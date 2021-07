Nervøs Ashleigh Barty fejrer stort australsk jubilæum i Wimbledon

Tennis. Den topseedede australier Ashleigh Barty levede lørdag op til sin status, da hun spillede finale i Wimbledon mod tjekkiske Karolina Pliskova. Barty tog tidligt styringen med opgøret og fastholdt sin dominans det meste af vejen, selv om Pliskova leverede et stort comeback i andet sæt, hvor Barty havde lidt problemer med nervepresset. Til sidst udløste duellen dog australierens første Wimbledon-titel med sejrscifrene 6-3, 6-7 (4-7), 6-3. Bartys triumf kommer i 50-året for en anden australier, Evonne Goolagongs, første triumf på Centre Court i 1971. Søndag findes mændenes vinder i et opgør mellem Novak Djokovic og Matteo Berrettini.

Fodbold. Det Engelske Fodboldforbund (FA) er blevet straffet med en bøde på 223.000 kroner efter chikane mod Danmark i onsdagens EM-semifinale. Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) lørdag på sin hjemmeside. Den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel måtte finde sig i, at et laserlys blev rettet mod hans ansigt i det, der viste sig at blive kampens afgørende moment. I den forlængede spilletid blev England således tildelt et straffespark, hvor Harry Kane i to forsøg fik scoret på Schmeichel til 2-1, hvilket sendte englænderne videre til finalen. Ud over brugen af en laserpen fra tilskuerpladserne bliver FA straffet for, at engelske fans buhede under den danske nationalmelodi. Derudover blev der anvendt pyroteknik under kampen mod Danmark. Søndag står England, som er ved at pynte op over alt i gadebilledet, over for Italien i kampen om EM-titlen.

Cykling. OL-aktuelle Cecilie Uttrup Ludwig har trukket sig fra kvindernes Giro d’Italia, Giro Donne, efter den ottende af ti etaper. Den 25-årige dansker styrtede på første etape og kom sig aldrig helt, oplyser hun selv på Instagram. Giro Donne afsluttes søndag.

Cykling. Søren Kragh Andersen (DSM) udgår af Tour de France før 14. etape med tegn på en mulig hjernerystelse. Det oplyser danskerens hold, der har taget ham ud af Touren inden lørdagens strabadser. 26-årige Kragh Andersen var involveret i et styrt på fredagens etape og kom i mål som den næstsidste i feltet. Han blev straks tilset af DSM-holdets læger, der også har holdt øje med danskeren natten igennem. Lørdag formiddag er DSM nået frem til den konklusion, at det er bedst at pille sidste års dobbelte etape-vinder ud af Touren. Lørdag køres 14. etape fra Carcassone til Quillan med en række stigninger undervejs.

Fodbold. Landsholdsspilleren Martin Braithwaite har uden for banen succes som ejendomsinvestor i USA. Det fik i denne uge de spanske medier Marca og Mundo Deportivo til at skrive en historie om, at Barcelona-danskeren var kommet på pengemagasinet Forbes’ liste over verdens rigeste atleter. Det afviser Braithwaite nu selv i et opslag på Twitter, hvor han skriver, at Forbes i så fald er »... et par år for tidligt ude«. »Milliardær. Jeg har set en masse rygter køre rundt, men det skal man ikke tage for seriøst. Nogle gange bliver folk forvirrede, når det handler om tal«, siger Martin Braithwaite i en video på Twitter.

Fodbold. AGF får tilgang af højrebacken Anthony D’Alberto forud den kommende sæson i Superligaen. Lørdag beretter Aarhus-klubben på sin hjemmeside, at man har hentet den 26-årige belgisk-congoleser på en fri transfer. D’Alberto har de seneste tre år spillet for Moreirense FC i Portugal. Sportschef Stig Inge Bjørnebye ser frem til at få den nye spiller at se på AGF-holdet. »Anthony er en dynamisk, offensivt-minded back, der primært spiller i højre side, men også kan bruges på den modsatte back og på begge kanter«, siger Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

UFC. Den obligatoriske trashtalk var i top, da UFC-kæmperne Conor McGregor og Dustin Poirier torsdag holdt pressemøde forud for duellanternes tredje møde i oktagonen. De to kæmpere har en sejr hver mod hinanden inden kampen i Las Vegas natten til søndag dansk tid, og som vanligt leverede især irske McGregor varen underholdningsmæssig foran presse og fans. »Jeg kommer til at dræbe denne mand. Han skal bæres væk på en båre«, siger McGregor, der så sent som i januar blev besejret af Poirier på en teknisk knockout i duoens andet møde. »Det var en heldig sejr, og jeg retter op på det lørdag aften«, siger 32-årige McGregor ifølge Reuters.