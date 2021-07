Inden Superliga-starten: Vi aner ikke, hvad vi skal forvente

Den er sikker hver gang efter en sommer, hvor der er blevet spillet en stor slutrunde. Superligaens sæsonpremiere falder, et par uger før man inderst inde havde forventet det. Men det virker særlig udtalt her i sommeren 2021. Landstræner Kasper Hjulmand udtog sin EM-trup 25. maj. Det var, dagen efter at Brøndby vandt Superligaen for første gang siden 2005 og den københavnske vestegn afholdt guldfest.

Siden fulgte seks uger, hvor landsholdet og nationen var hele følelsesregisteret igennem. Håb, chok, lettelse, eufori, bitterhed og stolthed. Alt sammen skete i et hæsblæsende tempo. Fokus var af gode grunde ikke rettet mod landets bedste fodboldrække.