Nadia Nadim tager til USA og er blevet præsenteret i bedste Hollywood-stil

Fodbold. Landsholdsangriberen Nadia Nadim skifter fra Paris SG til Racing Louisville FC i USA. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Den rutinerede 33-årige Nadia Nadim har fået en kontrakt gældende til udgangen af 2023 og skal i klubben være en lederskikkelse for de unge spillere i den kun halvandet år gamle klub. Nadia Nadim har tidligere i karrieren spillet to år i den bedste amerikanske række, hvor hun i 2017 blev mester med Portland.

Tennis. Den forsvarende French Open-mester i kvindernes række, polske Iga Swiatek, er færdig i årets turnering. Onsdag eftermiddag kunne hun ikke stille noget op over for græske Maria Sakkaris stabilitet og vedvarende pres i det offensive spil. Grækeren vandt 6-4, 6-4 og skal i semifinalen møde tjekkiske Barbora Krejcikova, der tidligere onsdag vandt i to sæt over den unge amerikaner Cori Gauff. Grækenland er også repræsenteret i mændenes semifinale med Stefanos Tsitsipas, der her skal møde tyske Alexander Zverev.

Tennis. Klokken var tæt på midnat, da grækeren Stefanos Tsitsipas tirsdag lukkede sin kamp mod andenseedede Daniil Medvedev ved French Open i Paris. Opgøret blev afviklet uden tilskuere på grund af et udgangsforbud efter klokken 21.00 i den franske hovedstad. 25-årige Medvedev langede efter sit nederlag ud efter arrangøren, Roland Garros, og dennes aftale med streaminggiganten Amazon, som har betydet sene topkampe ved French Open.

»Det var uden tvivl dagens kamp, men Roland Garros foretrak Amazon frem for mennesker. Så simpelt er det«, siger Medvedev ifølge Reuters. Den russiske topspiller sammenligner aftenkampene med en episode fra dokumentarserien ’Drive to Survive’, der blandt andet behandler det australske formel 1-grandprix fra marts 2020. Løbet blev i skyggen af den ulmende coronapandemi først aflyst kort før start.

»Da pandemien startede, var man ved at gøre klar til løb i Australien, og de spurgte Lewis Hamilton, hvad han synes om at køre under de forhold, som verden var i på det tidspunkt. Han svarede: ’Jeg ved ikke, hvad vi laver her’. Så spurgte de ham, hvorfor han troede, man tvang dem til at køre. Han svarede: ’Pengene bestemmer’. Det er det samme her«, siger Medvedev.

Tennis. USA’s nye stjerne på WTA Touren, 17-årige Cori Gauff, måtte onsdag bøje sig i French Open-kvartfinalen, da hun mødte tjekkiske Barbora Krejcikova. Tjekken sejrede 7-6 (8/6), 6-3, efter hun i første sæt havde overlevet fem sætbolde til sin unge modstander. Krejcikova er egentlig doublespecialist, men har i foråret fået sit gennembrud i single. I semifinalen skal Krejcikova møde enten den forsvarende mester Iga Swiatek fra Polen eller græske Maria Sakkari.

Olympisk. BMX-rytteren Simone Tetsche Christiensen er nu officielt udtaget til OL. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund onsdag.

Håndbold. Målvogteren Sebastian Frandsen skifter efter denne sæson TTH Holstebro ud med en fremtid hos FC Porto. Klubben er forsvarende portugisisk mester, så 27-årige Frandsen kan se frem til at spille Champions League efter sommerferien.

Ishockey. Sønderjyske hentede i vinter amerikaneren Matt Salhany til klubben med økonomisk hjælp fra sponsorer og fans. Sportsligt var samarbejdet en stor succes, og klubben har derfor lavet en ny etårig aftale med forwarden.

Basketball. Den 26-årige serber Nikola Jokic er sæsonens mest værdifulde spiller i den amerikanske basketliga, NBA. Denver Nuggets-stjernen har fået prisen efter en afstemning blandt journalister, eksperter og fans, hvor han høstede 971 af 1.010 mulige point. Den 210 centimeter høje Jokic er den kun femte udlænding, som vinder prisen, der på amerikansk populært går under forkortelsen MVP (Most Valuable Player, red.) »Statistisk er det nok min bedste sæson nogensinde, og trofæet er prikken over i’et. Jeg tror, det er min bedste sæson i mit liv«, siger Jokic ifølge AFP. Tidligere har nigerianske Hakeem Olajuwon (1994), canadiske Steve Nash (2005 og 2006), tyske Dirk Nowitzki (2007) og græske Giannis Antetokounmpo (2019 og 2020) gjort det før Jokic.

Fodbold. Serie A-klubben Lazio har hyret den tidligere Juventus- og Chelsea-træner Maurizio Sarri som afløser for Simone Inzaghi, oplyser klubben onsdag.

Foto: Jens Meyer/Ritzau Scanpix Bruno Lage har tidligere været cheftræner i Benfica, men nu kaster han sig over Wolves og Premier League.

Bruno Lage har tidligere været cheftræner i Benfica, men nu kaster han sig over Wolves og Premier League. Foto: Jens Meyer/Ritzau Scanpix

Fodbold. Premier League-klubben Wolverhampton har ansat den 45-årige portugiser Bruno Lage som sin nye cheftræner. Han har det seneste år været arbejdsløs, men har tidligere haft halvandet år i spidsen for Benfica, som han vandt det portugisiske mesterskab med i 2019. Lage erstatter sin landsmand Nuno Espírito Santo, der stoppede i maj efter en gensidig aftale.

Fodbold. FC København har solgt 12.700 faste pladser i Parken til den kommende sæson, og det er rekord, skriver klubben på sin hjemmeside onsdag. Tallet inkluderer både klassiske sæsonkort og abonnementer, der automatisk bliver forlænget efter hver sæson.

Atletik. En 34 år gammel dansk rekord faldt tirsdag aften i finske Turku. 8 minutter og 20,24 sekunder brugte Ole Hesselbjerg på at løbe et 3.000 meter forhindringsløb, og det er godt tre sekunder hurtigere end Flemming Jensens danske rekord fra 1987. Samtidig er Hesselbjerg klar til OL i Tokyo, hvor kravet lød på 8 minutter og 22 sekunder. »Det betyder meget for mig. Jeg har haft rekorden i kikkerten de seneste fem år lige siden OL i Rio. Den har motiveret mig meget, så der skal lyde et kæmpe skud ud til Flemming Jensen for at sætte barren så højt«, siger en glad Ole Hesselbjerg til DR Sporten. Verdensrekorden i 3.000 meter forhindringsløb lyder på 7 minutter og 53,63 sekunder. Den blev sat af Saif Saaeed Shaheen i september 2004.

Fodbold. Copa América er blevet flyttet fra Colombia og Argentina til Brasilien, men det huer ikke de brasilianske spillere. Det slår de fast i en pressemeddelelse efter en 2-0-sejr på udebane over Paraguay i VM-kvalifikationen natten til onsdag dansk tid. Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, overdrog værtskabet til Brasilien blot 13 dage før, turneringen starter, og på trods af stor kritik fra sundhedsfaglige eksperter. »Af forskellige årsager, det kunne være humanitære og professionelle, er vi ikke tilfredse med den måde, som Conmebol har håndteret Copa América. Alle facts får os til at tro, at processen har været mangelfuld«, skriver de brasilianske spillere i den kollektive besked. Samtidig slår spillerne dog fast, at de ikke kommer til at boykotte Copa América. »Vi er imod afviklingen af Copa América, men vi siger aldrig nej til at spille for Brasilien«, lyder det fra truppen.

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.45 Cykling: Tour de Suisse, 4. etape 18.30 Speedway: DM-finale TV3 Sport 09.15 Fodbold: EM, landsholdslejren 19.00 Håndbold: Stuttgart-Flensburg (m) 01.35 Ishockey: NY Islanders-Boston Eurosport 1 11.55 Tennis: French Open Eurosport 2 15.00 Cykling: Slovenien Rundt TV 2 Sport X 03.30 Basketball: Phoenix-Denver

Vis mere

Tennis. Den femteseedede græker Stefanos Tsitsipas er for andet år i træk klar til semifinalen i French Open. Det står klart, efter at han sent tirsdag besejrede verdensranglistens nr. 2, Daniil Medvedev, på gruset ved grand slam-turneringen i Paris. Med cifrene 6-3, 7-6, 7-5 fik den 22-årige græker revanche for sit semifinalenederlag til russeren ved Australian Open tidligere på året. »Det var en meget tæt kamp, og vi servede godt begge to. Jeg spillede mod en af de bedste gutter på tennistouren, så jeg var nødt til at holde intensiteten oppe og løfte mit spil i løbe