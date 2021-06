Øjenvidne i Parken: Vi er helt i chok, vi aner ikke, hvilket ben vi skal stå på

Det skulle have været en fodboldfest, men pludselig kom fodbolden helt i baggrunden, da den danske landsholdsspiller Christian Eriksen faldt om på banen.

Han er sidenhen blevet kørt til Rigshospitalet for at modtage behandling. Her har Rigshospitalet og DBU bekræftet, at Christian Eriksen er ved bevidsthed, og hans tilstand er stabiliseret.

For de mange fans på stadion var tale om en meget voldsom oplevelse.

»Det er ikke til at holde ud. Vi er helt i vildrede, vi aner ikke, hvilket ben vi skal stå på. Mange af os tuder. Vi er alle sammen i chok«, siger Tina Krongaard, Politikens rejseredaktør, som sidder i afsnit C14.

»Banen er helt tom, bortset en bold, der ligger i det finske målfelt. Det virker helt surrealistisk«.

Mens tv-billederne fjernede sig, da Christian Eriksen fik hjertemassage, så seerne derhjemme så Parken højt oppefra, blev tilskuerne i Parken ikke skånet.

»Stadion-tv’et fortsatte med at vise, at han fik hjertemassage. Det var vildt skræmmende. Jeg er kommet i Parken gennem mange, mange år. Jeg har aldrig hørt Parken være så stille«, siger Tina Krongaard.

Tilskuerne omkring hende veksler mellem at sidde som forstenede og kigge ud i luften og at tale med hinanden, siger hun.

Men efter den officielle melding om, at Christian Eriksen er vågen og i stabil tilstand, kom der mere liv i publikum. »Finnerne råber: ’Christian’, og danskerne svarer: ’Eriksen’«, siger Tina Krongaard.

Undertiden bryder danskerne ud i nationalsangen. Lettelsen er mærkbar.