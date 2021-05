Marcondes scorer i finalen, der sender Brentfords ni danskere i Premier League

Fodbold. For første gang siden 1947 skal Brentford spille i den bedste engelske række. Efter at have tabt sidste år vandt Brentford i år playofffinalen på Wembley med 2-0 over Swansea på mål af Ivan Toney på straffespark og Emiliano Marcondes, der er en af ni danskere omkring klubbens bedste hold. Træneren Thomas Frank og hans assistent Brian Riemer har i sæsonens løb gjort brug af syv danske spillere, hvoraf Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen, Mads Roerslev Sørensen og Marcondes var med fra start på Wembley, hvor Mads Bidstrup kom ind i slutfasen, Christian Nørgaard sad på bænken og Mads Bech Sørensen, der spillede 32 af sæsonens 36 ligakampe, ikke var med i truppen.

Golf. 28-årige Niklas Nørgaard Møller, der normalt spiller på den underliggende Challenge Tour er efter anden runde bedst af de ti, der satte ’dansk rekord’ på European Tour ved at klare cuttet i Made in HimmerLand. »Det var fuldstændig elektrisk fra starten, da jeg holede lange putts på 2. og 3. hul, men siden kom der også nogle skæverter«, sagde den langtslående Niklas Nørgaard Møller til V Sport Danmark. Han drivede blandt andet det 246 meter lange 14. hul og holede et putt fra 12 meter for den ene af fredagens to eagles på hullet. Østrigeren Bernd Wiesberger, der vandt turneringen i 2019, er for tredje dag i træk i spidsen, 5 slag foran Niklas Nørgaard Møller, der er på en delt 10.-plads.

Fodbold. »En absurd løgn«. Sådan beskriver den brasilianske Paris SG-stjerne Neymar den forklaring, som sportsudstyrsgiganten Nike har givet som årsag til, at de i august 2020 fyrede angriberen som reklamesøjle. Neymar tager i et opslag på Instagram skarpt afstand fra beskyldninger om, at han ikke ville bidrage til efterforskningen af en sag om et muligt sexovergreb på en Nike-ansat i 2016. »At sige, at min kontrakt blev ophævet, fordi jeg ikke bidrog til efterforskningen, er en absurd løgn«, skriver Neymar og tilføjer: »Jeg fik ikke mulighed for at forsvare mig selv. Jeg fik end ikke mulighed for at finde ud af, hvem personen, jeg angiveligt skulle have krænket, er. Jeg kender hende ikke engang. Jeg har aldrig haft nogen form for forhold eller kendskab til denne person«.

Cykling. Efter 10 sæsoner som en højt skattet hjælperytter med blot to sejre – på en etape i Settimana Coppi e Bartali 2013 og i det spanske endags løb Circuito de Getxo 2020 – oplevede den 33-årige italiener Damiano Caruso (Bahrain Victorius) karrierens herligste jubelstund, da han efter et forrygende overraskelsesangreb på en nedkørsel på den 164 km lange 20. etape i Giro d’Italia fra Verbania til Alpe di Motta i 1.727 meters højde kæmpede sig i mål som vinder 24 sekunder foran den colombianske indehaver af den lyserøde førertrøje Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Bernal og hans holdkammerater blev sat under pres, men aldrig for alvor truet i dette sidste bjergslag i den italienske rundtur, og sydamerikaneren går ind til den afsluttende enkeltstart på 29,4 km fra Senago til Milano med et forspring på 1.59 minut til Caruso og 3.23 til englænderen Simon Yates (Team BikeExchange).

Cykling. Sæsonens første danske cykelløb på den internationale terminsliste, det traditionsrige Grand Prix Herning, gav en overraskende sejr til den 23-årige Mads Østergaard Kristensen fra det hjemlige 3. divisionshold colo-Quick Sammen med en stærkt kørende Magnus Bak Klaris (Co:Play-Giant) holdt han i en lang finaleoffensiv lige netop et hidsigt jagtende felt på afstand, og i en tæt spurt pressede Østergaard sig først over stregen. Blot 2 sekunder senere ærgrede OL-bronzevinderen Niklas Larsen (Uno-X) sig tydeligvis over at måtte nøjes på tredjepladsen. Aktiviteterne på de danske landeveje fortsætter søndag med Fyen Rundt med start og mål i Middelfart.

Fodbold. Kvindeligaen afsluttes med en regulær guldfinale. Brøndby og HB Køge vandt lørdag begge deres kampe og mødes på lørdag i en altafgørende duel i Køge. Brøndby tævede Thisted FC med 6-0 på hjemmebane, mens HB Køge på udebane hev en smal 1-0-sejr over FC Nordsjælland i land. HB Køge fører med 32 point inden guldduellen mod Brøndby, der har 30.

Fodbold. Thomas Frank er kåret som årets fodboldtræner anno 2020. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på dagen, hvor den tidligere Brøndby-boss kan rykke op i den engelske Premier League med Brentford. Det er de danske trænerkolleger, der har peget på den 47-årige Thomas Frank, der var nomineret sammen med Brøndbys Niels Frederiksen, AGF’s David Nielsen og FC Midtjyllands Brian Priske.

Fodbold. Det bliver den erfarne italiener Luciano Spalletti, der overtager roret i Napoli efter klubbens brud med træner Gennaro Gattuso.

Ishockey. Det danske landshold skal formentlig vinde kampen lørdag aften ved VM mod Slovakiet, såfremt målet om en plads i kvartfinalen skal forblive realistisk. Landstræner Heinz Ehlers ser med fortrøstning frem mod matchen efter fredagens store comeback i 5-2-sejren mod Hviderusland. »Men under alle omstændigheder bliver det svært. Det er en nation, der rangerer over os. Men vi tog point mod dem for to år siden i Kosice, hvor de var på hjemmebane. Så hvorfor skulle vi ikke kunne drille dem igen«, siger landstræner Heinz Ehlers til Ritzau. Kampen starter kl. 19.15. i Lørdagens tidlige opgør i VM-gruppe A besejrede Tjekkiet Storbritannien 6-1.

Slovakiet må undvære både forwarden Kristian Pospisil og backen Mislav Rosandic. Duoen er sat i karantæne af Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) for ulovligheder i Slovakiets kamp mod Schweiz i torsdags. Pospisil får sin straf for en hovedtackling, mens Rosandic får karantæne for at spytte på armen af schweizeren Jonas Siegenthaler.

Ishockey. Resten af VM-turneringen i Letland afvikles nu med et begrænset antal tilskuere på lægterne. Der er sat et loft på 2.660 tilskuere i den største af de to arenaer, Arena Riga, hvor der er plads til 10.300. I Olympic Sport Centre, hvor Danmark har spillet sine kampe, bliver der lukket godt 1.000 mennesker ind.

Fodbold. Den amerikanske klub Inter Miami, der er ejet af ikonet David Beckham, har fået en bøde på to millioner dollar, ca. 12 millioner kroner, for at have brudt MLS-ligaens regler om lønloft. Det er hyren til den franske verdensmester Blaise Matuidi, der har fået klubben i fedtefadet. I MLS må hver klub tilknytte tre spillere, hvis løn ikke regnes som en del af den samlede sum under lønloftet, men med Matuidi havde Miami lige pludselig fire højtlønnede. »Reglernes integritet er urørlig. Det er et bærende princip i vores liga, som klubberne har ansvaret for at overholde«, siger MLS-kommissær Don Garber ifølge Ritzau til ligaens hjemmeside.

Fodbold. Aleksander Ceferin, der er præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), varsler flere ændringer i Champions League i fremtiden. Der er allerede vedtaget en omdiskuteret strukturændring fra sæsonen 2024/25, hvor der er 36 hold med og der skal spilles 10 kampe i gruppespillet. Nu lufter Uefa-bossen så muligheden for at indføre et finaleslutspil – et Final4-stævne.

Direkte sport i tv Lørdag 29. maj TV 2 16.00 Håndbold: Viborg-Odense (k) TV 2 Sport 12.45 Cykling: GP Herning 19.15 Ishockey: VM - Slovakiet-Danmark TV3+ 16.00 Fodbold: Brentford-Swansea 21.00 Fodbold: Manchester City-Chelsea TV3 Sport 07.30 Standardvogne: V8 13.30 Golf: Made in Himmerland 18.00 Håndbold: Kristiansand-CSKA (k) 04.05 Standardvogne: V8 TV3 Max 13.25 MotoGP: GP Italien, kvalifikation 15.15 Håndbold: Györ-Brest (k) 18.00 Fodbold: Holstein Kiel-FC Köln 6’eren 18.00 Fodbold: Sverige-Finland Eurosport 1 12.15 Cykling: Giro d’Italia 18.15 Ridebanespring: Global Ch. Tour Eurosport 2 13.30 Sejlsport: The Ocean Race 14.50 Superbike: Portugals VM-afdeling 23.30 Golf: Charles Schwab Challenge TV 2 Sport X 11.15 Ishockey: Tjekkiet-Storbritannien 15.15 Ishockey: Schweiz-Rusland 22.00 Basketball: Portland-Denver 00.30 Fodbold: Los Angeles FC-New York City Vis mere

»Det vil være effektivt i forhold til indtægter, hvis det bliver gjort rigtigt. Men alle bør komme med deres synspunkter«, siger Aleksander Ceferin ifølge Ritzau til den franske avis L’Equipe. »Der er fordele og ulemper. Det vil være et fantastisk event med en fodbolduge, der kan kombineres med koncerter og andre begivenheder. Men vi mister også kampe«, siger Ceferin.

Fodbold. Efter straffesparksgyseren i aftes mod AaB er det nu AGF’s mål at komme i gruppespillet i Europa Conference League næste sæson. Det siger klubbens sportschef Stig Inge Bjørnebye til Ritzau. »Ambitionen er at komme i gruppespillet, og det bør være muligt. Vi kan ikke rigtig stille op uden at forestille os andet. Vi må forberede os, så godt vi kan, og så skal vi spille for at komme i gruppespillet«, siger Bjørnebye. På længere sigt er det vigtigt for klubben, at gøre europæiske kampe er en årligt tilbagevendende begivenhed i Aarhus.

»Det har en psykologisk betydning for hele klubben og vores fans. Min erfaring er nemlig, at når Europa-kampe bliver en vane, og det bliver noget, man bare skal hvert år, så rykker klubben sig«, siger sportschefen.