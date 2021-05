Jensen banker Jönsson gul og blå: Danmark leverer en gigantisk VM-sensation mod stormagten

Sverige har vundet ishockey-VM 11 gange og har også to olympiske guldmedaljer på rekordlisten.

Til sammenligning kan det danske landshold i al beskedenhed bryste sig af, at have rekorden for alle tiders største nederlag, da det blev 0-47 ved VM i 1949 mod Canada.

Kampfakta Danmark-Sverige 4-3 (0-0, 3-2, 1-1) 0-1 Carl Klingberg (23) 1-1 Nicklas Jensen (31) 1-2 Henrik Tömmernes (36) 2-2 Nicklas Jensen (38) 3-2 Emil Løjborg Kristensen (39) 4-2 Nicklas Jensen (49) 4-3 Carl Klingberg (51)

I de 62 år, der er gået siden afklapsningen i Stockholm, er der løbet meget vand under Stockholms utallige broer – og mange gode danske hockeyresultater er kommet på tavlen: 5-2-sejren over USA i det første A-VM i 2003, 2-2-kampen mod Canadas senere verdensmestre i samme turnering, 4-1-gevinsten mod Finland ved VM i 2010 samt to sejre mod Tjekkiet i 2014 og 2016 var fem bedrifter, der gav international opmærksomhed.

Det kommer det foreløbigt største danske landsholdsresultat også til.

Lørdag middag ved VM i Riga i Letland besejrede Danmark nemlig ishockeystormagten Sverige 4-3 i VM-premieren. Svenskerne var sådan set blevet advaret, da Danmark for tre uger siden slog de blågule i en testkamp 3-2.

Nicklas Jensen fra Jokerit Helsinki var Danmarks helt store spiller i offensiven i VM-sensationen med tre scoringer og en assist, mens målmand Sebastian Dahm (KLagenfurt) leverede godt med redninger i den anden ende af banen.

Sverige kom efter en målløs første periode foran to gange, men danskerne svarede igen – og lidt til.

»Det er ubeskriveligt. Jeg kan ikke huske, jeg har haft en sådan følelse før. Det er ubeskriveligt. Jeg er så glad og stolt«, siger den danske kaptajn Jesper Jensen Aabo (Malmö) til TV2 Sport.

»Vi spillede med hjertet og er så stolte af denne her sejr«, siger kaptajnen.

I det tilskuertomme Olympic Sports Centre i Riga, hvor der efter et politisk drama i det lettiske parlament vil blive lukket tilskuere ind i slutningen af den kommende uge – udlignede Nicklas Jensen til 1-1 og 2-2.

Nicklas Jensen havde mere i sig og blev sammen med Marcus Lauridsen (Malmö) noteret for assist, da Emil Løjborg Kristensen (Schwenningen) bragte mændene med løven på brystet på sensationskurs. Med et velplaceret skud udmanøvrerede Emil Løjborg Kristensen den svenske keeper Viktor Fasth med 3-2-målet få minutter før anden periode udløb, inden Nicklas Jensen i powerplay sikrede en tomålsføring med knap 11 minutter tilbage på kampuret.

Svenskerne var rystede og på randen af knockout, men fik nyt liv med en hurtig reducering, der var indgangen til en hektisk slutfase, hvor danskerne holdt stand mod den slagne overmagt.

»Jeg sad ude på udskiftningsbænken de sidste 30 sekunder og det var ikke til at holde ud. Jeg kiggede konstant på uret, der talte ned«, siger den danske tremålsskytte til Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) hjemmeside.

Sverige havde i Carl Klingberg deres bedste spiller. To mål og en assist blev det til i den svenske nedtur mod Danmark.

»I dag blev en meget dyr lektion for os. Vi blev bedre i anden periode, havde pucken mere og kom foran, men så kom den 4 mod 4-periode, der tog momentum væk fra os «, siger Carl Klingberg hed henvisning til slutningen af anden periode, da Emil Løjborg Kristensen bragte Danmark på vinderkurs.

Danmark spiller igen ved VM søndag aften mod Schweiz.

