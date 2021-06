EM-optimismen bør fortsat være intakt efter Tyskland-kampen

En Tyskland-kamp i juni. Det lyder bare godt. For nostalgikerne var onsdag aften en oplagt mulighed til at lukke øjnene og for den indre film gense John ’Faxe’ ramme bolden et bestemt sted, Kent Nielsen redde den på målstregen med en lang tå og Richard Møller Nielsen og Kim Christofte triumferende løbe rundt med Dannebrog.

Mødet med tyskerne 2. juni 2021 var dog blot en træningskamp i østrigske Innsbruck. Tyskland er i øjeblikket en både stor og mærkværdig fodboldstørrelse. Tyskerne vil nok altid være en del af favoritfeltet inden en slutrunde. Men ’Die Mannschaft’ befinder sig i en større identitetskrise. Man er ikke det superhold, som blev verdensmester i 2014 efter at have ydmyget Brasilien med 7-1 i semifinalen. Joachim Löw har ikke formået at fuldende hans ellers planlagte generationsskifte inde på banen. I løbet af det seneste år er det blevet til en sidsteplads i Nations League-gruppen, en tabt kamp på hele 6-0 Spanien og et decideret chokerende 2-1-nederlag til Nordmakedonien på hjemmebane i foråret.