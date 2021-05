Mens FCK nu tror på miraklet, forventer FCM-anfører, at Brøndby atter snubler

I de sidste minutter af onsdagen og de første minutter af torsdagen forlod FCK-spillerne Parken efter et sent aftenmåltid. Selv om der var gået to timer, siden 4-2-sejren over FC Midtjylland blev en realitet, stod der en lille gruppe fans og ventede på blandt andre Peter Ankersen.

»I spillede som mandfolk. Vi kan altså godt på blive danske mestre på mandag«, lød det energisk fra flokken.

Den sætning er sand. Den er også vanvittig med tanke på, hvordan tingene så ud i Superligaen for fem runder siden. FC København var netop blevet banket 1-4 af FC Midtjylland i Herning. Jess Thorup ønskede på direkte tv midtjyderne tillykke med guldet. De var 11 point foran FCK.