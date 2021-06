Roger Federer gik i infight, da modstanderen brokkede sig til dommeren

Tennis. Roger Federer (seedet 8) måtte slide i fire sæt mod Marin Cilic i 2. runde af French Open, men holder kursen mod en kvartfinale mod topseedede Novak Djokovic, der ligeledes er klar til 3. runde efter en sejr i tre sæt mod Pablo Cuevas. Roger Federer, Marin Cilic og dommeren havde i andet sæt, da Federer var nede 1-3, en længerevarende disputs. Cilic havde klaget til dommeren over, at den 39-årige Federer mellem boldene i Cilic’ serv brugte for lang tid på at tørre sved af sig med et håndklæde placeret i hjørnet af banen.

Foto: Anne-christine Poujoulat/Ritzau Scanpix Roger Federer er med sine 39 år ikke kun den ældste af topspillerne, han er også den mest vindende. Han er også en af de mest respekterede. Og måske netop derfor kunne han slippe af sted med det lille show, han leverede i 2. sæt. Alle pusterum tæller, når man nærmer sig 40.

Federer, der fik en advarsel af dommeren, var under pres og spurgte Cilic: »Er jeg for langsom?«.

Cilic svarede: »Nej, nej … du var ikke for langsom, men et par gange har jeg måtte vente på dig«.

»Ok, men jeg skal gå fra det ene hjørne til det andet for at få mit håndklæde. Det er ikke noget jeg gør med vilje«, lød det fra Federer, inden Cilic sagde: »Det er fint, men… sådan spiller du jo hele tiden…«.

I herresingle var der også avancement til italieneren Matteo Berrettini (9) og Diego Schwartzman (10). Den lokale helt i Paris, Gael Monfiles (14), er til gengæld ude efter en firesætskamp mod svenske Mikael Ymer. Den topseedede kvinde, Ashleigh Barty, måtte udgå skadet i 2. runde. Sofia Kenin (seedet 4) og Elina Svitolina (5) gik videre efter tosætssejre over Hailey Baptiste og Ann Li. Den 9. seedede tjekke Karolina Pliskova måtte derimod se sig slået af 2018-finalisten Sloane Stephens. Amerikaneren vandt 7-5, 6-1. Se resultater og livescore fra Roland Garros her

Fodbold. Portugal er klar til finalen ved U21-EM i Ungarn efter en 1-0-sejr over Spanien. Et selvmål 10 minutter før tid blev afgørende. I finalen venter Holland eller Tyskland.

Fodbold. Den københavnske traditionsklub B.93, der spiller i landets tredjebedste række, kan se frem til at få tilført et ukendt millionbeløb. Pengene kommer fra et nystiftet netværk, oplyser klubben. Netværket ’93. Global’ tæller forskellige erhvervsfolk samt EM-landsholdsspilleren Mathias ’Zanka’ Jørgensen og den tidligere landsholdsmålmand Anders Lindegaard. Skuespilleren Pilou Asbæk er ligeledes en del af netværket.

»B.93 er min barndomsklub, det var derfor et nemt valg at tilslutte mig dette netværk. For at give tilbage til en klub, som har givet mig så meget. Vores primære opgave bliver at løfte økonomien, så B.93 kan fortsætte det fantastiske arbejde, man allerede gør med at integrere, uddanne og skabe et miljø, hvor alle er velkomne«, siger Mathias ’Zanka’ Jørgensen, der understreger at pengene ikke skal dække et hul i kassen, men derimod udvikle fundamentet i klubben.

Fodbold. Det engelske landshold må undvære højrebacken Trent Alexander-Arnold til EM. Onsdag aften forlod den 22-årige Liverpool-spiller humpende banen, da England slog Østrig med 1-0 i en testkamp godt en uge før, at EM skydes i gang. Landstræner Gareth Southgate fik torsdag så besked om skadens omfang. En anden sag fra landskampen i Middlesbrough trækker også overskrifter. Der var 7.000 tilskuere på stadion og de var gode til at holde restriktionerne. Derimod kunne flere tilskuergrupper ikke lade være med at give deres negative mening til kende, da spillerne på det engelske og østrigske mandskab i fællesskab knælede før kampen for at støtte en antiracistisk dagsorden. »Vi kan ikke benægte, at det skete. Nogle mennesker forstår det tilsyneladende stadig ikke«, siger en skuffet landstræner Southgate til BBC.

Cykling. Tour de France-vinderen fra 2018, waliseren Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), dukkede efter en skuffende præstation på onsdagens enkeltstart i Critérium du Dauphiné i allerhøjeste grad op til overfladen igen på den 175,4 km lange 5. etape fra Saint Chamond til Saint Valliret, da han susede først over stregen i den massespurt, hvor omkring 40 ryttere kæmpede om hæderen. Etapen ændrede intet væsentligt sammenlagt, idet østrigeren Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe) fortsat fører 1 sekund foran kasakheren Aleksey Lutsenko (Astana-Premier Tech) og med Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) på tredjepladsen 9 sekunder bagude.

Fodbold. FC Barcelona-træneren hedder også i den kommende sæson Ronald Koeman. Det bekræfter klubbens præsident Joan Laporta. For få uger siden efterlyste Koeman opbakning fra klubledelsen og erklærede sig usikker på sin fremtid i klubben. Koeman har kontrakt til 2022.

Håndbold. Storklubben THW Kiel leverede et vanvittigt eksempel på, at alt kan gå galt på mindre en 30 minutter i spillet med den harpiksklistrede bold. I den tyske pokalsemifinale mod Lemgo gik Kiel med de danske brødre Niklas og Magnus Landin til pause med en føring på 18-11, men måtte se slig slået 29-28.

Bueskydning. Danmark er sikker på mindst to sølvmedaljer ved EM i Antalya i Tyrkiet. Her kvalificerede Mathias Fullerton og Tanja Gellenthien sig torsdag nemlig til finalerne i compound. Også Kirstine Andersen har en medaljechance, da hun skal skyde om bronze med recurvebuen.

Ishockey. Schweiz har to gange i de senere år stukket snuden langt frem ved VM og fået sølv i både 2013 og 2018, men den slags optur bliver der ikke noget af ved den igangværende VM-turnering i Riga i Letland. Her måtte mændene fra alpelandet i kvartfinalen indkassere en tysk udligning med bare 40 sekunder tilbage. 4 mod 4 spillet i overtid førte ikke til scoringer, hvorfor afgørelsen faldt på straffeslag. Her blev Tysklands Marcel Noebels helten, da han med en hurtig finte snød den schweiziske keeper og let kunne puffe pucken over stregen til sejr. Tysklands OL-sølvvindere skal nu møde USA i semifinalen på lørdag. Amerikanerne scorede tre gange i de sidste 7 minutter af 1. periode og besejrede Slovakiet 6-1 i kvartfinalen.

Kano/kajak. Ved EM i Polen var Emma Aastrand Jørgensen torsdag eneste danske deltager, der formåede at kvalificere sig direkte til en finale, da hun vandt sit heat i 500 meter enerkajak. René Holten Poulsen kiksede i mændenes enerkajak over 500, meter med er semifinalen på 1.000 meter ligesom toerne med Magnus Sibbersen/Rasmus Alsbæk og Julie Funch/Bolette Iversen er det i 500 meter. På 1.000 meter er også Simon Jensen/Morten Graversen videre til semifinalen.

Fodbold. Simone Inzaghi er ny cheftræner i den italienske mesterklub Inter. Den 45-årige italiener er ansat fra den kommende sæson og har underskrevet en toårig kontrakt. Han erstatter dermed Antonio Conte, som stoppede i klubben i sidste uge, og han skal dermed være træner for den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen. Simone Inzaghi har senest været i den italienske hovedstadsklub Lazio, hvor han har nået 249 kampe siden sin ansættelse i 2016. Det er første gang i sin trænerkarriere, at Simone Inzaghi skal være træner andre steder end i Lazio.

Fodbold. FC København har solgt den tjekkiske forsvarsspiller Michael Lüftner til ungarske Fehérvár FC. Michael Lüftner har siden 2019 været udlejet til cypriotiske Omonia Nicosia.