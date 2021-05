Drømmen om Europa lever videre i Aalborg efter snæver sejr

Man kan mene, at det både er dumt og unfair, at AGF med deres fjerdeplads og fine sæson in mente ikke er garanteret muligheden for at kvalificere sig til den nye europæiske turnering Conference League i næste sæson.

Superligaens struktur betyder nemlig, at de først skal de slå vinderen af det såkaldte kvalifikationsspil i et enkelt opgør på Ceres Park som sæsonens sidste punktum.

Unfair eller ej, så giver strukturen øget spænding og intensitet til kampen mellem SønderjyskE, AaB, OB og Vejle om at vinde kvalifikationsspillet. Og intensiteten kom da også til fuld udtryk på Aalborg Portland Park onsdag aften, hvor AaB slog Vejle med 2-1.

Opgøret var på flere måder et møde mellem to kontraster. På banen i form af Vejles hårdt spillende og kulørte startellever med spillere fra ni forskellige lande over for AaB’s mere traditionelle kuld af primært lokale spillere.