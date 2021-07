Lewis Hamilton får fuldt udbytte af sammenstød med Max Verstappen

Motorsport. Kampen om verdensmesterskabet i Formel 1 blev åbnet helt op på Silverstone. Max Verstappen har ellers trukket fra Lewis Hamilton i de seneste løb, men i det britiske grandprix var der ingen point til Red Bull-hollænderen. Han kolliderede nemlig med netop Hamilton på første omgang og endte i dækmuren med et brag. Det udnyttede Mercedes-stjernen til at mindske Verstappens forspring i VM-stillingen fra 33 til 8 point ved at tage sejren. Hamilton fik ganske vist en tidsstraf på ti sekunder for episoden med Verstappen, men det afholdt ham altså ikke fra at vinde for fjerde gang i år. Charles Leclerc (Ferrari) lå forrest i næsten hele løbet, men blev overhalet af Hamilton på næstsidste omgang og endte som toer. Vinderens holdkammerat, Valtteri Bottas, blev nummer tre.

Cykling. Jakob Fuglsang kommer ikke til at køre over målstregen på Champs-Élysées i Paris i dag. Den danske cykelrytter, som skal køre OL inden længe, har trukket sig fra Tour de France, efter at han søndag vågnede og havde det skidt. Det skriver Fuglsangs hold, Astana, på Twitter. »På grund af Tokyo (OL, red.) er der blevet taget en beslutning om at prioritere hans bedring«, skriver Astana.