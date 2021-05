Danmark er ude af VM efter stort drama med annulleret mål, forlænget spilletid og straffeslag

Ishockey. Danmark taber 1-2 til Tjekkiet ved VM efter forlænget spilletid og straffeslag og kan ikke længere gå videre til turneringens kvartfinaler. Danmark førte 1-0 efter de to første perioder på et mål af Nicklas Jensen, men efter et tungt tjekkisk pres lykkedes det at udligne 5 minutter inde i 3. periode. Med 1-1 i den ordinære kamp skulle de to hold ud i overtid, og her troede tjekkerne, at de havde vundet 23 sekunder før tid. Ved nærmere eftersyn viste det sig dog, at en tjekkisk spiller havde været i offside-position, og scoringen blev derfor annulleret. Det lykkedes ikke nogen af holdene at score i overtiden, og derfor skulle kampen afgøres på straffeslag. Danmark brændte to af de fem forsøg ved Nicolai Meyer og Niklas Andersen, og da Tjekkiet var skarpere i den disciplin, vandt holdet kampen. Med det ene point kan Danmark ikke længere avancere i turneringen. Danmark slutter på ni point, hvilket er lig med det tredjebedste VM-facit nogensinde.

Fodbold. FC Midtjylland skal i fremtiden klare sig uden den stærke centerforsvarer Alexander Scholz. Klubben meddeler således, at den 28-årige fortsætter karrieren i japanske fodbold hos Urawa Red Diamonds, der også har den danske angriber Kasper Junker på kontrakt. Alexander Scholz er netop blevet kåret til den største profil i Superligaen i den forgangne sæson af Spillerforeningens medlemmer – spillerne selv.

»Det er en spiller med stor karisma både på og udenfor banen. Fra dag ét har han været en markant personlighed i klubben – på den fede måde. Det kommer vi selvfølgelig til at savne, men han fortjener også at komme ud i verden og få nogle af de oplevelser, han som spiller og menneske har drømt om«, siger FCM-sportschef Svend Graversen.

Håndbold. En diskusprolaps sætter en stopper for Jane Schumachers karriere. Den tidligere landsholdsspiller har ikke spillet for sin klub Silkeborg-Voel siden november på grund af rygproblemerne, og derfor stopper hun nu. Den 32-årige playmaker spillede før årene i Silkeborg blandt andet i Skive, Randers og Nice. Det blev til 24 landskampe og en VM-bronzemedalje ved mesterskabet i Serbien 2013.

Fodbold. FC Barcelona har hentet den argentinske angriber Sergio Agüero i Manchester City. Der er tale om en fri transfer, da angriberens konktrakt med det engelske mesterhold udløb i denne sæson. Agüero har fået en kontrakt, der løber frem til 2023.

Fodbold. Brasilien overtager værtskabet af Copa América, efter at Colombia og Argentina har fået frataget deres fælles værtskab. Det oplyser Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, mandag på Twitter. Det sker bare 13 dage før, turneringen skydes i gang 13. juni. Colombia mistede allerede sin del af værtskabet i sidste uge på grund af omfattende protester mod regeringen, og søndag blev Argentina vraget, fordi coronasmitten stiger.

Fodbold. AGF siger farvel til den polske målmand Kamil Grabara, der har været lejet i Liverpool. Han vender nu tilbage til den engelske klub.

Fodbold. Bjørn Paulsen følger ikke med den Ingolstadt op i den næstbedste tyske række. Ingolstadt, som søndag rykkede op i 2. Bundesliga, siger farvel til defensivspilleren efter denne sæson, skriver Ritzau.

Motorsport. Christian Rasmussen har gang i en flot sæson i den amerikanske Indy Pro 2000-serie. I weekenden vandt den unge dansker løbet på Lucas Oil Raceway Race i Indianapolis, der er seriens eneste helt ovale bane. Det var Christian Rasmussens 4. sejr i denne sæson ud af 8 mulige, og han fører nu mesterskabet med et forspring på 13 point til Braden Eves.

Fodbold. Det var manglende tillid fra klubledelsen, der i sidste uge fik Zinedine Zidane til at opsige sit trænerjob i Real Madrid. Det meddeler Zidane ifølge Ritzau i et åbent brev. »Jeg forlader klubben, fordi den ikke længere har den tillid til mig, som jeg har brug for, og ikke længere støtter mig i at opbygge noget på mellem eller lang sigt«, skriver Zidane og tilføjer: »Jeg er en født vinder, og jeg var her for at vinde trofæer. Men derudover er der også mennesker, følelser, livet, og jeg har fornemmelsen af, at det ikke blev værdsat. Der er ikke forståelse for, at det er sådan, man opretholder dynamikken i en stor klub. Alt, hvad jeg byggede på til dagligt, hvad jeg bragte til mine forhold med spillerne, er glemt«.

Fodbold. OB har forlænget kontrakten med forsvarstalentet Christian Vestergaard til sommeren 2024.

Tennis. Den japanske stjerne Naomi Osakas boykot af pressemøder skaber kontroverser ved French Open i Paris. Senest har arrangørerne fjernet et tweet fra deres konto på Twitter, hvor de roser andre stjerner for at stille op til pressemøder i modsætning til japaneren. »De forstod opgaven«, stod der i Twitter-opslaget, som viser spillerne Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka og Coco Gauff smile, mens de deltager i interview.

23-årige Osaka havde i sidste uge varslet medieboykot, da hun mener, at obligatoriske pressemøder lægger et urimeligt pres på spillernes mentale helbred. Efter sin sejr søndag i 1. runde mod Patricia Maria Tig fra Rumænien fik Osaka en bøde på 15.000 dollar (92.000 kroner) for at udeblive fra pressekonferencen. Nu truer French Open med udelukkelse, såfremt den finaleseedede Osaka udebliver på ny.

Fodbold. Mens EM-turneringen trods pandemien indledes på næste fredag i Rom, så hersker der voldsom tvivl om afviklingen af Copa América, det sydamerikanske mesterskab. Turneringen, skal starte 13. juni, har allerede mistet Colombia som vært, og et en ny smittebølge i Argentina får nu det kontinentale fodboldforbund til at overveje andre værtslande mindre end to uger før start. »I betragtning af de nuværende omstændigheder har Conmebol besluttet at suspendere planlægningen af Copa América i Argentina«, skriver fodboldforbundet på Twitter. »Conmebol evaluerer tilbud fra andre lande, der har vist interesse for at være vært for den kontinentale turnering«, meddeler Conmebol.

Olympisk. USA’s mænd kommer ifølge Ritzau ikke med i OL-nyskabelsen 3x3-basketball i Tokyo denne sommer. Søndag tabte det amerikanske hold 16-21 til Holland i kvartfinalen i en kvalifikationsturnering i Østrig, og dermed forduftede OL. Amerikanerne er ellers regerende verdensmester i disciplinen. 3x3 spilles på en halv bane, én kurv og tre spillere på hvert hold.

Ishockey. Det danske landsholds muligheder for en plads i VM-kvartfinalen blev markant forringet søndag aften, da Sverige besejrede Slovakiet med 3-1. Det danske hold skal dermed besejrede Tjekkiet i sidste runde af gruppespillet, for overhovedet at holde sig ind i kampen om en plads i top-4. I VM’s gruppe B er Finland klar til kvartfinalerne, mens USA er godt på vej. Kasakhstan, Tyskland, Letland og Canada bejler til det to sidste pladser.

Fodbold. Thierry Henry bliver igen en del af trænerstaben omkring det belgiske landshold. Den 43-årige franske legende skal hjælpe landstræner Roberto Martínez under EM, hvor Belgien er i gruppe med Danmark, Finland og Rusland. Thierry Henry har senest - uden større succes - været klubtræner i Monaco og Montreal Impact.