Skadede håndboldprofiler rejser med til OL i Tokyo

Håndbold. Morten Olsen var i 2016 ved til at sikre de danske mænd guld ved OL i Rio, og han får chancen for at gentage triumfen i Tokyo. Den 36-årige GOG-spiller er nemlig med i det fly, der fragter holdet til den japanske hovedstad onsdag formiddag. Det samme er fløjspilleren Emil Jakobsen, der i første omgang er én af to reserver, bekræfter Dansk Håndbold Forbund (DHF) kort inden afgang. Både Olsen og Jakobsen pådrog sig ellers skader i forbindelse med Danmarks testsejr over Sverige mandag aften i Helsingør. Morten Olsen trak sig med et lægproblem allerede i løbet af opvarmningen, og han er siden blevet skannet. Der er tale om en forstrækning, men han er blevet vurderet fit nok til at tage med til Tokyo. Emil Jakobsen vred om på sin fod i løbet af kampen, men allerede lige efter kampen vurderede landstræner Nikolaj Jacobsen, at den 23-årige kommende Flensburg-Handewitt-spiller vil være klar nok til at tage til OL.

Fodbold. Manchester United-angriberen Marcus Rashford står til at misse de første to måneder af den nye sæson. Det skyldes, at han skal opereres for en skade i skulderen, rapporterer BBC natten til onsdag. 23-årige Rashford var ifølge BBC til skanning på hospitalet tirsdag for at få tjekket sin skulder, der har voldt ham problemer siden slutningen af sidste sæson. Her blev det besluttet, at hvile alene ikke vil være nok. Ifølge BBC havde Manchester United håbet, at angriberen kunne blive opereret med det samme, men der er tilsyneladende ikke en kirurg ledig før slutningen af juli. Det forventes, at operationen vil holde Rashford ude i 12 uger. Efter EM-finalen, hvor Rashford misbrugte et straffespark, har han oplevet at modtage racistiske mails.

Fodbold. Engelske Harry Maguire havde inviteret blandt andre sin far til EM-finalen mod Italien søndag, og faren kom til skade under det kaos, som opstod, da et ukendt antal personer uden billet forcerede sikkerhedsbarriererne inden kampen. Maguries far har ofte en af forsvarsspillerens døtre på skuldrene til landskampene, men det var ikke tilfældet søndag. »Jeg er glad for, at mine børn ikke var der. Det var skræmmende. Min far sagde, han var bange, og det bør ingen være til en fodboldkamp«, siger Harry Maguire om sin fars oplevelse til The Sun. Maguires far, Alan, fik klemt sine ribben, da han blev fanget i en løbende gruppe mennesker. Han var dog i stand til at overvære finalen. »Han kæmpede efterfølgende med sin vejrtrækning på grund af sine ribben, men han er ikke typen, der gør et stort nummer ud af noget«, siger Maguire.

Foto: Anne-christine Poujoulat/Ritzau Scanpix Kasper Asgreen lagde meget offensivt ud tirsdag i Touren, men det holdt ikke.

Cykling. Kasper Asgreen (Quick-Step) forsøgte sig tirsdag med et udbrud på 16. etape i Tour de France. Den 26-årige dansker angreb straks fra start på den 169 kilometer lange etape, men missionen mislykkedes. Asgreen sad længe alene, og da Michal Kwiatkowski (Ineos) og Mattia Cattaneo (Quick-Step) kom op til ham, blev trioen kort efter opslugt af feltet med godt 100 kilometer tilbage. »Det var umiddelbart den sidste chance for et udbrud af min type rytter. Jeg havde sat mig op til at give det et skud, så det var et forsøg på at køre efter etapen«, siger Kasper Asgreen til TV 2 Sport. Selv om danskeren, der i foråret vandt Flandern Rundt, havde håbet på en etapesejr, så er han godt tilfreds med sin egen indsats i Touren. Han er således en del af det succesfulde Quick-Step-mandskab, der foreløbig har hentet fem etapesejre. En til Julian Alaphilippe og fire til sprinteren Mark Cavendish. »Jeg har nydt at være en del af det holdarbejde, der har ligget forud for de etapesejre, de har taget«, siger danskeren.

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 11.45 Cykling: Tour de France, 17. etape TV 2 Sport 15.00 Tennis: Nordea Open (m) 03.00 Basketball: Milwaukee-Phoenix TV3 Sport 22.00 Baseball: All Star Game Eurosport 1 11.50 Cykling: Tour de France TV 2 Sport X 20.00 X Games

Speedway. Nicki Pedersen har udskrevet sig selv fra hospitalet efter et voldsomt styrt i Polen tirsdag aften. Den 44-årige dansker var i aktion i den polske speedwayliga for sit hold GKM Grudziadzg og i tredje heat røg han ind i banden sammen med holdkammeraten Kenneth Bjerre og modstandernes Jack Holder. Det udløste en tur på hospitalet. »Jeg var bevidstløs og sov på stedet, efter jeg havde ramt stakittet med kraftig fart. Jeg begyndte først at mumle lidt efter nogle minutter, sagde min holdkammerat Kenneth Bjerre, som også var med i styrtet, så lyset var totalt slukket«, skriver Nicki Pedersen på Instagram. Han blev skannet på hospitalet, og intet er brækket, men danskeren har blandt andet smerter ’over hele kroppen’. »Jeg har en indre blodansamling på min lever, som jeg skal være lidt opmærksom på, hvis der kommer voldsomme smerter. Jeg har udskrevet mig selv, selv om hospitalet mente, jeg skulle ligge natten over til observation«, tilføjer Nicki Pedersen.

Fodbold. Den hollandske klub Vitesse har købt den danske U21-landsholdsspiller Nikolai Baden Frederiksen af Juventus. Det oplyser klubben på sin hjemmeside onsdag. Nikolai Baden Frederiksen har skrevet en treårig kontrakt med option på et fjerde år med sin nye klub, der i forvejen har den danske forsvarsspiller Jacob Rasmussen i sin trup. 21-årige Frederiksen scorede i sidste sæson 18 mål i 31 kampe i den bedste østrigske række som lejesvend for WSG Tirol.

Fodbold. FC Midtjylland meddeler, at den unge førsteholdsspiller Aral Simsir er blevet testet positiv for corona tirsdag. »Han formodes at være blevet smittet i privatregi og dermed ikke i klubbens miljø. Han har ikke udvist symptomer«, skriver klubben på sin hjemmeside. FC Midtjylland åbner fredag den nye sæson i Superligaen med en hjemmekamp mod OB.

Olympisk. USA sender det næststørste hold atleter i amerikansk historie til OL i Tokyo. I alt 613 atleter vil repræsentere USA ved legene, der afholdes fra 23. juli til 8. august. 329 kvinder og 284 mænd udgør holdet, hvor den 15-årige svømmer Katie Grimes er den yngste. Dressurrytteren Phillip Dutton på 57 år er den ældste. USA var den mest vindende nation ved det seneste OL i Rio i 2016, hvor det blev til 121 medaljer – heraf 46 af guld. Den største amerikanske OL-repræsentation var i 1996 i Atlanta med 648 atleter.

Olympisk. Den tyrkiske storby Istanbul overvejer at tilbyde sig som vært for OL i 2036. Det fortalte borgmesteren Ekrem Imamoglu tirsdag. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har endnu ikke påbegyndt budprocessen, men flere byer, deriblandt London, har vist interesse. Det ventes, at IOC inden det kommende OL i Tokyo, der begynder i næste uge, vil annoncere værten for OL i 2032. Her er australske Brisbane den eneste kandidat. I 2024 afholdes OL i Paris, mens Los Angeles er vært i 2028.