han er blevet idømt 20 måneders karantæne for tre gange at have overtrådt de såkaldte whereabout-regler, der regnes for en dopingforseelse. Han er den tredje amerikanske atlet efter sprinterne Christian Coleman og Deajah Stevens, der misser legene i Tokyo, fordi han har misset tre dopingtest, da han ikke var på det angivne sted.

Håndbold. Den tidligere danske landsholdsspiller Anne Cecilie de la Cour stopper karrieren efter denne sæson. Den 27-årige bagspiller vil prioritere sin familie og en civil karriere, og dermed bliver det kun til en enkelt sæson i Odense, som hun skiftede til fra København sidste år. Hun debuterede på det danske landshold i 2014 og nåede i alt 33 landskampe.

Motorsport. Christian Rasmussen vandt det første af weekendens tre løb i den amerikanske IndyPro2000-serie. Løbet blev kørt på den berømte bane i Indianapolis, og det danske talent var på 1. pladsen blot 0,0713 sekunder foran den nærmeste konkurrent Braden Eves. Med sejren rykkede Christian Rasmussen op på 1. pladsen i mesterskabet, som han deler med netop Eves. begge kørere har 124 point. I weekendens andet løb er der lagt op til endnu en duel mellem de to rivaler, da amerikaneren starter som nr. 2 lige foran Christian Rasmussen.

Fodbold. 38-årige Dani Alves får comeback på det brasilianske landshold, der 4. juni møder Ecuador i en VM-kvalifikationskamp. Det er første gang siden oktober 2019 landstræner Tite sender bud efter den tidligere Barcelona-stjerne. Alves spiller efter en glorværdig karriere i europæisk fodbold nu i hjemlandet for Sao Paolo.

Roning. Ved et OL-kvalifikationsstævne i den schweiziske by Luzern vandt både kvindernes og herrernes toer uden styrmand vandt deres indledende heat. Dermed er Fie Udby Erichsen og Lærke Berg Rasmussen hos kvinderne klar til finalen, mens Joachim Sutton og Frederic Vystavel er klar til semifinalen. De to bedste både i finalen får en OL-billet. Letvægtsdobbeltsculleren med Mathilde Persson og Marie Mørch blev nr. 2 i deres indledende heat og er dermed i semifinalen.

Fodbold. Esbjerg fB, der også i næste sæson spiller i dansk fodbolds næstbedste række, har hentet den 24-årige angriber Emil Holten i Silkeborg.

Basketball. NBA-legenden Kobe Bryant bliver lørdag officielt medlem af Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Den nu afdøde Los Angeles Lakers-stjerne følges ind i det fornemme selskab med to andre af sportens store navne, nemlig Tim Duncan og Kevin Garnett. Tilsammen har de tre vundet 11 NBA-mesterskaber. Kobe Bryant og Tim Duncan vandt fem hver. De tre skulle oprindeligt være indlemmet i Hall of Fame 29. august sidste år, men ceremonien blev udskudt på grund af coronapandemien.

Fodbold. Lukas Jensen skal i de kommende to måneder tørne ud for islandske Kordrengir. Den islandske klub har lejet den danske målmand i Burnley FC. Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Kordrengir spiller i den næstbedste islandske række. 22-årige Lukas Jensen kom til Burnley i 2019 og har spillet for klubben U23-hold, ligesom han har været lejet ud til Bolton.

Fodbold. For første gang i 3.645 dage kunne Scott Carson fredag aften løbe på banen i en Premier League kamp. Den engelske keeper var en del af de 11 startende i Manchester Citys trup, der på udebane besejrede Newcastle med 4-3. Valget af Carson som Edersons afløser i City-målet har Manager Pep Guardiola sandsynligvis truffet, da klubben allerede tirsdag aften kunne lade sig hylde som mester i Premier League uden at spille. Scott Carson var senest på banen i en Premier League-kamp i maj 2011. Dengang spillede han for West Bromwich.